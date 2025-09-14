Volodimir Zelenszkijukrajnaorosz-ukrán háborúoroszország

Zelenszkij: a leghatékonyabb szankciók az orosz olajfinomítókban okozott tüzek

Az ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében a drónok szerepét emelte ki Ukrajna védelme szempontjából. Volodimir Zelenszkij egyben hazája segítségét ajánlotta a NATO-nak az orosz pilóta nélküli repülőeszközök elhárításában.

Munkatársunktól
2025. 09. 14. 22:14
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
„A leghatékonyabb szankciók, azok a szankciók, amelyek a leggyorsabban hatnak, ezek az orosz olajfinomítókban, -terminálokban és -lerakatokban okozott tüzek” – fejtegette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz olajipari létesítmények elleni ukrán dróncsapások kapcsán.

Zelenszkij szerint az olajipari létesítmények támadása a leghatékonyabb szankció (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
Szerinte ezek a támadások fájdalmasak Oroszország számára és kihatnak az orosz hadvezetésre is. Úgy vélte, a csapások „jelentősen korlátozták az orosz olajipart, ami jelentős korlátokat szab a háborúnak is”. Ukrajna legutóbb a Szentpétervártól 110 kilométerre délkeletre található Kirisi város olajfinomítóját támadta.

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna kész megosztani az orosz drónok elhárításával kapcsolatos tapasztalatait a NATO-val, miután a napokban orosz pilóta nélküli repülőeszközök sértették meg Lengyelország, illetve Románia légterét. 

Készen állunk partnereinket képezni az elhárításban. Mindenki látja, hogy az oroszok lehetőséget keresnek, hogy a háborút kiterjesszék Lengyelország és a balti államok területére, az orosz hadsereg Romániát is teszteli

– mondta.  Hozzátette, hogy a NATO-nak ugyan hatékony elhárító fegyverei vannak, de Ukrajna „jelentősen költséghatékonyabb, masszívabb és szisztematikus megoldásokat” fejlesztett ki.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

