XIV. Leó pápa szentté avatta Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit

Zsúfolásig telt a Szent Péter tér, 80 ezer hívő vett részt a szentté avatási szentmisén. Az ünnepi szertartáson részt vett Roberto Repole bíboros, Frassati szülővárosa, Torinó érseke, valamint Domenico Sorrentino monsignor, Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino és Foligno püspöke, aki a kezdetektől fogva kísérte Acutist egészen a szentté avatásig.

It's canonization day for Blesseds Pier Giorgio Frassati and Carlo Acutis! pic.twitter.com/Fk7RQYwofu — Vatican News (@VaticanNews) September 7, 2025

Az ünnepi szertartáson részt vett Sergio Mattarella, Olaszország köztársasági elnöke, valamit több olasz politikus is. Lorenzo Fontana, a római palament képviselőházának elnöke, a Liga politikusa a szertartást követően a két fiatal szent iránt tiszteletéről nyilatkozott. Elmondta, Carlo Acutis és Pier Giorgio Frassati szentté avatása két fiatal olasz rendkívüli példáját mutatja be a világnak, akik mindennapi elkötelezettségük révén váltak szentté. Az olasz parlament elnöke arról is beszámolt, hogy mély lelki szálak fűzik a fiatal szenthez. Szent Carlo Acutisra védelmére bízta elnökségét, beiktatási beszédében is idézte a fiatal szent alakját. Hangsúlyozta, a két új szent élete sokat mond korunknak, és választ ad a fiatalok értékek iránti szomjúságára.

Óriási öröm az egyháznak, hogy XIV. Leó pápa a szentek sorába emelte Carlo Acutist, aki az első Y generációs szent az egyház életében.

A leukémiában 15 évesen elhunyt milánói fiút gyakran emlegetik az „Isten influenszere”, mivel a világhálón is Isten szeretetét hirdette. Különös figyelme és érzékenysége volt a szükséget szenvedő, hátrányos helyzetű emberek iránt. 2020 októberében avatták boldoggá, Assisi városában, Ferenc pápa április 27-ére tűzte ki szentté avatási szertartását, mely az argentin pápa halála miatt elmaradt.