„Nehéz, de szép utat jártam be” — mondja a Lugas művészinterjú-sorozatában Piros Ildikó

„Minden szerep éppen akkor talált meg, amikor kellett" Fotó: Szabados Zsuzsanna

– Az eleganciája és finomsága honnan származik?

– Valószínűleg édesanyánk nevelte belénk, de a színház is erre neveli az embert. Viselni kell azokat a gyönyörű ruhákat, és bennük minden lépés más a színpadon. Amikor bekerültem bármely színdarabba, pontosan tudtam, hol kell megcsípni a szerepet, hogyan jár, beszél, fordul, gondolkodik és öltözik a szereplő, akit megjelenítek. A színész titkai mélyek és sosem kimondottak. Ahogy egy szerepet összerakok, nagyon mélyen ások le magamban, az én energiám, gondolkodásom hatja át. Az utolsó kis részletig tudtam mindig, milyen ruhában képzelem el a karaktert, és bele is szóltam a jelmezeimbe. Minden szerephez más mozdulat, más hangvétel, más gyorsaság tartozik. A szerep egy bonyolult valami bennünk és tehetségesnek is kell lenni.

– Mi segítette a pályáján, hogy ilyen kiegyensúlyozott lett?

– Mindennek az alapja az olvasás volt, ami tágítja a fantáziát. Ebben a szakmában az összes művészeti ágban otthon kell lenni egy kicsit. Amit csak tudok, magamba szívok, legyen szó képzőművészetről, építészetről vagy zenéről. A kiegyensúlyozottságom annak köszönhető, hogy gyerekként rátaláltam a saját utamra, amire kiválasztódtam és amelyen töretlenül végig tudtam menni. Ha az ember mindehhez tanul, fejleszti magát és a párját is megtalálja, akkor teljes lehet az élete, akkor érezhető ez a kiegyensúlyozottság. Ha belül tisztázottak, rendezettek a körülmények, talán könnyebben vesszük a nehézségeket is. Mindig önmagam leszek, mert őrizni kell az embernek azt az egy arcát, amivel az egész életét, pályáját élte. Ez hatvan év. Hetvennyolc esztendősen mondom: a színészet, amire esküdtem, érezhető bennem és az erő is, ami mögötte van.

– Sok olyan szerepet formált meg, ami örök nyomot hagyott a nézőkben. Egyik legismertebb karakterét, Zsuzsanna testvért a 47 éve bemutatott Abigél című filmben alakította.

– Igen, Zsuzsanna egy ajándék, és mivel filmvásznon örökre rögzült, „örökkévalóság”, ami gyönyörű magyar szó. Amikor megkaptam a forgatókönyvet, először nem a szövegemet olvastam el, hanem a regényt. Innen építettem fel a karaktert és azonnal éreztem, hogy azonosulok vele. A színházi élmény elrepül, a szerepeket, ha pár évig játsszuk is, elszállnak az estével, de a film örök. Zsuzsanna nekem örök. Maga az Abigél film tökéletes, ami akkor lehetséges, ha a tehetségek összeadódnak: Szabó Magda írói tehetsége, Zsurzs Éva rendezői zsenije, Lukács Lóri operatőri munkája és egy ilyen pazar szereposztás. Gyönyörűséges időszak volt. Már mindhárman elmentek, ahogy Básti Lajos, Ruttkai Éva, Garas Dezső, Szerencsi Évi, Balázsovits Lajos és Tábori Nóra is. Szabó Magda születésének századik évfordulójára, 2017-ben állítottam össze az Abigél titkai estemet, amelyet a mai napig játszom. Sok kapcsolódás, párhuzam van életünkben az írónővel. Ahogy Szabó Magda ragaszkodott a cívis városhoz, Debrecenhez, úgy ragaszkodom én Kecskeméthez. Ami neki a debreceni Nagytemplom volt, az nekem a kecskeméti.