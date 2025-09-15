Zelenszkijt nem engedik Moszkvába 

Rendkívüli

Az ukrán elnök nem maga miatt nem utazik az orosz fővárosba. A megszállt Herszon régió szenátora szerint a nyugati partnerek félnek tőle, hogy botrányt okozna, ha elengednék Zelenszkijt Moszkvába.

2025. 09. 15. 7:32
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Az ukrán elnök kapcsán a nyugati partnerek attól félnek, hogy egy esetleges moszkvai tárgyaláson botrányt csinálna. Volodimir Zelenszkijt épp ezért nem is engedik az orosz fővárosba a partnerek – írja az Origo

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Igor Kastyukevics szerint egyébként a háború egyik oka éppen maga az ukrán elnök, miután puccsal került hatalomra véleménye szerint.

A válság kiváltó oka pedig részben benne van, mivel katonai puccsal került hatalomra. Úgy gondolom, hogy a legmagasabb szintű találkozó lehetséges lesz, de ehhez sok előzetes munkára van szükség

– fogalmazott a megszállt régió szenátora.  

Zelenszkij korábban elutasította Putyin meghívását a moszkvai béketárgyalásokra. „Nem mehetek Moszkvába, amikor az országomat minden nap bombázzák” – magyarázta.

Trump szerint lesz találkozó

Az Egyesült Államok elnöke Donald trump nemrég arról beszélt, hogy véleménye szerint lesz találkozó Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij között. Ez azonban nem lesz egyszerű menet.

Lesznek megbeszélések. Akár csúcstalálkozónak, akár egyszerű összejövetelnek nevezzük, nem számít, de valószínűleg nekem kell majd közbelépnem. Képtelenek egymással beszélni.

– fogalmazott Donald Trump. 

Az amerikai elnök szerint egyébként Putyin és Zelenszkij annyira gyűlölik egymást, hogy levegőt sem kapnak, így azonban csak ő tudja őket egy asztalhoz ültetni. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

