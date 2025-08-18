– Ma a VakVarjúban lesz családi, ünnepi ebéd, mert ismét lett egy doktorunk – nyugtázta elégedetten a dolgokat Rezeda Kázmér, s még hozzátette magában, miszerint „minálunk már annyi a doktor, hogyha elhajítunk egy kavicsot, biztos egy doktort találunk fejbe”.

– Szóval, irány a VakVarjú…

– Jó, de melyik? – kérdezett vissza Rezedáné Belszegedi Matula Andrea doktornő, az egyik doktor a sokból.

– Melyik, melyik, hát a VakVarjú VarjúVár, itt, a vár alatt, hát az, miért, van más is? – adta az okosat Rezeda Kázmér, s most nagyon hasonlított Alsó és Felső Mácsfalvi Mácsfalvi Oborzilhoz, ő szokott még ennyire okos lenni.

– Hát van még az újbudai, az újlipótvárosi meg a belvárosi – sorolta Rezedáné, s még hozzátette, hogy „de ezek közül egyikbe sem megyünk”.

Rezeda Kázmér ebben a pillanatban úgy érezte, asszonya vaddisznót kerget szerelmük rózsalugasában.

– Akkor nem a VakVarjúba megyünk?

– De igen, oda megyünk.

Rezeda Kázmér iménti rossz érzése fokozódott, de csak azért is hallgatásba burkolózott.

– Majd lassan kezdj el készülni, nehogy elkéssünk a VakVarjúból – adta az ártatlant rendkívüli gonoszsággal és ehhez illő vigyorral Rezedáné.

– De másfél óra múlva van a találkozó! – csattant fel Kázmér, jelezve, hogy egy nyári szombaton talán nincs olyan hely Budapesten, ahová ne lehetne elérni másfél óra alatt, még akkor sem, ha Fenyőünnep Guriga, a gyengeelméjű főpolgármester megint lezárta az alsó rakpartot, hátha odamennek enyhet keresni a negyven fokos hőségben a budapestiek.

Ez amúgy elég valószínű, ugyanis az alsó rakparton nincsen semmi sem, csak fekete aszfalt, ami a negyven fokban alig melegszik fel többre, mint 60– 65 Celsius-fok, így kiválóan alkalmas enyhet találni, továbbá tükörtojást sütni. Vagyis a népességnek az a szelete, amely szeret tükörtojást sütni fekete aszfalton, negyven Celsius-fok forróságban, az mindenképpen az alsó rakparton fog enyhet keresni. A népesség többi része pedig elküldi Fenyőünnep Gurigát az anyja keservébe.

Fenyőünnep Gurigának amúgy a hülye volt a jele már az óvodában is.