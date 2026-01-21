kongresszusEpstein-botrányClinton

A két Clinton egyenlőbb az egyenlőknél?

James Comer, a képviselőház felügyeleti bizottságának elnöke beszámolója szerint a volt elnök és felesége nevetséges ajánlatot tett. Bill és Hillary Clinton nem hivatalos interjú formájában beszélt volna a Jeffrey Epstein-nyomozás kapcsán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 7:11
Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A képviselőház felügyelőbizottságának elnöke, James Comer szerint nevetséges ajánlatot kapott. Bill és Hilary Clinton csak nem hivatalos formában nyilatkozott volna a volt demokrata elnök és Epstein kapcsolatáról – írja a Breitbart

James Comer elutasította a két Clinton nevetséges ajánlatát
James Comer elutasította a két Clinton nevetséges ajánlatát. Fotó: Getty Images

A bizottság elnöke közösségi oldalán azt írta, hogy a Clinton család még mindig azt hiszi, hogy a nevük miatt speciális elbánásban részesülnek. Mint ismeretes, korábban Bill és Hillary Clinton megtagadta a kongresszusi meghallgatást. Később azonban a megvetést érzékelve változtattak álláspontjukon Comer szerint.  

A kongresszus megvetésével szembesülve a Clintonok ügyvédei tarthatatlan ajánlatot tettek: – Utazzak New Yorkba, hogy csak Clinton elnökkel beszéljek – mondta Comer. – Nem készül hivatalos jegyzőkönyv, és a kongresszus többi tagja sem vehet részt. Elutasítottam a Clintonok nevetséges ajánlatát.

A képviselőház felügyelőbizottságának kétpárti idézései előírják, hogy a Clinton családnak eskü alatt, átirattal kell megjelennie a vallomásokon. Clinton volt elnökről dokumentáltan ismert, hogy nyelvtani hibákat követett el a kérdések elkerülése érdekében, eskü alatt hamisan válaszolt, és ennek következtében vádat emeltek ellene, valamint felfüggesztették a jogi praxisát

– írta Comer. 

A hivatalos jegyzőkönyv hiánya a republikánus politikus szerint védhetetlen követelés, amely sértő az amerikai népre nézve, akik válaszokat követelnek Epstein bűncselekményeivel kapcsolatban.

Comer korábban egyébként kijelentette, indítványozza Hillary Clinton volt külügyminiszter előzetes letartóztatását, amiért nem jelent meg vallomástételen az Epstein-nyomozással kapcsolatban.

 

Borítókép: Bill és Hillary Clinton (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmuri enikő

Muri Enikő nem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu