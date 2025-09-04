Epstein-akták: újabb több tízezer oldal került nyilvánosságra

A James Comer (republikánus, Kentucky) vezette testület tette közzé az augusztus 5-i idézés nyomán kézhez kapott iratcsomagot. A dokumentumok között szerepelnek Epstein bűntársával, Ghislaine Maxwell-lel készített interjúk, a 2005–2006-os floridai nyomozás során felvett vallomások, valamint rendőrségi testkamerás felvételek a Palm Beach-i rezidenciáról. Comer szerint ez minden eddiginél átfogóbb betekintést nyújt a botrányba – számol be róla a Breitbart.

Bradley Edwards, az ügyvéd, aki ingyenesen képviselte Jeffrey Epstein számos áldozatát, és akinek munkája kulcsfontosságú volt a milliárdos elleni szövetségi vádemelésben, nyilatkozik az Epstein-akták átláthatóságáról szóló törvényjavaslat kapcsán tartott sajtótájékoztatón Washingtonban, 2025. szeptember 3-án (Fotó: ALLISON BAILEY / NurPhoto)

A demokraták azonban másként látják. Robert Garcia kaliforniai képviselő úgy nyilatkozott, hogy a most publikált anyagok többségét már hónapokkal ezelőtt nyilvánosságra hozták. Garcia állítása szerint az új dokumentumok mindössze a vámszolgálat repülési naplóira vonatkoznak, amelyekben Epstein neve szerepel, de a többi utas személyazonosságát kitakarták.