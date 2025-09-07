Rendkívüli

XIV. Leó pápa szentté avatta Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit

Mindenkit az életszentségre hív az Úr – mondta XIV. Leó pápa a Carlo Acutis szentté avatási szertartásán. A szentatya arra biztatta a fiatalokat, hogy ne pazarolják el életüket, hanem bátran forduljanak társaikhoz, Carlo Acutis és Pier Giorgio Frassati életszentségéből merítve éljék életüket.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 09. 07. 18:09
XIV. Leó pápa Fotó: RICCARDO DE LUCA Forrás: ANADOLU
XIV. Leó szeptember 7-én, vasárnap két világi személyt emelt a szentek sorába. A pápa szentbeszédében emlékezett, hogy a két fiatal szent Krisztus szerelmese volt, mindent az Úrnak áldozott. A hétköznapi élet szentjei, akik az egyszerűségen keresztül találták meg a Krisztushoz vezető utat, azokon az eszközökön keresztül, melyek mindannyiunk rendelkezésére állnak. A Szent Péter téren összegyűlt több tízezer fiatalhoz szólva a pápa arra tanított, hogy az élet minden fiatalt válaszút elé állít. Ilyenkor nagy a veszélye az időpocsékolásnak. Az Úr arra hív, hogy kételyek nélkül induljunk útnak magunk mögött hagyva minden olyan gondolatot, mely rabságban tart.

VATICAN CITY, VATICAN, SEPTEMBER 07: Pope Leo XIV delivers his blessing to the faithful at the end of a Mass for the canonization of Pier Giorgio Frassati and Carlo Acutis in St. Peter's Square at the Vatican, on September 07, 2025. Riccardo De Luca / Anadolu (Photo by RICCARDO DE LUCA / Anadolu via AFP)
XIV. Leó pápa két világi személyt emelt a szentek sorába Fotó: RICCARDO DE LUCA/ANADOLU

XIV. Leó pápa homíliájában hangsúlyozta, hogy Carlo Acutis és Pier Giorgio Frassati mindenki számára elérhető eszközökkel ápolták szeretetüket Isten és testvéreik iránt. Carlo a szentségeken keresztül találkozott Jézussal. A családjában, az iskolában és a plébániai közösségben természetes módon élte meg az életszentséget. Hétköznapjaiban a tanulás és a sport mellett központi szerepe volt az imádságnak, a szeretet cselekedeteinek, gyakran járult szentgyónáshoz. A szentatya azt is kiemelte, hogy mindkét szent nagyon mélyen tisztelte a szenteket és Szűz Máriát, nagylelkűen gyakorolta a szeretetet.

Zsúfolásig telt a Szent Péter tér, 80 ezer hívő vett részt a szentté avatási szentmisén. Az ünnepi szertartáson részt vett Roberto Repole bíboros, Frassati szülővárosa, Torinó érseke, valamint Domenico Sorrentino monsignor, Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino és Foligno püspöke, aki a kezdetektől fogva kísérte Acutist egészen a szentté avatásig. 

Az ünnepi szertartáson részt vett Sergio Mattarella, Olaszország köztársasági elnöke, valamit több olasz politikus is. Lorenzo Fontana, a római palament képviselőházának elnöke, a Liga politikusa a szertartást követően a két fiatal szent iránt tiszteletéről nyilatkozott. Elmondta, Carlo Acutis és Pier Giorgio Frassati szentté avatása két fiatal olasz rendkívüli példáját mutatja be a világnak, akik mindennapi elkötelezettségük révén váltak szentté. Az olasz parlament elnöke arról is beszámolt, hogy mély lelki szálak fűzik a fiatal szenthez. Szent Carlo Acutisra védelmére bízta elnökségét, beiktatási beszédében is idézte a fiatal szent alakját. Hangsúlyozta, a két új szent élete sokat mond korunknak, és választ ad a fiatalok értékek iránti szomjúságára.

Óriási öröm az egyháznak, hogy XIV. Leó pápa a szentek sorába emelte Carlo Acutist, aki az első Y generációs szent az egyház életében. 

A leukémiában 15 évesen elhunyt milánói fiút gyakran emlegetik az „Isten influenszere”, mivel a világhálón is Isten szeretetét hirdette. Különös figyelme és érzékenysége volt a szükséget szenvedő, hátrányos helyzetű emberek iránt. 2020 októberében avatták boldoggá, Assisi városában, Ferenc pápa április 27-ére tűzte ki szentté avatási szertartását, mely az argentin pápa halála miatt elmaradt.

A katolikus egyházfő ezen a vasárnapon is megismételte békefelhívását, a világban zajló háborúk lecsendesítését kérte. Arra buzdította a Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy szüntelenül imádkozzanak a békéért. 

Isten békét akar. Isten támogatja azokat, akik ki akarnak szabadulni a gyűlölet spiráljából

– csendült fel a szentatya bátorítása. A világ vezetőit arra szólította, hogy hallgassanak lelkiismeretük szavára. Hiszen a fegyveres erővel elért győzelmek csak látszólagosak, halált és pusztítást okoznak. Soha nem hoznak nyugalmat és biztonságot, valójában vereségek. 

Mindenkit arra bátorított, hogy szüntelenül imádkozzon a békéért, különösen a Szentföld és Ukrajna megbékéléséért, és minden más háború lecsendesedéséért.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

