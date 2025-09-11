Epstein fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett súlyos szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában, írta az MTI.
Visszahívták a brit nagykövetet Washingtonból a Jeffrey Epsteinnel fenntartott kapcsolatai miatt
Azonnali hatállyal felmentették csütörtökön washingtoni nagyköveti tisztségéből Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veterán politikusát, akiről az utóbbi hetekben kiderült, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel és elítélt szexuális bűnözővel.
Az elmúlt időszakban több olyan e-mail is nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek arról tanúskodnak, hogy Mandelson – akit felsőházi tagsága a lord előnév viselésére jogosít – igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel.
Stephen Doughty brit külügyi államtitkár a londoni alsóházban tett csütörtöki bejelentésében úgy fogalmazott: ezek az e-mailek arra vallanak, hogy lord Mandelson és Jeffrey Epstein viszonyának „elmélyültsége és kiterjedtsége érdemileg különbözött a kinevezése idején ismert mértéktől”.
Az államtitkár által ismertetett külügyminisztériumi tájékoztatás új információként emeli ki például, hogy az e-mailek tanúsága szerint Mandelson annak idején tévesnek nevezte az Epsteinre kirótt első börtönbüntetést, és javasolta, hogy a volt mágnás nyújtson be fellebbezést.
Stephen Doughty csütörtöki alsóházi tájékoztatásában bejelentette: mindezek miatt – és tekintettel Epstein bűncselekményeinek áldozataira is – Keir Starmer miniszterelnök utasította Yvette Cooper külügyminisztert Mandelson washingtoni nagyköveti megbízatásának azonnali hatályú visszavonására.
Mandelson személyében a tavaly nyári nagy-britanniai választások óta kormányzó Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veteránja távozik a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott tisztségéből.
Peter Mandelson az 1990-es évek közepétől felépített, elsősorban Tony Blair volt kormányfő nevéhez kötődő, a korábbi évtizedek sokszor balosnak, szocialistának minősített Munkáspártjára nyomokban is alig hasonlító „Új Labour” főideológusa volt, és sokak szerint Blairnél és utódjánál, Gordon Brownnál is komolyabb reformszerepet töltött be a párt teljes átalakításában.
A nagykövet nem az egyedüli brit érintett
Ugyanakkor nem ő az egyetlen befolyásos brit közéleti személyiség, akinek az Epstein-botrány okozta a bukását.
András yorki hercegről, a néhai II. Erzsébet királynő másodszülött fiáról is már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel. A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló az incidens idején még kiskorú volt.
Ezt az ügyet három éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az udvar – a yorki hercegi cím kivételével – megvonta Andrástól a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait.
Borítókép: Peter Mandelson, az Egyesült Államokba akkreditált brit nagykövet (Fotó: AFP/Jim Watson)
Lavrov szerint az amerikai stratégia megváltozott
Az Egyesült Államok felismerte, hogy az Ukrajna Oroszország ellen való uszítása helyett a válság alapvető okainak kezelésére kell összpontosítania.
Először kapott életfogytiglant nő Szerbiában
Az igazságügyi orvos szakértő jelentése szerint A. L. 121 késszúrással ölte meg anyósát, ebből ötven a fejet és a nyakat érte.
Charlie Kirk halála után a Comedy Central visszavonta a „South Park” legújabb évadának egyik részét
Az epizódban Eric Cartman Charlie Kirk karakterét parodizálja egy podcastban, ahol telefonálókkal beszélget.
Politikai foglyokat engedett szabadon Belorusszia
Washington feloldja a Belavia belarusz állami légitársasággal szembeni szankciókat.
