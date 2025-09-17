Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

A királyi család fekete báránya is megjelent Katalin hercegné temetésén

András yorki herceg is megjelent a kenti hercegné temetésén. Katalin hercegné 92 éves korában hunyt el, munkásságát a pápa is méltatta.

2025. 09. 17. 5:59
András yorki herceg Fotó: AFP
A brit királyi család tagjai és számos magas rangú vendég gyűlt össze Londonban, hogy végső búcsút vegyenek a kenti hercegnétől. A Westminster-székesegyházban tartott gyászszertartás történelmi jelentőségű esemény volt, hiszen Katalin hercegné búcsúztatása volt az első katolikus temetés a brit királyi család modernkori történetében – írja a The Independent brit napilap.

Katalin hercegné temetése alkalmából Londonban gyűlt össze a brit királyi család
Katalin hercegné temetése alkalmából Londonban gyűlt össze a brit királyi család (Fotó: AFP)

A szertartáson III. Károly király egyedül vett részt, miután Kamilla királyné akut arcüreggyulladás miatt kénytelen volt lemondani a részvételt. A váratlanul jött betegség miatt egyelőre 

az is bizonytalan, hogy a királyné jelen tud-e lenni a Donald Trump amerikai elnök állami látogatása során tervezett programokon, például a díszvacsorán.

Katalin hercegné temetése egyike volt azonritka alkalmaknak, amikor a királyi család fekete báránya, András herceg is megjelent. A yorki herceget volt felesége, Sarah Ferguson kísérte el. A szertartáson a trónörökös, Vilmos herceg is megjelent feleségével, Katalin hercegnével.

XIV. Leó pápa a temetési misén elhangzott üzenetében tisztelettel adózott Katalin kenti hercegné életének, dicsérve „keresztény jóságának örökségét” és „hivatalos kötelességei iránti elkötelezettségét”.

A 92 éves korában elhunyt Katalin kenti hercegné 1994-ben tért át a katolikus hitre, ezzel több mint háromszáz év után ő lett az első királyi családtag, aki ezt a lépést megtette. A hercegné életében számos jótékonysági tevékenységet folytatott és különös figyelmet fordított a társadalom sérülékeny csoportjaira.

 

Borítókép: András yorki herceg (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
