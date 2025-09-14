délutánzápor zivataridill

Vége a kora őszi idillnek: csapadék és viharos szél zúdul ránk

Erősen felhős, csapadékos időre kell készülni, sokfelé eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat – figyelmeztet a HungaroMet. A front előtt erős, néhol viharos szélre, a tartósan esős tájakon hűvösebb, míg délen akár 25 fok közeli hőmérsékletre számíthatunk. A hidegfront kiterjedt csapadékrendszert hoz, és újabb front is érkezik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 7:50
Fotó: Fotó: Pexels.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni is a felhőzet. Sok helyen fordulhat elő eső, záporeső, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Fotó: koponyeg.hu

A tájékoztatás szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délen, délkeleten 25 fok sem kizárt. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Hidegfront érkezik kiterjedt csapadékrendszerrel, a tartós eső mellett zápor, zivatar is előfordulhat. Ezt követően sem maradunk sokáig front nélkül.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.