OroszországKreml (Moszkva)Dmitrij Peszkovbéketerv

Kreml: Nem igaz, hogy az orosz elnök elutasította az amerikai béketervet

Nem helytálló az a megfogalmazás, miszerint Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasította az Egyesült Államok ukrajnai béketervét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 16:01
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Fotó: Sergei Karpukhin Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nem, ez nem helytálló – válaszolta a Kreml szóvivője a vonatkozó kérdésre. Rámutatott, hogy ilyen közvetlen véleménycsere a béketervről kedden történt először az orosz és az amerikai fél között. – Volt, amit elfogadtak és volt, ami elfogadhatatlannak minősült – hangoztatta, hozzátéve, hogy ez része a normális, kompromisszumkereső munkafolyamatnak.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Fotó: AFP/Szergej Karpukin

Peszkov szerint Oroszország abból indul ki, hogy jobb, ha az Egyesült Államokkal zajló tárgyalásokat csendben folytatják le, és az amerikaiak is tartják magukat ugyanehhez az elvhez. Leszögezte, hogy a Kreml nem fog részletekbe bocsátkozni az ukrajnai helyzet rendezéséről zajló eszmecsere részleteiről, mert 

minél csendesebben folynak ezek a tárgyalások, annál eredményesebbek lesznek.

Nem válaszolt arra a kérdésre, hogy miért éppen négy új dokumentumot adtak át Oroszországnak az Egyesült Államok ukrajnai béketervével kapcsolatban, és hogyan lehetne őket jellemezni.

Ismételten kifejezte Moszkva háláját Donald Trump amerikai elnöknek és kormányának az ukrajnai békés rendezés keresésében nyújtott segítségéért. Leszögezte, hogy Oroszország képviselői készek annyiszor találkozni amerikai kollégáikkal, amennyiszer szükséges a békés rendezés elérése érdekében.

A Kreml szóvője úgy vélekedett, hogy az orosz és az amerikai elnök között bármikor történhet telefonbeszélgetés, ám a csúcsot szakértői szinten elő kell készíteni. Egyéb témákat érintve Peszkov a korrupciós botrányt, amelyben Federico Mogherini, az EU volt külügyi főképviselője is érintett, az unió belügyének nevezte. 

Megjegyezte, hogy Oroszországban a korrupció elleni küzdelem kampányok nélkül, tervszerűen, célirányosan és rendszeresen folyik. Hozzátette, hogy a kijevi korrupció és a kijevi rezsim korrupciós hajlamai jól ismertek.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)

 

add-square Trump béketerve

Feszültség a NATO-ban: a szövetségesek beavatkoznának az ukrajnai folyamatokba

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Egy hír, két változat

Bayer Zsolt avatarja

Ugye nem kell magyaráznom, mennyire nem mindegy, hogy az ukránok a Barátság vezetéket támadják-e vagy egy orosz olajraktárat?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu