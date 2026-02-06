Cristiano Ronaldo tovább folytatta a cirkuszt, pénteken sem játszott Szaúd-Arábiában

Az ügy a hét elején robbant ki. Cristiano Ronaldo gyakorlatilag sztrájkot hirdetett, mondván: elégedetlen a klubja, azaz az Al-Naszr átigazolási politikájával. Az ötszörös aranylabdás azt sérelmezte, hogy amíg a szaúdi vetélytársak egymás után jelentik be a nagy igazolásokat, addig az Al-Naszr semmit sem csinál ebben az ügyben.

Mi lesz veled, Cristiano Ronaldo? / Fotó: Anadolu via AFP/Mohammed Saad

Cristiano Ronaldo akciója nyomán dagad a botrány

Az Al-Naszr pénteken játszotta le újabb mérkőzését a szaúdi ligában, az ellenfél az Al-Itthiad együttese volt. A kezdőcsapatban, de a cserepadon sem lehetett megtalálni Cristiano Ronaldo nevét, aki tehát továbbra sem volt hajlandó pályára lépni csapatában. A BBC Sport értesülései szerint Ronaldo frusztrációjának fő oka az volt, hogy korábbi Real Madrid csapattársa, Karim Benzema a hét elején az Al-Ittihadtól a bajnokságot vezető Al-Hilalhoz igazolt.

Mi lesz veled, Cristiano Ronaldo?

Egyelőre nem tudni, mi lesz a portugál világsztár sorsa, de ez az akció semmiképpen sem tesz jót sem neki, sem a szaúdi bajnokság megítélésének. Ronaldo eltökélt szándéka, hogy a portugál válogatottal ott legyen az idei világbajnokságon, de ha nem játszik, akkor ez sem lesz egy könnyű feladat számára. Márpedig Ronaldo a portugál nemzeti csapat egyik legjobbja volt a tavaly ősszel zajló világbajnoki selejtezőkön.

Azt is lehetett olvasni, hogy Ronaldo végső esetben akár Szaúd-Arábiát is elhagyhatja. A kérdés csak az, hogy 41 évesen kinek kellene még, illetve melyik az a csapat, amelyik hajlandó lenne egyáltalán elgondolkodni a legigazolásán?