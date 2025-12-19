A köldökzsinór

Ilyenkor télen hamar lemegy a nap, most már a kollégium hatalmas épülete egyre inkább sötétbe burkolózik, annyira sötétbe, hogy az már szokatlan a körös-körüli panelházak, a modern és sokak által áhított, gránit- és üvegteraszos lakóparkok környezetében, mert ellentétben a fokozatos sötétbe borulással, a magánlakásokban fények vannak, az ablakaikban már égnek az ünnepi motívumos hagyományos, energiatakarékos és ledes izzók ezrei. És bent a kollégiumban, az utolsó szobai lámpa leoltása előtt még látni a földszinti portánál azt a kijelzős kapcsolós készüléket, amely a bent tartózkodó pedagógusok nevét jelzi, közöttük dr. Pribék László tanár úrét (képünkön). Aki felkapcsolja, az itt van. Kivéve, ha netán elfelejti.

Réges-régen, 1977-ben épült a kilencemeletes ház, munkásszállásnak, bár úgy talán sohasem működött, és ez a berendezés állítólag azóta itt van. A legalsó sor már üres, nincsenek nevek a kapcsolók mellé rendelve. Ebből látszik, hogy régebben többen dolgoztak itt, amikor a négyszemélyes szobákban két-két emeletes vaságy kapott helyet, akkor négyszáz fölött is tetőzött a létszám, ma már a felcsúti labdarúgó-akadémiá­tól kapott használt, de nagyszerű állapotú fenyőfaágyakból három van egy-egy szobában, így kétszázhatvan a gyermeklétszám. Pribék Lászlóé a 6. emelet felének diáksága, főképpen a Főnix sportegyesületben focizó középiskolások, de van ökölvívója és teniszezője is.

A portán s környékén sok az olvasnivaló. Ez a kiindulóbázis a kamaszok számára, eligazodás a szabályok és tanácsok erdejében. Ki van írva, hogy hivatalos helyről levele érkezett T. Zsombornak, egy falon a csábító szakkörök listája: művészettörténet, hírhedt bűnesetek és perek, séf, pingpong, sakk, kirakó, hogy csak néhányat említsek. Kiderül az is, hogy az ötödik emeleti tanulószobában Könnyűzene és történelem címmel, Ha szereted a zenét és érdekel, hogy hogyan üzentek az előadók a hatalomnak, csatlakozz hozzánk! – felhívással tartanak előadásokat. A szauna felé vezető folyosónál egy táblán Törölközz szárazra, a papucsot is rázd le, a folyosó szárazságára fokozottan ügyeljetek! feliratot találni. És van itt a házban egészségügyi ápolónő is, aki olyan dolgokat csinál, amit nem biztos, hogy a diákok szeretnek, például belenéz a hűtőkbe, és kidobja a penészedés előtt álló ételeket.