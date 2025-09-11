Visszahívták a brit nagykövetet Washingtonból a Jeffrey Epsteinnel fenntartott kapcsolatai miatt

Az elmúlt időszakban több olyan e-mail is nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek arról tanúskodnak, hogy Mandelson – akit felsőházi tagsága a lord előnév viselésére jogosít – igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel.

Stephen Doughty brit külügyi államtitkár a londoni alsóházban tett csütörtöki bejelentésében úgy fogalmazott: ezek az e-mailek arra vallanak, hogy lord Mandelson és Jeffrey Epstein viszonyának „elmélyültsége és kiterjedtsége érdemileg különbözött a kinevezése idején ismert mértéktől”.

Az államtitkár által ismertetett külügyminisztériumi tájékoztatás új információként emeli ki például, hogy az e-mailek tanúsága szerint Mandelson annak idején tévesnek nevezte az Epsteinre kirótt első börtönbüntetést, és javasolta, hogy a volt mágnás nyújtson be fellebbezést.

Stephen Doughty csütörtöki alsóházi tájékoztatásában bejelentette: mindezek miatt – és tekintettel Epstein bűncselekményeinek áldozataira is – Keir Starmer miniszterelnök utasította Yvette Cooper külügyminisztert Mandelson washingtoni nagyköveti megbízatásának azonnali hatályú visszavonására.

Mandelson személyében a tavaly nyári nagy-britanniai választások óta kormányzó Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veteránja távozik a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott tisztségéből.

Peter Mandelson az 1990-es évek közepétől felépített, elsősorban Tony Blair volt kormányfő nevéhez kötődő, a korábbi évtizedek sokszor balosnak, szocialistának minősített Munkáspártjára nyomokban is alig hasonlító „Új Labour” főideológusa volt, és sokak szerint Blairnél és utódjánál, Gordon Brownnál is komolyabb reformszerepet töltött be a párt teljes átalakításában.