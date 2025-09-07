XIV. Leó szeptember 7-én, vasárnap két világi személyt emelt a szentek sorába. A pápa szentbeszédében emlékezett, hogy a két fiatal szent Krisztus szerelmese volt, mindent az Úrnak áldozott. A hétköznapi élet szentjei, akik az egyszerűségen keresztül találták meg a Krisztushoz vezető utat, azokon az eszközökön keresztül, melyek mindannyiunk rendelkezésére állnak. A Szent Péter téren összegyűlt több tízezer fiatalhoz szólva a pápa arra tanított, hogy az élet minden fiatalt válaszút elé állít. Ilyenkor nagy a veszélye az időpocsékolásnak. Az Úr arra hív, hogy kételyek nélkül induljunk útnak magunk mögött hagyva minden olyan gondolatot, mely rabságban tart.
XIV. Leó pápa szentté avatta Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit
Mindenkit az életszentségre hív az Úr – mondta XIV. Leó pápa a Carlo Acutis szentté avatási szertartásán. A szentatya arra biztatta a fiatalokat, hogy ne pazarolják el életüket, hanem bátran forduljanak társaikhoz, Carlo Acutis és Pier Giorgio Frassati életszentségéből merítve éljék életüket.
XIV. Leó pápa homíliájában hangsúlyozta, hogy Carlo Acutis és Pier Giorgio Frassati mindenki számára elérhető eszközökkel ápolták szeretetüket Isten és testvéreik iránt. Carlo a szentségeken keresztül találkozott Jézussal. A családjában, az iskolában és a plébániai közösségben természetes módon élte meg az életszentséget. Hétköznapjaiban a tanulás és a sport mellett központi szerepe volt az imádságnak, a szeretet cselekedeteinek, gyakran járult szentgyónáshoz. A szentatya azt is kiemelte, hogy mindkét szent nagyon mélyen tisztelte a szenteket és Szűz Máriát, nagylelkűen gyakorolta a szeretetet.
Zsúfolásig telt a Szent Péter tér, 80 ezer hívő vett részt a szentté avatási szentmisén. Az ünnepi szertartáson részt vett Roberto Repole bíboros, Frassati szülővárosa, Torinó érseke, valamint Domenico Sorrentino monsignor, Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino és Foligno püspöke, aki a kezdetektől fogva kísérte Acutist egészen a szentté avatásig.
Az ünnepi szertartáson részt vett Sergio Mattarella, Olaszország köztársasági elnöke, valamit több olasz politikus is. Lorenzo Fontana, a római palament képviselőházának elnöke, a Liga politikusa a szertartást követően a két fiatal szent iránt tiszteletéről nyilatkozott. Elmondta, Carlo Acutis és Pier Giorgio Frassati szentté avatása két fiatal olasz rendkívüli példáját mutatja be a világnak, akik mindennapi elkötelezettségük révén váltak szentté. Az olasz parlament elnöke arról is beszámolt, hogy mély lelki szálak fűzik a fiatal szenthez. Szent Carlo Acutisra védelmére bízta elnökségét, beiktatási beszédében is idézte a fiatal szent alakját. Hangsúlyozta, a két új szent élete sokat mond korunknak, és választ ad a fiatalok értékek iránti szomjúságára.
Óriási öröm az egyháznak, hogy XIV. Leó pápa a szentek sorába emelte Carlo Acutist, aki az első Y generációs szent az egyház életében.
A leukémiában 15 évesen elhunyt milánói fiút gyakran emlegetik az „Isten influenszere”, mivel a világhálón is Isten szeretetét hirdette. Különös figyelme és érzékenysége volt a szükséget szenvedő, hátrányos helyzetű emberek iránt. 2020 októberében avatták boldoggá, Assisi városában, Ferenc pápa április 27-ére tűzte ki szentté avatási szertartását, mely az argentin pápa halála miatt elmaradt.
A katolikus egyházfő ezen a vasárnapon is megismételte békefelhívását, a világban zajló háborúk lecsendesítését kérte. Arra buzdította a Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy szüntelenül imádkozzanak a békéért.
Isten békét akar. Isten támogatja azokat, akik ki akarnak szabadulni a gyűlölet spiráljából
– csendült fel a szentatya bátorítása. A világ vezetőit arra szólította, hogy hallgassanak lelkiismeretük szavára. Hiszen a fegyveres erővel elért győzelmek csak látszólagosak, halált és pusztítást okoznak. Soha nem hoznak nyugalmat és biztonságot, valójában vereségek.
Mindenkit arra bátorított, hogy szüntelenül imádkozzon a békéért, különösen a Szentföld és Ukrajna megbékéléséért, és minden más háború lecsendesedéséért.
Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)
