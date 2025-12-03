Kreml: Nem igaz, hogy az orosz elnök elutasította az amerikai béketervet

– Nem, ez nem helytálló – válaszolta a Kreml szóvivője a vonatkozó kérdésre. Rámutatott, hogy ilyen közvetlen véleménycsere a béketervről kedden történt először az orosz és az amerikai fél között. – Volt, amit elfogadtak és volt, ami elfogadhatatlannak minősült – hangoztatta, hozzátéve, hogy ez része a normális, kompromisszumkereső munkafolyamatnak.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Fotó: AFP/Szergej Karpukin

Peszkov szerint Oroszország abból indul ki, hogy jobb, ha az Egyesült Államokkal zajló tárgyalásokat csendben folytatják le, és az amerikaiak is tartják magukat ugyanehhez az elvhez. Leszögezte, hogy a Kreml nem fog részletekbe bocsátkozni az ukrajnai helyzet rendezéséről zajló eszmecsere részleteiről, mert

minél csendesebben folynak ezek a tárgyalások, annál eredményesebbek lesznek.

Nem válaszolt arra a kérdésre, hogy miért éppen négy új dokumentumot adtak át Oroszországnak az Egyesült Államok ukrajnai béketervével kapcsolatban, és hogyan lehetne őket jellemezni.

Ismételten kifejezte Moszkva háláját Donald Trump amerikai elnöknek és kormányának az ukrajnai békés rendezés keresésében nyújtott segítségéért. Leszögezte, hogy Oroszország képviselői készek annyiszor találkozni amerikai kollégáikkal, amennyiszer szükséges a békés rendezés elérése érdekében.