Dánia reagált Trump beszédére

Nyilatkozott a sajtónak Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter és Troels Lund Poulsen védelmi miniszter a dán parlament külügyi bizottságával folytatott megbeszélést követően. Bár Rasmussen elismerte, hogy Donald Trump amerikai elnök davosi beszédét nem nézték meg teljes terjedelmében, az elhangzottak főbb pontjairól kaptak tájékoztatást – írja a The Guardian brit napilap.
A dán külügyminiszter szerint „önmagában véve pozitív”, hogy Donald Trump nem alkalmazna erőt Grönland megszerzésére. Azonban ez a kijelentés nem változtat azon a tényen, hogy az amerikai elnök eltökéltnek tűnik a terület megszerzésében – tette hozzá Rasmussen.
Trump ambíciói továbbra is nyitott kérdéseket vetnek fel, tekintettel Dánia – és ezáltal Grönland – NATO-tagságára – figyelmeztetett a dán diplomácia vezetője.
Rasmussen visszautasította az amerikai elnök beszédében elhangzott kritikát, mondván Dánia mentesítette Grönlandot a kínai befolyástól.
2026-ban „nem emberekkel kereskedünk, hanem emberek között” – hangsúlyozta Rasmussen, hozzátéve, hogy Dánia folytatja a diplomáciai tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, de nem tárgyal és nem hajlandó kompromisszumot kötni a területre vonatkozó alapvető elveiről.
