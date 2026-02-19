III. Károly királyAndrás hercegletartóztatásEpstein-botrány

Károly király megszólalt testvére, András letartóztatásáról

III. Károly brit király közleményben reagált testvére, a volt yorki herceg hivatali visszaélés gyanúja miatti letartóztatására. A király azt írta: „mély aggodalommal” értesült a történtekről, és hangsúlyozta: „a törvénynek érvényesülnie kell”.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 22:01
András volt yorki herceg és III. Károly brit király (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

András őrizetbe vételének híre csütörtök reggel vált ismertté. A volt yorki herceg az Egyesült Államokban nyilvánosságra hozott úgynevezett „Epstein-akták” megjelenése óta ismét a fokozott figyelem középpontjába került. A dokumentumok azt sugallták, hogy kereskedelmi különmegbízotti időszakában érzékeny kormányzati iratokat juttathatott el Jeffrey Epsteinhez, akit korábban szexuális bűncselekmények miatt ítéltek el.

András volt yorki herceget letartóztatták (Fotó: AFP)
András volt yorki herceget letartóztatták (Fotó: AFP)

Csütörtökön – amely András születésnapja is – civil ruhás rendőröket láttak a norfolki Sandringham-birtok közelében, ahol jelenleg él. A rendőrség közlése szerint Berkshire, valamint Norfolk megyében házkutatásokat tartanak. 

Károly király írásos nyilatkozatában úgy fogalmazott: az ügyben „teljes, tisztességes és szabályszerű eljárásnak” kell lefolynia az illetékes hatóságok előtt, amelyek „teljes és maradéktalan támogatást és együttműködést” élveznek. Hozzátette: amíg az eljárás tart, nem kíván további kommentárt fűzni az ügyhöz, családjával együtt pedig továbbra is ellátják hivatalos kötelezettségeiket.

András a modern brit történelemben az első magas rangú királyi családtag, akit letartóztattak. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket a gyanú konkrét tartalmáról. A hatóság hangsúlyozta, hogy a férfi jelenleg is rendőrségi őrizetben van.

Borítókép: András volt yorki herceg és III. Károly brit király (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu