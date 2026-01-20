Cristiano RonaldoJuventusbíróság

Ronaldo győzelme majdnem tízmillió eurót ér, exklubjánál nagyon nem örülnek ennek

Cristiano Ronaldo javára döntöttek abban a hosszú ideje húzódó jogi vitájában, melyet korábbi klubja, a Juventus ellen vívott a portugál labdarúgó. A munkaügyi bíróság elutasította a torinói egyesület fellebbezését, így Cristiano Ronaldo nem köteles visszafizetni az őt megillető 9,8 millió eurót.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 11:14
A portugál klasszis pert nyert a Juventus ellen Fotó: NurPhoto/AFP/Giuseppe Maffia
A jogi vita Cristiano Ronaldo, a Juventus által elhalasztott fizetések kapcsán 2021-ben felvetődött követelésére vezethető vissza. A koronavírus-járvány idején a Juventus több játékosával közösen átütemezte a fizetéseket, ám a megállapodás végül nem teljesült a portugál klasszis esetében. Ronaldo 2023-ban bírósághoz fordult, miután szerinte a klub nem fizette meg neki azt a jövedelmet, amelyet a korábbi szerződés biztosított.

A Juventus ellen jogi csatát nyert Cristiano Ronaldo jelenleg az 1000 gólra hajt
A Juventus ellen jogi csatát nyert Cristiano Ronaldo jelenleg az ezredik gólra hajt. Fotó: Anadolu/AFP/Mohammed Saad

2024 áprilisában egy választott bírósági testület részben Ronaldo javára döntött, és megállapította, hogy a Juventusnak a követelt összeg felét — mintegy 9,8 millió eurót — ki kell fizetnie a támadónak. A klub ezt az ítéletet megtámadta, és fellebbezett a torinói bíróságon, abban a reményben, hogy visszakaphatja az összeget.

Cristiano Ronaldo ismét nyert a Juventus ellen

A torinói munkaügyi bíróság a most hozott határozatában elutasította a Juventus fellebbezését, így a klub nem jogosult visszakövetelni a korábban Ronaldónak kifizetett 9,8 millió eurót. A bírói döntés szerint a klubnak továbbá viselnie kell a jogi költségeket is.

A Juventus pénzügyi mérlege szempontjából nem okoz további terhet a döntés, mivel az összeg már korábban, a 2023–2024-es pénzügyi évadban elszámolásra került, ettől függetlenül a klub vezetése jelezte, hogy megvizsgálja a további jogi lépések lehetőségét.

Cristiano Ronaldo 2018 és 2021 között szerepelt a Juventusban, amelynek színeiben 134 tétmérkőzésen 101 gólt szerzett, ezalatt kétszer megnyerte a csapattal a bajnoki címet és az olasz Szuperkupát, egyszer pedig az Olasz Kupát. A 40 éves sztár jelenleg a szaúdi al-Nasszr csapatánál futballozik, és mindent megtesz azért, hogy elérje az 1000 gólos álomhatárt.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

