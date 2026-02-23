peter mandelsonmunkáspártepstein

Őrizetbe vették Peter Mandelsont, a brit Munkáspárt volt főideológusát az Epstein-ügyben folyó vizsgálat keretében

Őrizetbe vette hétfőn a Scotland Yard Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egykori legbefolyásosabb ideológusát, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövetét. Peter Mandelsonról az utóbbi hónapokban kiderült, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt a súlyos szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel.

Munkatársunktól
2026. 02. 23. 19:22
Peter Mandelson Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A londoni rendőrség hétfő esti tájékoztatása szerint a 72 éves Peter Mandelsont közhivatalnoki tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával vették őrizetbe Londonban, és egy rendőrőrsre vitték kihallgatás céljából.

Peter Mandelsont az Epstein-ügy kapcsán vették őrizetbe (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
Peter Mandelsont az Epstein-ügy kapcsán vették őrizetbe (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Ugyanilyen gyanú alapján vették őrizetbe a múlt héten András volt yorki herceget, III. Károly király 66 éves öccsét, aki szintén érintett a minden idők legnagyobb nagy-britanniai belpolitikai botrányává fajuló Epstein-ügyben.

Borítókép: Peter Mandelson (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektársadalom

Lassan – remélem – mindenhol fellázadnak a bíróságok ellen!

Bayer Zsolt avatarja

A liberális demokrácia egyik alapvetése a hatalmi ágak szigorú elválasztása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.