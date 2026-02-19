Károly király megszólalt testvére, András letartóztatásáról

Károly király írásos nyilatkozatában úgy fogalmazott: az ügyben „teljes, tisztességes és szabályszerű eljárásnak” kell lefolynia az illetékes hatóságok előtt, amelyek „teljes és maradéktalan támogatást és együttműködést” élveznek. Hozzátette: amíg az eljárás tart, nem kíván további kommentárt fűzni az ügyhöz, családjával együtt pedig továbbra is ellátják hivatalos kötelezettségeiket.