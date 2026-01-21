Von der Leyen: Ukrajna a kulcs Európa biztonságához

A bizottság elnöke úgy fogalmazott: Európának át kell értékelnie átfogó biztonsági stratégiáját, mert a világ rendkívül gyorsan változik, és az EU-nak alkalmazkodnia kell az új realitásokhoz.

A nemzetközi rendben bekövetkező elmozdulás nemcsak földrengésszerű, hanem tartós is. Ráadásul a változások puszta sebessége messze meghaladja mindazt, amit az elmúlt évtizedekben láttunk. Ma már egy olyan világban élünk, amelyet a nyers erő határoz meg, legyen az gazdasági vagy katonai, technológiai vagy geopolitikai. És bár sokunknak ez nem tetszik, ezzel a jelenlegi világgal kell szembenéznünk

– figyelmeztetett.

Von der Leyen kiemelte: az európai függetlenség erősítése elengedhetetlen, legyen szó gazdaságról, biztonságról, technológiáról vagy a demokrácia védelméről. Ehhez erős gazdaságra, versenyképes egységes piacra, fejlett innovációs és technológiai kapacitásokra, valamint saját védelmi képességekre van szükség.

Beszédében kitért az Északi-sarkvidék biztonságára is. Hangsúlyozta: Grönland egy szuverén nép otthona, jövőjéről kizárólag a grönlandiak dönthetnek. Az EU és az Egyesült Államok egyetért az északi térség biztonságának fontosságában, és együttműködik ezen a területen, többek között a NATO keretében. Ugyanakkor a bizottság elnöke elfogadhatatlannak nevezte az esetleges biztonsági indokokra hivatkozó további vámintézkedések kilátásba helyezését Washington által, mert azok szerinte veszélyes szövetségesi feszültségekhez vezethetnek.

Von der Leyen bejelentette: az Európai Bizottság átfogó csomagon dolgozik az északi-sarkvidéki biztonság megerősítésére, amelynek egyik pillére a Grönlandot célzó jelentős európai beruházások növelése lesz. Emellett az EU a partnerekkel – köztük az Egyesült Királysággal, Kanadával és Norvégiával – is szorosabb együttműködésre törekszik.

A gazdasági kérdésekről szólva a bizottság elnöke hangsúlyozta: a kereskedelem kulcsszerepet játszik az európai ellenálló képesség és függetlenség erősítésében. Véleménye szerint az EU történelmi megállapodást kötött a Mercosur-országokkal, és további egyezmények előkészítése zajlik más partnerekkel, köztük Indiával. Szerinte ezek a megállapodások új lehetőségeket teremtenek az európai vállalatoknak, munkahelyeket hoznak létre, és biztosítják a szükséges nyersanyagokhoz való hozzáférést, miközben megfelelő védelmi garanciákat nyújtanak az érzékeny ágazatok számára.