Epstein-akták: újabb több tízezer oldal került nyilvánosságra

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium több mint 33 ezer oldalnyi dokumentumot és többórányi videófelvételt hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein ügyével kapcsolatban. A republikánus James Comer által kért iratcsomag tartalmazza többek között Ghislaine Maxwell kihallgatási jegyzőkönyveit, Epstein floridai ügyeinek anyagait, valamint a Palm Beach-i házkutatás felvételeit. A bizottság demokrata tagjai szerint azonban az iratok 97 százaléka korábban is hozzáférhető volt, az egyetlen új elem a milliárdos repülőútjait részletező, erősen szerkesztett vámdokumentumok megjelenése.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 6:52
Thomas Massie képviselő nyilatkozik az újságíróknak az Epstein-akták átláthatóságáról szóló törvényjavaslat kapcsán tartott sajtótájékoztató után, amelyen Epstein túlélői is részt vettek Washingtonban, 2025. szeptember 3-án Fotó: ALLISON BAILEY Forrás: NurPhoto
A James Comer (republikánus, Kentucky) vezette testület tette közzé az augusztus 5-i idézés nyomán kézhez kapott iratcsomagot. A dokumentumok között szerepelnek Epstein bűntársával, Ghislaine Maxwell-lel készített interjúk, a 2005–2006-os floridai nyomozás során felvett vallomások, valamint rendőrségi testkamerás felvételek a Palm Beach-i rezidenciáról. Comer szerint ez minden eddiginél átfogóbb betekintést nyújt a botrányba – számol be róla a Breitbart.

Epstein
Bradley Edwards, az ügyvéd, aki ingyenesen képviselte Jeffrey Epstein számos áldozatát, és akinek munkája kulcsfontosságú volt a milliárdos elleni szövetségi vádemelésben, nyilatkozik az Epstein-akták átláthatóságáról szóló törvényjavaslat kapcsán tartott sajtótájékoztatón Washingtonban, 2025. szeptember 3-án (Fotó: ALLISON BAILEY / NurPhoto)

A demokraták azonban másként látják. Robert Garcia kaliforniai képviselő úgy nyilatkozott, hogy a most publikált anyagok többségét már hónapokkal ezelőtt nyilvánosságra hozták. Garcia állítása szerint az új dokumentumok mindössze a vámszolgálat repülési naplóira vonatkoznak, amelyekben Epstein neve szerepel, de a többi utas személyazonosságát kitakarták.

Az ügyben megszólalt Epstein testvére is. Mark Epstein szkeptikusan fogadta a nyilvánosságra hozatalt: szerinte a valódi kérdések továbbra is megválaszolatlanok maradtak, köztük az, hogyan halt meg a milliárdos a New York-i börtöncellájában 2019-ben. 

Inkább azt a felvételt szeretném látni, amikor a holttestet kihozták a cellából

 – mondta.

A kongresszusban közben kétpárti kezdeményezés is indult az Epstein-ügy további dokumentumainak feltárására. Thomas Massie republikánus és Ro Khanna demokrata képviselők petíciót indítottak annak érdekében, hogy a Ház szavazásra kényszerítse saját törvényjavaslatukat az átláthatóság növelésére. A Fehér Ház eközben hangsúlyozta, hogy együttműködik a bizottsággal, és folytatódni fog az irat nyilvánosságra hozatala. 

Az ügy továbbra sem zárult le. Bár újabb több tízezer oldal vált hozzáférhetővé, a közvélemény és az áldozatok képviselői szerint a legfontosabb kérdésekre továbbra sincs megnyugtató válasz.

Borítókép: Thomas Massie képviselő nyilatkozik az újságíróknak az Epstein-akták átláthatóságáról szóló törvényjavaslat kapcsán tartott sajtótájékoztató után, amelyen Epstein túlélői is részt vettek Washingtonban, 2025. szeptember 3-án (Fotó: AFP)

