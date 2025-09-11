gyerekorvosmultivitaminfülcsepporrcsepp

Így védekezhetünk a gyermekbetegségek és a szeptemberi betegséghullám ellen

Javában tart már a tanév. Szeptemberben nemcsak a tanszerek beszerzése fontos, hanem a gyermekbetegségek megelőzése is. A tanévkezdéssel megnő a fertőzések kockázata az iskolai és óvodai közösségekben. A Délmagyarország legújabb podcastjában Dr. Kováts Ildikó gyermekorvos gyakorlati tanácsokat ad a szülőknek a szeptemberi betegséghullám megelőzésére.

Magyar Nemzet
Forrás: DÉLMAGYAR2025. 09. 11. 22:39
ILLUSZTRÁCIÓ (FOTÓ: PEXELS)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szeptembertől nemcsak az iskolai tanszerek beszerzése kerül előtérbe, hanem a gyermekbetegségek megóvása is. Az iskolai és óvodai közösségek újjáéledésével hirtelen megnő a fertőzések száma, ami a gyermekorvosokra háruló feladatokat is megsokszorozza. Nyáron a gyerekek több időt töltenek a szabadban, kevesebb kórokozóval találkoznak, és több friss zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak. Az iskolai napok viszont zárt térben, 6-8 órában telnek, ami kedvez a cseppfertőzéssel terjedő betegségeknek, így a szeptemberi időszak az első megbetegedési hullám kezdete lehet, amely akár a téli hónapokra is áthúzódhat – írja a Délmagyar.

A házipatika feltöltése kulcsfontosságú. Dr. Kováts Ildikó gyermekorvos szerint lázcsillapítót, hányás- és hasmenés elleni szereket, orrcseppet, orrspray-t, szem- és fülcseppet, fertőtlenítőszert, gyulladáscsökkentő krémet, vitaminokat és multivitaminokat mindenképpen tartsunk otthon.

Hangsúlyozta azonban, hogy ezek használata alapvetően otthoni feladat, a tanteremben nincs helyük, kivéve, ha a gyermek rendszeres gyógyszerszedésre szorul.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu