Zelenszkij a NATO katonáit képezné a drónháborúra

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint a drónok Ukrajna és Belorusszia felől léptek be a lengyel légtérbe, de egyelőre sok a megválaszolatlan kérdés.

Sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy ezek a könnyű, de egyáltalán nem kicsi eszközök hogy kerültek olyan helyekre, mint egy frissen szántott mező vagy egy tyúkól teteje. Ezzel kapcsolatban egyre több kérdés merül fel, hogy valóban mi volt a kiváltó ok, és ki indította ezeket a drónokat?

– tette fel a kérdést a szakértő.

Ezeket a lépéseket lehet egyfajta háborús uszításként vagy a háborúra való felkészítés jeleként is értékelni

– összegezte Somkuti Bálint.