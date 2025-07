Igen a két nemre: Trump nyerésre áll a transzneműlobbival szemben

Úgy kellett most Donald Trumpnak a genderkérdés, mint egy falat kenyér. Az amerikai elnök egyelőre nem tudta lezárni az orosz-ukrán háborút, természeti katasztrófák sújtják az országát, akadozik az illegális bevándorlók beígért deportálása, és a globális vámháborúja sem váltotta egyelőre be a hozzá fűzött reményeket. Úgy tűnik: az ingerült véleménycikkek és pereskedések ellenére a genderkérdés az elnök sikersztorija. Trump már a beiktatása napjától kezdve kiemelt figyelmet szentelt az ügynek. Első elnöki rendeleteiben is foglalkozott ezzel, amikor leszögezte, csak a két biológiai nemet, a férfit és a nőt ismeri el. Kizárólag e két kategória szerepelhet ezentúl is az útlevelekben. Bár a rendeletet egy bostoni bíró megvétózta, az elnök joggal bízik abban, hogy a Legfelsőbb Bíróság – amelyben többségben vannak a konzervatívok – neki ad igazat. Trump még csak szimbolikus gesztusokat sem tett a genderlobbinak. Elődjével, Joe Bidennel ellentétben nem nyilvánította pride-hónapnak a júniust, és nem tűzte ki a szivárványos zászlót a Fehér Házra.

A felmérések Trumpot igazolják. Az Associated Press-NORC nemrégi közvélemény-kutatása szerint a válaszadók nagyobb mértékben (52 százalék) támogatták Trump a transzneműekkel kapcsolatos politikáját, mint magát az elnökségét (41 százalék). A megkérdezettek 68 százaléka szerint a születési nem határozza meg, hogy valaki férfi vagy nő-e. A válaszadók fele ellenzi, hogy az állami biztosítók fedezzék a nagykorú transzneműek nemi identitást támogató orvosi beavatkozását, például a hormonterápia és a műtétek költségeit. Csaknem kétharmaduk ellenzi mindezt a 19 év alattiak esetében.

A transzneműség a sportot is érinti. Február 5-én lépett hatályba a Férfiak távoltartása a női sportoktól elnevezésű elnöki rendelet, amely kizárja a transznemű nők, azaz a született – biológiai – férfiak részvételét az iskolai, illetve egyetemi lány- és női sportversenyeken. Leállítja a központi támogatást minden olyan iskola számára, amely négis lehetővé teszi transzneműek részvételét ilyen versenyeken.

Véget ért a női sport elleni háború

– mondta Trump az aznapi aláírási ceremónián, amelyen mintegy száz sportoló lány sorakozott fel mögötte. Köztük volt Riley Gaines, aki a republikánus elnökjelölt 2024-es kampányában is szerepet vállalt. Az egykori kentucky-i egyetemista egyebek mellett arról nevezetes, hogy holtversenyben ötödik lett a transznemű Lia Thomasszal a 2022-ben rendezett egyetemi bajnokságon. Gaines lemaradt az úszóverseny ötödik helyéért járó díjról, mert azt Thomasnak adták a szervezők. Gaines ezt traumaként élte meg, szerinte az ő esete is azt példázta, hogy a transznemű sportolók előnyt élvezhetnek a biológiai nőkkel szemben. Ám az öntudatos kentucky-i úszó nem hagyta annyiban a dolgot: Thomas és más transznemű sportolók esetét felhasználva országos mozgalmat indított, hogy megtiltsák nekik a részvételt a női versenyeken. Február 5-én Gaines elégtételt érzett. Trump íróasztala mellől nézhette az elnöki szignót. Az egykori úszó már komoly egzisztenciát épített a saját történetére: önéletrajzi könyvet írt, podcastet vezet, szerepel egy ruházati márkát népszerűsítő reklámban is. A bevételét nyilatkozta szerint a női sportok és sportágak védelmére fordítja.

A dobogón a „ győztes ” Lia Thomas, a második, harmadik, negyedik helyezett pedig külön áll tőle. Fotó: Getty Images/Justin Casterline

A nyíltan transzellenes író, a Harry Potter szerzője, J. K. Rowling is megosztotta Gaines posztját, sőt, még egy „I love it” kommentet is biggyesztett alá a közösségi oldalán. Ez persze nem meglepetés. Rowling „tiszteletére” kritikusai megalkották a TERF (transgender exclusionary radical feminist) skatulyát: a világhírű írónő a transzneműeket kirekesztő radikális feminista kasztba tartozik – jelentsen ez bármit is.

A szabad önrendelkezés harcosai nem nyugszanak. A transzneműek sportolása érdekében először Maine állam emelte fel a hangját. Azzal érveltek, hogy a biológiai nemből nem következik a nemi identitás. Ám Trumpot ez nem hatotta meg. Nem lacafacázott, megvonta az északkeleti államtól Washington oktatási támogatását. A drasztikus döntésre azután került sor, hogy Maine tisztviselői kijelentették, nem tesznek eleget a transznemű sportolók lánycsapatokból való kitiltására vonatkozó követeléseknek. A maine-i törvényhozók 2021-ben elővettek egy jóval korábbi helyi törvényt, amely kifejezetten tiltja a nemi identitáson alapuló diszkriminációt. Trump nem visszakozott, továbbra is szenvedélyesen harcol, Maine pedig körülbelül 250 millió dollárral lett így szegényebb.

Kalifornia költségvetését még nem csapolta meg a Trump-adminisztráció. De nincs kizárva, hogy az USA legliberálisabb állama is hasonló sorsra jut. A washingtoni igazságügyi minisztérium polgári pert indított a kaliforniai oktatási tárca ellen, mert úgy véli, ez az állam megsérti a diszkriminációellenes törvényeket azzal, hogy lehetővé teszi a transzneműek részvételét az iskolai versenyeken. Trump szavaival élve: arra kényszeríti a lányokat, hogy fiúkkal szemben küzdjenek.

Az elnöki ambíciókat dédelgető kaliforniai kormányzó, Gavin Newsom kettős játékot űz. A progresszívok előtt azzal kérkedik, hogy lám, Kalifornia be meri perelni az elnököt. Azzal érvel, hogy egyetlen bíróság sem fogadta el a Trump-kormány által a perben hivatkozott jogszabályokat. A mérsékelteket pedig a kaliforniai iskolai szövetség kompromisszumos javaslatával igyekszik megnyugtatni.

Kalifornia középiskolai atlétikai bajnokságán be is vezettek egy szabályt, hogy bizonyos esetekben azok a biológiai értelemben vett női sportolók is kaphassanak érmet, akik leszorultak a dobogóról. Mégpedig annak függvényében, hogy hol végeztek volna, ha transznemű sportoló nem indul a versenyszámukban. Két különböző érmet és oklevelet adtak például a magasugrás és a távolugrás győzteseinek és helyezettjeinek; e számokban a transznemű A. B. Hernandez sportoló végzett az első helyen.

Gavin Newsom, demokrata párti kaliforniai kormányzó. Fotó: AFP

A transzneműség kérdésének kezelése Trumpnak sokat hoz a konyhára. A csodafegyver napirenden tartására ugyanis nem csak a republikánus szavazótábor vevő. A közvélemény pedig világszerte arra kíváncsi, hogy az Egyesült Államok elnökének a véleménye hatással lehet-e a profi sport, netán az olimpia szabályaira. Annál is inkább, mert 2028-ban Los Angeles lesz az ötkarikás játékok házigazdája.