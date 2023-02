Úszóbotrány: „Nem szóltak, hogy még mindig van férfi nemi szerve”

A Kentucky Egyetem egykori úszója, Riley Gaines korábban már többször élesen bírálta azt, hogy a transznemű Lia Thomas a női mezőnyben versenyezhet a Pennsylvaniai Egyetem színeiben. Gaines nem csupán egykori riválisával szállt szembe, hanem az NCAA-vel, vagyis az Egyesült Államok egyetemi sportprogramjának szervezőivel is. Gaines szerint az NCAA hozzáállása nem biztosítja a tisztességes versenyt, és a mostani vallomásával egy virginiai törvényjavaslatot támogat, amely az egyenlőséget tűzte zászlajára a női sportokban.

Mint beszámoltunk róla, tavaly márciusban Lia Thomas lett az amerikai divízió I-es egyetemi sport történetének első transznemű bajnoka, miután az Atlantában rendezett egyetemi bajnokság első napján győzött 500 yardon a nők között. Ezzel a férfinak született úszó legyőzte többek közt Emma Weyant-t is, aki 2021-ben ezüstérmes volt a tokiói olimpián, tavaly pedig bronzérmes a budapesti vb-n (igaz, más számban).

Hogy mennyire megosztotta nemcsak a közvéleményt, hanem az úszókat is Lia Thomas eredménye, azt jól jelezte, hogy miközben sokan támogatták a törekvéseit (szeretne kijutni a 2024-es párizsi olimpiára), az ominózus verseny eredményhirdetésekor a legyőzött nők tőle nagy távolságot tartva ünnepeltek a dobogón.

A dobogón a győztes Lia Thomas, mellette pedig külön a második, harmadik, negyedik helyezett Fotó: Getty Images/Justin Casterline

Lia Thomas a 2019–20-as idényig a férfiak között versenyzett, és nem voltak kiemelkedő eredményei, mindössze a 462. helyen állt az egyetemi rangsorban, aztán „nőként” hirtelen az élmezőnybe került. Az egyetemi bajnokságon egy másik számban holtversenyben végzett az ötödik helyen Riley Gainesszel, aki így idézte fel a szerinte igazságtalan eseményeket:

– Kénytelenek voltunk egy biológiailag férfi versenyző, Lia Thomas ellen megmérkőzni – kezdte Gaines, akit a Marca idézett. – Holtversenyben értünk célba, századmásodpercre azonos idővel. Mivel csak egy trófea volt az ötödik helyezett számára, én nem kaptam, azt Thomasnak adták, csupán a fényképezés idejére adtak egyet ideiglenesen.

Együtt kellett vetkőzniük egy férfival

Gaines azt is elmesélte, hogy közös öltözőbe osztották be Lia Thomast a női versenyzőkkel, noha a teljes nemi átalakulása még nem történt meg.

– Együtt kellett öltöznünk egy férfival, akinek még mindig volt férfi nemi szerve. Erre nem figyelmezettek minket és nem is kérték a jóváhagyásunkat. Megerősíthetem, hogy milyen kellemetlen volt, amikor vetkőzés közben megfordultál, és egy férfit láttál vetkőzni.

Gaines végezetül kijelentette, hogy riasztó ütemben nő az Egyesült Államokban a női sportolók száma, akiket megfosztanak az egyenlő versenytől vagy akik traumát voltak kénytelenek elszenvedni a korlátok nélküli befogadást elősegítő politikai hozzáállás miatt.

Az amerikai úszónő komolyan veszi a kiállását:

Lia Thomasnak magyar riválisa is volt az amerikai egyetemi bajnokságban, és György Réka hasonló véleményen volt, nyílt levelében tavaly így fogalmazott: „Szeretném kritizálni az NCAA szabályait, amelyek lehetővé teszik, hogy (Lia Thomas – a szerk.) versenyezzen velünk, biológiai nőkkel. Azért írom most ezt a levelet, mert remélem, hogy az NCAA kinyitja a szemét, és a jövőben megváltoztatja ezeket a szabályokat. Ez nem jó irányba tereli a sportágunkat, és szerintem tiszteletlenség is az NCAA-ben versenyző, biológiailag női úszókkal szemben.”

