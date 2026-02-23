Őrizetbe vették Peter Mandelsont, a brit Munkáspárt volt főideológusát az Epstein-ügyben folyó vizsgálat keretében

A londoni rendőrség hétfő esti tájékoztatása szerint a 72 éves Peter Mandelsont közhivatalnoki tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával vették őrizetbe Londonban, és egy rendőrőrsre vitték kihallgatás céljából.

Peter Mandelsont az Epstein-ügy kapcsán vették őrizetbe (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Ugyanilyen gyanú alapján vették őrizetbe a múlt héten András volt yorki herceget, III. Károly király 66 éves öccsét, aki szintén érintett a minden idők legnagyobb nagy-britanniai belpolitikai botrányává fajuló Epstein-ügyben.

Borítókép: Peter Mandelson (Fotó: AFP)