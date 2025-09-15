ZelenszkijNATOorosz–ukrán háborúdrónháborúhadászatkiképzéstapasztalat

Zelenszkij a NATO katonáit képezné a drónháborúra

Miközben időről időre újabb követelésekkel áll elő Volodimir Zelenszkij, az ukrán elnök most már nemcsak fegyvereket kér nyugati szövetségeseitől, hanem arról is beszél, hogy Ukrajna kész kiképezni a NATO katonáit a drónháborúra. Az ukrán államfő szerint Kijev „példátlan tapasztalatot” szerzett az orosz drónok elleni harcban, mely kijelentést kissé árnyalta a lapunknak nyilatkozó szakértő.

Szabó István
2025. 09. 15. 12:02
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka az ukrán gyártmányú "Peklo" (Pokol) drónrakéták mellett Kijevben Fotó: Genya Savilov Forrás: AFP
Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna kész megosztani az orosz drónok elhárításával kapcsolatos tapasztalatait a NATO-val, miután a napokban orosz pilóta nélküli repülőeszközök sértették meg Lengyelország, illetve Románia légterét.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij elnök üdvözli Radosław Sikorski lengyel külügyminisztert a kijevi tárgyalásaik előtt (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Készen állunk partnereinket képezni az elhárításban. Mindenki látja, hogy az oroszok lehetőséget keresnek, hogy a háborút kiterjesszék Lengyelország és a balti államok területére, az orosz hadsereg Romániát is teszteli

mondta.

Ukrajna szerinte „jelentősen költséghatékonyabb, masszívabb és szisztematikus megoldásokat” fejlesztett ki.

Nem különleges tudás, hanem harcászati tapasztalat

A nagyhangú ukrán ígéreteket azonban érdemes helyén kezelni. Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő lapunknak úgy fogalmazott:

Az ukrán dróntapasztalatok leginkább a frontvonalon a harcászati drónokban elérhetőek, és ezeken keresztül a védekezés is az, amivel előrébb járnak bárki másnál.

Ám szerinte ez korántsem jelenti azt, hogy Kijev stratégiai fölényben lenne:

Ezek a távolsági csapások nem jelentenek sem technológiailag, sem egyéb szempontból nagy kihívásokat, ilyen eszközei nagyon sok államnak vannak, csak nem drón, hanem cirkálórakéta vagy egyéb más eszközök formájában.

A szakértő arra is rámutatott:

A felderítési információk ezekben az esetekben szintén nyugati információból származnak olyan nagy kiterjedésű célpontok esetén, mint mondjuk egy kőolajfinomító vagy kőolajraktár. Ezek nem annyira felderítésérzékenyek.

Somkuti Bálint szerint az ukrán törekvések mögött egyértelmű cél húzódik:

Az alapvető törekvés ez esetben arra irányul, hogy a harcászati, tehát a frontvonalon zajló küzdelmek tapasztalatait sikerüljön átadni és átültetni minél jobban a NATO-csapatoknak.

Gyanús drónincidensek Lengyelországban

A közelmúltban orosz drónok csapódtak be Lengyelország területén, ám ezek körülményei számos kérdést vetnek fel.

Szeptember 10-én éjjel a lengyel légvédelmi erők több drónt lőttek le. A lengyel hatóságok arra kérték a NATO-t, hogy alkalmazza az alapokmány 4. cikkét, vagyis hogy tartsanak konzultációkat a szövetség tagállamai között.

Mark Rutte a NATO főtitkára a lengyel drónincidensért Oroszországot tette felelőssé. Szerinte Moszkva egyre veszélyesebben viselkedik a levegőben, és ez elfogadhatatlan. Rutte bejelentette, hogy a szövetség elindítja a Keleti Őrszem hadműveletet, hogy megerősítse keleti szárnyát. A hadműveletben Nagy-Britannia, Dánia, Németország, Franciaország és más országok erői és eszközei vesznek részt.

NATO Secretary General Mark Rutte speaks during a press conference on the violation of Polish airspace by Russian drones, at the NATO headquarters in Brussels on September 12, 2025. NATO will strengthen the defence of its eastern flank, following the intrusion of Russian drones into Polish airspace this week, announced NATO Secretary on September 12. The Alliance will launch an operation to "further strengthen our posture along our eastern flank," he stated. (Photo by Simon Wohlfahrt / AFP)
Mark Rutte NATO-főtitkár sajtótájékoztatón beszél az orosz drónok általi lengyel légtérsértésről a NATO brüsszeli központjában (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint a drónok Ukrajna és Belorusszia felől léptek be a lengyel légtérbe, de egyelőre sok a megválaszolatlan kérdés.

Sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy ezek a könnyű, de egyáltalán nem kicsi eszközök hogy kerültek olyan helyekre, mint egy frissen szántott mező vagy egy tyúkól teteje. Ezzel kapcsolatban egyre több kérdés merül fel, hogy valóban mi volt a kiváltó ok, és ki indította ezeket a drónokat?

– tette fel a kérdést a szakértő.

Ezeket a lépéseket lehet egyfajta háborús uszításként vagy a háborúra való felkészítés jeleként is értékelni

– összegezte Somkuti Bálint.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka az ukrán gyártmányú Peklo (Pokol) drónrakéták mellett Kijevben (Fotó: AFP/Genya Savilov)


 

 

