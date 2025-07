Egymilliárd forinttal támogatják a Felsőoktatási mentorprogramot

Egymilliárd forint támogatást kap a Felsőoktatási mentorprogram – jelentette be Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár sajtótájékoztatón szerdán Budapesten. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) már 16 éve működtet kortárs segítő programot, ezt erősítené most meg a kormány azzal, hogy stabil anyagi bázist biztosít.

– A programban felsőbb éves hallgatók segítenek elsőéveseknek beilleszkedésben, tanulmányi ügyintézésben, akár későbbi munkahelyi ügyekben is. Az egymilliárd forintos keretből 2029-ig tudják támogatni a hallgatókat – közölte az államtitkár, aki arra is kitért, 2029-ig 35-40 egyetemen mintegy kilencezer résztvevővel számolnak, vagyis évente 2300 embert vonnak be.

Kiemelte, hogy a program a hátrányos helyzetű fiatalok támogatását célozza, erősen fókuszálva a nemzetgazdasági szempontból kiemelt szakokra, így az orvosi, agrár-, természettudományos, műszaki és pedagógusképzések hallgatóira.

Az államtitkár felidézte: a múlt héten született meg az elmúlt másfél évtized legsikeresebb felvételi eredménye, ráadásul harmadik éve átlagosan több mint 50 százalékkal emelkedik a hátrányos helyzetű területekről bekerülő hallgatók aránya is. Az egyetemek megújulásának célja egy hallgatóbarát fordulat volt – húzta alá.

– A cél az, hogy minden hallgató megtalálja a számítását az egyetemen, és egyenlő eséllyel induljon, hogy később a vágyott karrierjét is fel tudja majd építeni – jelezte Zelenák Dávid. A HÖOK alelnöke fontosnak nevezte, hogy a magyar felsőoktatás mindenki számára hozzáférhető legyen, függetlenül attól, hogy honnan jött, milyen szociális háttérrel rendelkezik.

Hisszük, hogy a felsőoktatásban való részvétel nem kiváltság, hanem lehetőség kell hogy legyen minden fiatal számára

– fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy a hátrányos helyzetből érkező fiatalok nagyobb arányban hagyják ott az egyetemet, de nem azért, mert kevésbé lennének alkalmasak vagy motiváltak. Épp az ő segítésükre jött létre a mentorprogram, amelybe évente több ezren kapcsolódnak be.