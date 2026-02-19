andráskároly királyepsteinbrit uralkodó

Szabadon engedték András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét, de folytatódik a vizsgálat

Szabadon engedték csütörtök este András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét, akit közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával reggel őrizetbe vett a rendőrség. A Temze-völgyi Rendőrség egyelőre nem szolgál további információval András ügyéről.

András őrizetbe vételének közvetlen okát a rendőrség nem részletezte, de a közleményből egyértelműen kitűnik, hogy az egykori herceget az Epstein-botránnyal összefüggésben hallgatták ki.

András volt yorki herceget az Epstein-üggyel kapcsolatban tartóztatták le
Andrást 11 órán át tartották fogva jelenlegi lakhelye, a kelet-angliai Norfolk megye egyik rendőrkapitányságán, ahonnan csütörtök este sofőr vezette autóval távozott.

András őrizetbe vételét csütörtök délelőtt jelentette be a Temze-völgyi Rendőrség (Thames Valley Police), amelynek hatásköre a volt herceg egykori lakhelye, a windsori királyi rezidencia közelében lévő Royal Lodge Londontól nyugatra lévő körzetére terjed ki.

Andrást ugyanakkor a brit királyi család kelet-angliai rezidenciáján, Sandringhamben vették őrizetbe.

Szabadlábra helyezéséről is a Temze-völgyi rendőrség számolt be hivatalos csütörtök esti tájékoztatásában, hangsúlyozva, hogy az ügyben folytatódik a vizsgálat. A közlemény szerint a volt herceg Norfolk megyei lakhelyén – vagyis Sandringhamben – tartott házkutatás befejeződött, de az ezzel párhuzamosan kezdett Berkshire megyei házkutatás csütörtök este még tartott.

András Windsor környéki előző rezidenciája Berkshire megyében van, vagyis a rendőrség valószínűleg ezen az egykori lakhelyen tartotta a másik házkutatást.

A volt herceg szabadon engedése után a Temze-völgyi Rendőrség közölte, hogy egyelőre nem szolgál további információval az ügyről, és sajtóértekezletet sem tart a csütörtökön hivatalosan megkezdődött vizsgálatról.

A brit monarchia újkori történetében példátlan fejlemény közvetlen előzményeként Andrásról – III. Károly király testvéréről, akinek éppen csütörtökön volt a 66. születésnapja – kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatal nők, köztük gyermekkorú lányok sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekményekért többször is megjárta a börtönt.

Epstein legutóbbi őrizetbe vétele után, 2019-ben New York-i börtöncellájában meghalt.

Az Epstein-ügyről az utóbbi napokban Amerikában nyilvánosságra hozott legújabb aktákból azonban kiderült, hogy András – aki 2001 és 2011 között a brit kormány különleges nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként járta a világot – számos elektronikus levélben bizalmas brit hivatalos pénzügyi-gazdasági információkat szolgáltatott ki Epsteinnek. Az új Epstein-akták között szerepel olyan üzenetváltás is, amelyben András tájékoztatta a volt amerikai pénzembert az afganisztáni arany- és urániumbányászatban kínálkozó „jelentős kereskedelmi értékű” befektetési lehetőségekről, emellett megosztotta Epsteinnel a brit kormány kereskedelmi képviselőjeként Szingapúrban, Hongkongban és Vietnámban folytatott tárgyalásairól készült hivatalos belső leiratokat is.

Az udvar III. Károly király kezdeményezésére nemrégiben példátlan módon megvonta Andrástól – a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermekétől – a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait, köztük a yorki hercegi címet is, így a volt herceg jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven, magánszemélyként él.

Az amerikai képviselőház a demokrata képviselők kezdeményezésére tavaly novemberben levélben szólította fel a korábbi herceget arra, hogy meghallgatás céljából jelenjen meg a ház igen befolyásos vizsgálóbizottsága előtt és számoljon be Epsteinnel fenntartott kapcsolatairól.

A testület november 20-ig várta András válaszát a megkeresésre, a brit uralkodó öccse azonban nem reagált a képviselőházi felszólításra.

Keir Starmer brit miniszterelnök ugyanakkor az újabb terhelő adatok nyilvánosságra kerülése után felszólította a korábbi herceget, hogy tegyen eleget a washingtoni képviselőház kérésének.

Starmer csütörtökön – nem sokkal András őrizetbe vételének rendőrségi bejelentése előtt – a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva is határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy Andrásnak részt kell-e vennie az amerikai képviselőház meghallgatásán.

A munkáspárti brit kormányfő – aki politikai pályafutása előtt az angol-walesi főügyészség vezetője volt – úgy fogalmazott: a brit jogrendszer alapelve az, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, és senki nem helyezheti magát a jogszabályok fölé.

Hozzátette: ha a brit parlament is napirendre kívánja tűzni András ügyét, annak ő nem állna útjába.

III. Károly király, András bátyja a Buckingham-palota által csütörtökön ismertetett személyes nyilatkozatában mélységes aggodalmának adott hangot az öccséről és a volt herceggel szemben felmerült gyanúról szóló hírek hallatán.

Károly úgy fogalmazott üzenetében, hogy most „teljes körű, igazságos és helyénvaló folyamat veszi kezdetét, amelynek keretében ezt ügyet kellő módon a megfelelő hatóságok kivizsgálják”.

A király maradéktalan támogatásáról és együttműködési készségéről biztosította a vizsgálatot végző hatóságokat.

Egyértelműen szeretném kinyilvánítani, hogy a jogszabályoknak megfelelő eljárást végig kell vinni, és amíg ez a folyamat tart, nem lenne helyes, ha további kommentárokat fűznék az ügyhöz

– fogalmazott csütörtöki üzenetében a 77 esztendős brit uralkodó.

Károly közölte azt is, hogy ő és családja folytatja kötelezettségeinek ellátását és népe szolgálatát.

