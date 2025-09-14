Vége a kora őszi idillnek: csapadék és viharos szél zúdul ránk

Erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni is a felhőzet. Sok helyen fordulhat elő eső, záporeső, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Fotó: koponyeg.hu

A tájékoztatás szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délen, délkeleten 25 fok sem kizárt. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Hidegfront érkezik kiterjedt csapadékrendszerrel, a tartós eső mellett zápor, zivatar is előfordulhat. Ezt követően sem maradunk sokáig front nélkül.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)