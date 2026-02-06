Cristiano Ronaldoal-NaszrSzaúd-Arábia

Cristiano Ronaldo tovább folytatta a cirkuszt, pénteken sem játszott Szaúd-Arábiában

Pénteken újabb bajnoki mérkőzést hagyott ki az Al-Naszr csapatának legnagyobb sztárja a szaúdi ligában. Cristiano Ronaldo tehát folytatta azt az akciót, amelyet a világ egyre értetlenebbül figyel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 19:29
Cristiano Ronaldo arcán minden ott van
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ügy a hét elején robbant ki. Cristiano Ronaldo gyakorlatilag sztrájkot hirdetett, mondván: elégedetlen a klubja, azaz az Al-Naszr átigazolási politikájával. Az ötszörös aranylabdás azt sérelmezte, hogy amíg a szaúdi vetélytársak egymás után jelentik be a nagy igazolásokat, addig az Al-Naszr semmit sem csinál ebben az ügyben.

Cristiano Ronaldo
Mi lesz veled, Cristiano Ronaldo? / Fotó: Anadolu via AFP/Mohammed Saad

Cristiano Ronaldo akciója nyomán dagad a botrány

Az Al-Naszr pénteken játszotta le újabb mérkőzését a szaúdi ligában, az ellenfél az Al-Itthiad együttese volt. A kezdőcsapatban, de a cserepadon sem lehetett megtalálni Cristiano Ronaldo nevét, aki tehát továbbra sem volt hajlandó pályára lépni csapatában. A BBC Sport értesülései szerint Ronaldo frusztrációjának fő oka az volt, hogy korábbi Real Madrid csapattársa, Karim Benzema a hét elején az Al-Ittihadtól a bajnokságot vezető Al-Hilalhoz igazolt.

Mi lesz veled, Cristiano Ronaldo?

Egyelőre nem tudni, mi lesz a portugál világsztár sorsa, de ez az akció semmiképpen sem tesz jót sem neki, sem a szaúdi bajnokság megítélésének. Ronaldo eltökélt szándéka, hogy a portugál válogatottal ott legyen az idei világbajnokságon, de ha nem játszik, akkor ez sem lesz egy könnyű feladat számára. Márpedig Ronaldo a portugál nemzeti csapat egyik legjobbja volt a tavaly ősszel zajló világbajnoki selejtezőkön.

Azt is lehetett olvasni, hogy Ronaldo végső esetben akár Szaúd-Arábiát is elhagyhatja. A kérdés csak az, hogy 41 évesen kinek kellene még, illetve melyik az a csapat, amelyik hajlandó lenne egyáltalán elgondolkodni a legigazolásán?

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.