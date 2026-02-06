Ronaldónak vigyáznia kell, egyértelmű üzenetet kapott a szaúdiaktól

Cristiano Ronaldo 2023 elején igazolt Szaúd-Arábiába, azóta az al-Nasszr színeiben ontja a gólokat. Trófeát viszont csak egyet nyert a klubbal a három év alatt, s az első évében elhódított Arab Bajnokcsapatok Kupája sem tekinthető a legfontosabb sorozatnak. Ronaldo frusztrációja ellenére tavaly szerződést hosszabbított az al-Nasszrrel, most viszont már bánja ezt, különösen, amióta korábbi Real Madrid-csapattársa, Karim Benzema az al-Ittihadtól az al-Hilalba igazolt.

Cristiano Ronaldo hátat fordít az al-Nasszrnek, s talán a szaúdi ligának is? Fotó: Anadolu via AFP/Mohammed Saad

Ronaldo azóta meccset hagyott ki tüntetésül, s a szaúdi Public Investment Fundot (PIF) kritizálta, amely a szaúdi liga legfontosabb klubjaiban – al-Nasszr, al-Hilal, al-Ittihad, al-Ahli – kivétel nélkül többségi tulajdonos.

Ronaldo kifakadt, a szaúdi liga válaszolt

Cristiano Ronaldo úgy érzi, hogy versenyhátrányt szenved: miközben az al-Hilal költekezik, az al-Nasszr nem hajtott végre komoly igazolást januárban. A különös tulajdonosi helyzet pedig könnyen táptalajt adhat az összeesküvés-elméleteknek.