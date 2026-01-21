A két Clinton egyenlőbb az egyenlőknél?

A képviselőház felügyelőbizottságának elnöke, James Comer szerint nevetséges ajánlatot kapott. Bill és Hilary Clinton csak nem hivatalos formában nyilatkozott volna a volt demokrata elnök és Epstein kapcsolatáról – írja a Breitbart.
A bizottság elnöke közösségi oldalán azt írta, hogy a Clinton család még mindig azt hiszi, hogy a nevük miatt speciális elbánásban részesülnek. Mint ismeretes, korábban Bill és Hillary Clinton megtagadta a kongresszusi meghallgatást. Később azonban a megvetést érzékelve változtattak álláspontjukon Comer szerint.
A kongresszus megvetésével szembesülve a Clintonok ügyvédei tarthatatlan ajánlatot tettek: – Utazzak New Yorkba, hogy csak Clinton elnökkel beszéljek – mondta Comer. – Nem készül hivatalos jegyzőkönyv, és a kongresszus többi tagja sem vehet részt. Elutasítottam a Clintonok nevetséges ajánlatát.
A képviselőház felügyelőbizottságának kétpárti idézései előírják, hogy a Clinton családnak eskü alatt, átirattal kell megjelennie a vallomásokon. Clinton volt elnökről dokumentáltan ismert, hogy nyelvtani hibákat követett el a kérdések elkerülése érdekében, eskü alatt hamisan válaszolt, és ennek következtében vádat emeltek ellene, valamint felfüggesztették a jogi praxisát
– írta Comer.
