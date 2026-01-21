Trump szerint Grönlandot csak az Egyesült Államok tudja megvédeni + videó

Kiemelte az ellenőrizetlen tömeges migrációt, a rekordméretű költségvetési és kereskedelmi hiányokat, amelyek szerinte a szemünk láttára teszik tönkre a világunk ezen részét, miközben az európai vezetők tehetetlenül nézik a folyamatokat. Az amerikai elnök szerint a „radikális baloldal” politikája, amelyet Amerikára is rá akartak kényszeríteni, Európában már megtette hatását: Németországban az energiaárak az egekbe szöktek, az Egyesült Királyság pedig elherdálja északi-tengeri olajtartalékait ahelyett, hogy hasznosítaná azokat.

Trump a „Green New Scam” (Zöld Új Átverés) elkerülését nevezte az amerikai siker kulcsának. Büszkén számolt be arról, hogy az olaj- és gázkitermelés csúcsra jár, és a zöldideológia helyett a reálgazdaságra fókuszálnak.

Grönland: Stratégiai szükségszerűség

A beszéd talán legfajsúlyosabb része Grönland kérdése volt, amelyet az elnök nemzetbiztonsági és nemzetközi biztonsági szükségszerűségként tálalt. Trump világossá tette: „Azonnali tárgyalásokat kezdeményezek Grönland megszerzéséről.” Érvelése szerint a hatalmas, jórészt lakatlan sziget védtelen, Dánia pedig nem fordít rá elegendő forrást. „Csak az Egyesült Államok képes megvédeni, fejleszteni és jobbá tenni ezt a hatalmas földtömeget, ezt az óriási jégdarabot” – jelentette ki.

Az ukrajnai háború kapcsán Trump ismét a béketeremtés fontosságát emelte ki. Kijelentette, hogy a NATO segítségével véget kell vetni az értelmetlen öldöklésnek, és mind Putyin, mind Zelenszkij hajlandó a megállapodásra. Ugyanakkor az amerikai támogatást ismét feltételekhez kötötte: az Egyesült Államok 100 százalékosan ott lesz a NATO mellett, de elvárja a viszonzást – jelen esetben Grönland formájában.

Olyan sokat adunk, és olyan keveset kapunk cserébe

– panaszkodott a szövetségi rendszer igazságtalanságára, emlékeztetve arra, hogy nélküle a NATO talán már nem is létezne.