Dánia reagált Trump beszédére

Reagált a dán kormány az amerikai elnök davosi beszédében elhangzottakra. Dánia továbbra sem szándékozik engedni Donald Trumpnak Grönland kapcsán.

Munkatársunktól
2026. 01. 21. 18:25
Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter Fotó: AFP
Nyilatkozott a sajtónak Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter és Troels Lund Poulsen védelmi miniszter a dán parlament külügyi bizottságával folytatott megbeszélést követően. Bár Rasmussen elismerte, hogy Donald Trump amerikai elnök davosi beszédét nem nézték meg teljes terjedelmében, az elhangzottak főbb pontjairól kaptak tájékoztatást – írja a The Guardian brit napilap.

Keir Starmer szerint Nagy-Britannia nem változtat az álláspontján Grönland kapcsán
Keir Starmer szerint Nagy-Britannia nem változtat az álláspontján Grönland kapcsán (Fotó: Anadolu via AFP)

A dán külügyminiszter szerint „önmagában véve pozitív”, hogy Donald Trump nem alkalmazna erőt Grönland megszerzésére. Azonban ez a kijelentés nem változtat azon a tényen, hogy az amerikai elnök eltökéltnek tűnik a terület megszerzésében – tette hozzá Rasmussen.

Trump ambíciói továbbra is nyitott kérdéseket vetnek fel, tekintettel Dánia – és ezáltal Grönland – NATO-tagságára – figyelmeztetett a dán diplomácia vezetője.

Rasmussen visszautasította az amerikai elnök beszédében elhangzott kritikát, mondván Dánia mentesítette Grönlandot a kínai befolyástól.

2026-ban „nem emberekkel kereskedünk, hanem emberek között” – hangsúlyozta Rasmussen, hozzátéve, hogy Dánia folytatja a diplomáciai tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, de nem tárgyal és nem hajlandó kompromisszumot kötni a területre vonatkozó alapvető elveiről.

Keir Starmer brit miniszterelnök szintén reagált a Davosban elhangzottakra – számol be róla az MTI. London nem enged az amerikai kormány vámfenyegetések formájában megnyilvánuló nyomásának, és nem módosítja azt az álláspontját, hogy Grönland hovatartozásáról a grönlandiakat és Dániát illeti meg a döntés joga – jelentette ki a kormányfő.

Starmer a londoni alsóház szerdai ülésén leszögezte: a brit kormány véleménye szerint teljesen elhibázott lépés, ha egy ország büntetővámokkal fenyegeti saját szövetségeseit és így próbál nyomást gyakorolni rájuk.

Nagy-Britannia nem fog engedni az általa vallott alapelvekből és értékekből Grönland jövőjével kapcsolatban a vámfenyegetések hatására sem

– fogalmazott a munkáspárti brit kormányfő.

Borítókép: Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter (Fotó: AFP)

