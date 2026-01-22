Matt Damon az eltörléskultúráról: nincs rehabilitáció, csak állandó megbélyegzés

A két színész nosztalgiával elevenítette fel azt az időszakot, amikor a mozi volt a szórakozás központi tere, majd rátértek arra, miként változtatta meg a televízió, később pedig a streaming platformok a filmfogyasztási szokásokat. Szerintük a járvány felgyorsította ezt a folyamatot, miközben a technológiai fejlődés lehetővé tette, hogy egyre többen otthon, nagy képernyőn és jó hangrendszerrel nézzenek filmeket.

Ugyanakkor hangsúlyozták: a közösségi moziélmény továbbra is pótolhatatlan maradt.

A színészek kifejtették, mennyire megváltozott a siker fogalma is a streaming korszakában, mennyire nehéz mérni egy alkotás valódi hatását, és milyen jelentős szerepe van a stáb egészének egy film minőségében. A megszólalók szerint a támogató munkakörnyezet, a stabil alkotói csapat és a sikerből való közös részesedés nemcsak igazságosabb, hanem hosszú távon jobb filmeket is eredményez.

A néző a film közben a telefonját nézi

Damon és Affleck szerint a Netflix sablonná, intézményesíthető folyamattá alakította a filmkészítés egy új formáját. Ennek lényege, hogy az alacsonyabb előzetes befektetés csökkenti a belépési küszöböt, így több eredeti és kockázatosabb alkotás jöhet létre, miközben siker esetén az alkotók is részesednek a bevételekből.

Matt Damon szerint a streaming platformok nemcsak forgalmazók, hanem aktívan alakítják a történetmesélést is.

Az otthoni környezetben a nézők figyelme töredezett, amit a platformok adatvezérelt módon kezelnek.

„Ma már nem abból indulnak ki, hogy a néző végig odafigyel. Abból indulnak ki, hogy közben a telefonját nézi” – fogalmazott A Bourne-rejtély sztárja.

Damon elmondta, hogy a streaminges forgatókönyveknél gyakran elvárás, hogy a film elején gyorsan történjen valami erős esemény, majd a cselekmény fontos elemei később párbeszédekben újra elhangozzanak. Ez nem művészi döntés, hanem reakció a nézői szokásokra.