A lyukas zászló nem lehet az árulóké

Nagy izgalomba jöttek a Brüsszelből futtatott szerkesztőségek a hét elején: eljutott ugyanis a Telexhez Orbán Viktor a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában elmondott beszédének hangfelvétele. Jobboldali szemszögből érthetetlen, hogy mi villanyozta fel ennyire a deszantos kollégákat, hiszen semmi meghökkentő nincs a szövegben. Sőt, a balos sajtó egyenesen szívességet tesz a nemzeti oldalnak a miniszterelnöki stratégia és a lelkesítő szavak népszerűsítésével.

A szalagcímeiket is csak egy csúsztatással tudták megformálni: a hangzatos „nem állunk jól” idézet ugyanis nem a kormánypártok népszerűségére, hanem a jobboldal aktivitására vonatkozott a közösségi médiában. Utóbbit valóban van még hova fokozni.

Ám ha már a közbeszéd témája lett a keménymagnak elmondott beszéd, érdemes annak lényegével is foglalkozni! Elöljáróban hadd osszam meg egy hétvégi élményemet: kollégáimmal Székelyföldön jártunk, ahol a Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke és néhai Kelemen Levente nagy hatású oklándi tiszteletes áldásos munkájával a Gyurcsányék okozta sebek begyógyítására még 2005-ben életre hívott Tiszteletbeli Székely-közösség találkozóján vettünk részt, majd ott lehettünk az Udvarhelyszék népviseletben elnevezésű felemelő találkozón is. Hagyományosan felöltözött székelyek sokaságával vonulhattunk fel a „legmagyarabb városban”.

Sok impulzus ért: a végeken küzdő nemzettársainkat nagyon foglalkoztatja Orbán Viktor nemzetközi diadala, a tervezett budapesti amerikai–orosz csúcstalálkozó híre. A tavalyi, szinte kilátástalan világpolitikai helyzethez képest optimista hangulatban beszélgethettünk székely barátainkkal, akik azt remélik, hogy a miniszterelnökünk által kovászolt európai patrióta diadal Erdélybe is friss levegőt hoz, s a magyarság nagyobb megbecsültségben, jogait és befolyását visszaszerezve élheti majd életét. Egy református tiszteletessel ugyanakkor érdekes beszélgetésbe bonyolódtam, ő – híven hivatásához – békés kampányt kívánt, s azt kérte, ha hazatértem, adjam át, hogy Orbán Viktornak minden magyart szeretnie kell, még a tiszásokat is, mert katasztrofális volna, ha a magyarság újra, végzetesen kettényílna. Bibliai gondolatok ezek, persze nem sok egyetértéssel találkoztak az udvarhelyi találkozón sem, hiszen mindenki más inkább kemény harcra biztatta az anyaországiakat.