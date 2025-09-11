nagykövetvisszahívásEgyesült ÁllamokbritJeffrey Epstein

Visszahívták a brit nagykövetet Washingtonból a Jeffrey Epsteinnel fenntartott kapcsolatai miatt

Azonnali hatállyal felmentették csütörtökön washingtoni nagyköveti tisztségéből Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veterán politikusát, akiről az utóbbi hetekben kiderült, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel és elítélt szexuális bűnözővel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 11. 15:15
Peter Mandelson, az Egyesült Államokba akkreditált brit nagykövet Fotó: Jim Watson Forrás: AFP
Epstein fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett súlyos szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában, írta az MTI. 

Nagykövet
Peter Mandelsont menesztették az amerikai nagyköveti posztról (Fotó: Képernyőkép)

Az elmúlt időszakban több olyan e-mail is nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek arról tanúskodnak, hogy Mandelson – akit felsőházi tagsága a lord előnév viselésére jogosít – igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel.

Stephen Doughty brit külügyi államtitkár a londoni alsóházban tett csütörtöki bejelentésében úgy fogalmazott: ezek az e-mailek arra vallanak, hogy lord Mandelson és Jeffrey Epstein viszonyának „elmélyültsége és kiterjedtsége érdemileg különbözött a kinevezése idején ismert mértéktől”.

Az államtitkár által ismertetett külügyminisztériumi tájékoztatás új információként emeli ki például, hogy az e-mailek tanúsága szerint Mandelson annak idején tévesnek nevezte az Epsteinre kirótt első börtönbüntetést, és javasolta, hogy a volt mágnás nyújtson be fellebbezést.

Stephen Doughty csütörtöki alsóházi tájékoztatásában bejelentette: mindezek miatt – és tekintettel Epstein bűncselekményeinek áldozataira is – Keir Starmer miniszterelnök utasította Yvette Cooper külügyminisztert Mandelson washingtoni nagyköveti megbízatásának azonnali hatályú visszavonására.

Mandelson személyében a tavaly nyári nagy-britanniai választások óta kormányzó Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veteránja távozik a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott tisztségéből.

Peter Mandelson az 1990-es évek közepétől felépített, elsősorban Tony Blair volt kormányfő nevéhez kötődő, a korábbi évtizedek sokszor balosnak, szocialistának minősített Munkáspártjára nyomokban is alig hasonlító „Új Labour” főideológusa volt, és sokak szerint Blairnél és utódjánál, Gordon Brownnál is komolyabb reformszerepet töltött be a párt teljes átalakításában.

András herceg és Jeffrey Epstein (Képernyőfotó)

A nagykövet nem az egyedüli brit érintett

Ugyanakkor nem ő az egyetlen befolyásos brit közéleti személyiség, akinek az Epstein-botrány okozta a bukását.

András yorki hercegről, a néhai II. Erzsébet királynő másodszülött fiáról is már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel. A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló az incidens idején még kiskorú volt.

Ezt az ügyet három éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az udvar – a yorki hercegi cím kivételével – megvonta Andrástól a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait.

Borítókép: Peter Mandelson, az Egyesült Államokba akkreditált brit nagykövet (Fotó: AFP/Jim Watson)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

