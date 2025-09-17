A királyi család fekete báránya is megjelent Katalin hercegné temetésén

A brit királyi család tagjai és számos magas rangú vendég gyűlt össze Londonban, hogy végső búcsút vegyenek a kenti hercegnétől. A Westminster-székesegyházban tartott gyászszertartás történelmi jelentőségű esemény volt, hiszen Katalin hercegné búcsúztatása volt az első katolikus temetés a brit királyi család modernkori történetében – írja a The Independent brit napilap.

Katalin hercegné temetése alkalmából Londonban gyűlt össze a brit királyi család (Fotó: AFP)

A szertartáson III. Károly király egyedül vett részt, miután Kamilla királyné akut arcüreggyulladás miatt kénytelen volt lemondani a részvételt. A váratlanul jött betegség miatt egyelőre