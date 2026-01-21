Cristiano RonaldoPortugáliaInstagramgyújtogatásszobor

Felgyújtották Cristiano Ronaldo szobrát Madeirán, nyomozás indult

Bizarr ügyben nyomoz a rendőrség Portugáliában, aminek köze van minden idők egyik legnagyobb labdarúgójához. A portugál Cristiano Ronaldo Madeirán található szobrát egy férfi felgyújtotta, táncolt mellette, majd az egészet felvette és a videót feltöltötte az internetre.

2026. 01. 21. 11:40
Cristiano Ronaldo szobra nagy turisztikai látványosság volt, most felgyújtották Fotó: DANIL SHAMKIN Forrás: NurPhoto
A klasszis támadóról már több szobor is készült , az egyik a portugál világsztár szülőföldjén, Madeirán található. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo – aki mostanában nyert pert egykori klubja, a Juventus ellen – tiszteletére létrehozott alkotás nemrég azért került a figyelem középpontjába, mert egy fiatal férfi bizarr módon rongálta meg.

Cristiano Ronaldo szobra a turisták egyik fő célpontja Madeirán.
Cristiano Ronaldo szobra lángokban

Az életnagyságúnál valamivel nagyobb bronzszobrot 2014 decemberében leplezték le a sziget fővárosa, Funchal tengerpartján. A felavatása után másfél évvel Lionel Messi rajongói megrongálták az emlékművet, és később inkább elszállították jelenlegi helyére, a Ronaldo múzeum elé. Az indulatok azonban nem csillapodtak az alkotás körül.

A közösségi médiában futótűzként terjedt az a felvétel kedden, amelyen egy férfi a portugál válogatott csatárról mintázott bronzszoborra gyúlékony anyagot öntött, majd öngyújtóval meggyújtotta, s ezek után az emlékmű hatalmas lángra kapott. Az elkövető mindemellé még egy fura táncot is lejtett, illetve egy üzenetet tett közzé: 

Ez Isten utolsó figyelmeztetése

A helyi rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, a tettest egyelőre még nem sikerült elfogni.

 

