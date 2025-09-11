Rendkívüli

Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai Dominik!

Tömegek fordulnak el a tűzifától Nógrádban

Hamarosan kezdődik a fűtési szezon, az élelmesek már beszerezték a kályhába valót. A tűzifa ára két éve azonos szinten mozog, a kereslet azonban csökkent. Ennek fő oka, hogy akik tehették, átálltak az alternatív megoldásokra.

Magyar Nemzet
Forrás: NOOL2025. 09. 11. 17:14
Napközben még kellemes a hőmérséklet, de az éjszakák egyre hűvösebbek. Közeledik a fűtési szezon, akik tehették már megvásárolták a tüzelőt. A Nool vármegyei hírportál utánajárt, hogyan alakul idén a tűzifa ára Nógrádban, ahogy arra is kíváncsiak voltak, hogy melyik a leginkább keresett fafaj.

A tűzifa ára már két éve nem emelkedett jelentősen

– A tűzifa köbmétere átlagosan bruttó 33 ezer forint. Az ár két éve változatlan, ami megnehezíti mind a gazdálkodók, mind a kereskedők helyzetét. A ráfordítás ugyanis növekszik, viszont az eladási áron nem tudunk emelni. A kereslet visszaesett az elmúlt években, az ársapkás tűzifa hatása pedig ma is érezhető – tájékoztatott Tóth Tamás erdőmérnök. – Ettől az ártól, ami általánosan elfogadott, lényegesen nem lehet elrugaszkodni. Így azóta sem tudtak a gazdálkodók lényeges áremelést eszközölni. Annak ellenére sem, hogy az indokolt lenne a bérek, a járulékok, illetve a költségek emelkedése miatt.

Hozzátette: tovább rontja a helyzetet, hogy aki tehette, szinte kivétel nélkül átállt már az alternatív fűtési megoldásra: hőszivattyú, napelem, klíma kombinációjára és a gázzal való fűtésre. Aki megtapasztalta ennek a pozitív oldalát – nem kell fát vágni, folyamatosan ugyanolyan hőmérséklet van a lakásban –, már nem fog fával fűteni. 

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW)

 

