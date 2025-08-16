„A gyermeki énemet próbáltam tudatosan megőrizni” – mondja Góbi Rita táncművész a Lugas interjúsorozatában

– A kezdeti évekre hogyan emlékszik vissza?

– Az Újvidék mellett található Tiszakálmánfalva a szülőfalum, ahol felnőttem. Egy kicsi magyar közösség volt a falunkban, így hatan voltunk egy osztályban. Hogy ebből a kis közösségből kiszakadjak, a szüleim úgy gondolták, a városban is kell valamit tanulnom. Mivel nagyon szerettem futni és mindent, ami a mozgáshoz kötődik, így esett a táncra a választás. Hétéves koromban Újvidéken kezdtem meg tánctanulmányaimat egy magánstúdióban.

– Már az első lépéseknél megszerette?

– A nagy szabadságra és a nagy játékra emlékszem. A táncban a puszta létezés öröme ragadott meg. Abba szerettem bele, hogy itt önmagam lehetek. A tánc létszükséglet lett számomra, szerves része az életemnek. Egy nagyon különleges, kreatív tanárral találkoztam, aki improvizációra épülő órákat tartott. Ez megalapozta a nyitottságomat, megértettem, hogy a tánc belülről jövő kommunikációs forma. A korai tánciskolai élmények spontán improvizációt, kötöttségektől mentes játékosságot adtak. Emlékszem, hogy az első előadásomon a többiek a színpadon álltak, nekem az volt a feladatom, hogy csak menjek be és improvizáljak. Ebből én azt értettem meg, hogy táncolnom kell, és nagyon élveztem a szabadságot. Az is fontos volt, hogy a tánc nem kötődik nyelvhez, és nem kellett megszólalnom szerbül, nem kellett bemutatkoznom, csak tisztán azt adtam, ami vagyok. Ez nagyon jó érzés volt, mert úgy nőttem fel, hogy voltak nehézségeim ebben a közegben a magyarságom miatt. Jól beszéltem szerbül, de a nevem elárulta, honnan származom. A tánc viszont olyan létezés volt számomra, ahol nem számított a nemzetiségem, őszintén lehetett működni. Tízévesen beiratkoztam a tanárom javaslatára az ottani balettiskolába, és négy évig oda jártam.

– Tizennégy évesen Újvidékről Budapestre jött tanulni. Nehéz lehetett kiszakadni az otthoni közegből…

– Nagyon nehéz volt, és állandó honvággyal küzdöttem, de a tánc miatt mentem el, hogy még többet tanuljak, fejlődjek. Egy ösztöndíjprogramnak köszönhetően a Magyar Táncművészeti Főiskolára, a Balettintézetbe nyertem felvételt. Klasszikus balett tagozaton diplomáztam 2004-ben, majd később koreográfus és táncpedagógus szakon tanultam tovább.