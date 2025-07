A Vörös Hadsereg marsallja a jurtákat is szigorúan nézi

Ulánbátor: belvárosi jurták és a magas szállodaépület. A szerző felvétele

Ez valahol érthető. Az ország lakosságának edukációs hiányossága itt ütközik ki a leginkább. Mert a vidéki Mongólia számunkra tényleg olyan elképzelhetetlen életstílust kínál az ott élőknek, hogy ahhoz képest már egy Ulánbátorba cipelt jurta is maga a mennyország. Legalábbis ezt tudtam meg, amikor beszélgetésbe elegyedtem az egyik belvárosi jurtalakóval. A mit csinál itt minden nap kérdésre a világ legtermészetesebb hangján azt válaszolta: a Fekete piacra megy.

A Fekete piac az igazi mongol zsibvásár

A Fekete piac (Narantuul market) Ulánbátor egyik kihagyhatatlan látványossága. Pedig ez nem más, mint egy hatalmas területen fekvő zsibvásár.

Tényleg az, mert az itt árult termékek háromnegyede nem más, mint haszontalan műanyag.

Ennek ellenére mégis van valami, ami megfogja a látogatót, ki belép erre a piacra. Az érzések mindenkiből mást csalnak elő. Nekem az tűnt fel, hogy mennyire magányosok azok az árusok, akik kora reggel egy konténerből rángatják elő portékájukat, hogy a piac zárásakor csalódottan dobáljanak vissza mindent oda.

Életkép az ulánbátori Fekete piacról. A szerző felvétele

Mert ez a nap is elment, ma sem kellett senkinek a rózsaszín műanyag bili, meg a semmit sem érő, filléres csecsebecse. Bezzeg a mellettem lévő két bőrövet is eladott. Tán ez járt az ember fejében, miközben dühösen dobálta vissza saját árukészletét a konténerbe. Amúgy megnéztem az öveket. Tényleg bőrből készültek, míves darabok voltak. Mert a fekete piacon ilyen is van.

Csak meg kell találni a sok haszontalan bóvli között megbúvó igazi értékeket.

Mégis, Ulánbátor lakosságának a jó része ide jár vásárolni. Az ok rémségesen egyszerű: ezt tudják megfizetni. A plázák meg konganak az ürességtől, ahol pár lődörgő ember akár 50 ezer forintért is vehet egy-egy márkás tornapcipőt, hogy az ékszerekről és egyéb luxustermékekről ne is beszéljünk.