Az ukrán elnök kapcsán a nyugati partnerek attól félnek, hogy egy esetleges moszkvai tárgyaláson botrányt csinálna. Volodimir Zelenszkijt épp ezért nem is engedik az orosz fővárosba a partnerek – írja az Origo.

Zelenszkijt nem engedik Moszkvába

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Igor Kastyukevics szerint egyébként a háború egyik oka éppen maga az ukrán elnök, miután puccsal került hatalomra véleménye szerint.