András őrizetbe vételének híre csütörtök reggel vált ismertté. A volt yorki herceg az Egyesült Államokban nyilvánosságra hozott úgynevezett „Epstein-akták” megjelenése óta ismét a fokozott figyelem középpontjába került. A dokumentumok azt sugallták, hogy kereskedelmi különmegbízotti időszakában érzékeny kormányzati iratokat juttathatott el Jeffrey Epsteinhez, akit korábban szexuális bűncselekmények miatt ítéltek el.
Károly király megszólalt testvére, András letartóztatásáról
III. Károly brit király közleményben reagált testvére, a volt yorki herceg hivatali visszaélés gyanúja miatti letartóztatására. A király azt írta: „mély aggodalommal” értesült a történtekről, és hangsúlyozta: „a törvénynek érvényesülnie kell”.
Csütörtökön – amely András születésnapja is – civil ruhás rendőröket láttak a norfolki Sandringham-birtok közelében, ahol jelenleg él. A rendőrség közlése szerint Berkshire, valamint Norfolk megyében házkutatásokat tartanak.
Károly király írásos nyilatkozatában úgy fogalmazott: az ügyben „teljes, tisztességes és szabályszerű eljárásnak” kell lefolynia az illetékes hatóságok előtt, amelyek „teljes és maradéktalan támogatást és együttműködést” élveznek. Hozzátette: amíg az eljárás tart, nem kíván további kommentárt fűzni az ügyhöz, családjával együtt pedig továbbra is ellátják hivatalos kötelezettségeiket.
András a modern brit történelemben az első magas rangú királyi családtag, akit letartóztattak. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket a gyanú konkrét tartalmáról. A hatóság hangsúlyozta, hogy a férfi jelenleg is rendőrségi őrizetben van.
Borítókép: András volt yorki herceg és III. Károly brit király (Fotó: AFP)
