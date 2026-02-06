Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor a Kossuth rádiónak – Kövesse nálunk élőben!

Cristiano Ronaldoal-Nasszrszaúdi liga

Ronaldónak vigyáznia kell, egyértelmű üzenetet kapott a szaúdiaktól

Nem maradt szaúdi válasz nélkül Cristiano Ronaldo balhéja. Az al-Nasszr portugál sztárja kihagyta csapata előző meccsét, s pénteken, az al-Ittihad ellen is kérdéses a játéka. Ronaldo kifakadt a vezető szaúdi klubok mögött álló PIF-re, a szaúdi liga válasza szerint viszont senki sem határozhatja meg a saját klubján túli döntéseket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 7:04
Cristiano Ronaldo megunta, hogy az al-Nasszr színeiben nem nyer trófeákat, de a szaúdi liga figyelmeztette a balhézó portugált Fotó: AFP/Fayez Nureldine
Cristiano Ronaldo 2023 elején igazolt Szaúd-Arábiába, azóta az al-Nasszr színeiben ontja a gólokat. Trófeát viszont csak egyet nyert a klubbal a három év alatt, s az első évében elhódított Arab Bajnokcsapatok Kupája sem tekinthető a legfontosabb sorozatnak. Ronaldo frusztrációja ellenére tavaly szerződést hosszabbított az al-Nasszrrel, most viszont már bánja ezt, különösen, amióta korábbi Real Madrid-csapattársa, Karim Benzema az al-Ittihadtól az al-Hilalba igazolt.

Cristiano Ronaldo hátat fordít az al-Nasszrnek, s talán a szaúdi ligának is?
Cristiano Ronaldo hátat fordít az al-Nasszrnek, s talán a szaúdi ligának is? Fotó: Anadolu via AFP/Mohammed Saad

Ronaldo azóta meccset hagyott ki tüntetésül, s a szaúdi Public Investment Fundot (PIF) kritizálta, amely a szaúdi liga legfontosabb klubjaiban – al-Nasszr, al-Hilal, al-Ittihad, al-Ahli – kivétel nélkül többségi tulajdonos.

Ronaldo kifakadt, a szaúdi liga válaszolt

Cristiano Ronaldo úgy érzi, hogy versenyhátrányt szenved: miközben az al-Hilal költekezik, az al-Nasszr nem hajtott végre komoly igazolást januárban. A különös tulajdonosi helyzet pedig könnyen táptalajt adhat az összeesküvés-elméleteknek.

A szaúdi liga a BBC megkeresésére közleményben reagált a Ronaldo-ügyre.

„A klubok saját irányítótestülettel, igazgatókkal és futballvezetéssel rendelkeznek. Az igazolásokról, költésekról és a stratégiáról a klubok döntenek, miközben a teljes ligára egyformán érvényes keretrendszer biztosítja a fenntarthatóságot és a kiegyensúlyozott versenyt.” – cáfolta a liga, hogy egyes csapatok, mint pl. az al-Hilal versenyelőnyben lennének a riválisokkal szemben, majd a közlemény kitért Ronaldóra is.

Cristiano fontos szerepet játszott az al-Nasszr fejlődésében és ambíciójában. Mint minden elit sportoló, nyerni akar. De egyetlen egyén – legyen bármilyen jelentős is – sem határozza meg a saját klubján túli döntéseket.

Egyértelmű az üzenet: még Cristiano Ronaldo sem lehet nagyobb a szaúdi ligánál. A portugálnak vigyáznia kell, hiszen óriási összeget kockáztathat a balhéval. Más kérdés, hogy mennyit ér majd a szaúdi bajnokság Ronaldo nélkül.

A liga mindenesetre kiemelte: az, hogy az első három helyezett négy ponton belül van, jelzi, hogy a szaúdi ligamodell jól működik.

A szaúdi liga élmezőnye

  1. Al-Hilal 50 pont/20 meccs
  2. Al-Ahli 47/20
  3. Al-Nasszr 46/19

 

