Az Ajaxon át az Európa-bajnoki címig – Elton Acolatse rögös útja a Fradiig

Elton Acolatse nem tudta valóra váltani az álmát, hogy az Ajax Amszterdam színeiben híres labdarúgóvá váljon. A holland városban született, ghánai származású tehetség hiába nevelkedett a világhírű klub ugyancsak elismert akadémiáján, s ért el nagyszerű sikereket a korosztályos versenyeken, nem került a kiválasztottak közé. Miután egyetlen mérkőzésen sem kapta meg az esélyt az Ajaxnál, próbált a saját lábára állni, légiósnak állt előbb Belgiumban, majd Törökországban, Izraelben is megfordult, hogy aztán Magyarországon kössön ki.

Elton Acolatse immáron a Ferencváros játékosa Fotó: Fradi.hu

Mint beszámoltunk róla, a Ferencváros kivásárolta élő szerződéséből Elton Acolatsét, akinek részben az AEK Athénhoz igazolt gólerős csatárt, Varga Barnabást kell majd pótolnia. A szélsőként és ékként is bevethető játékosért a Diósgyőr klubrekordnak számító pénzt kap, a miskolci klub közölte: hét számjegyű összegért értékesítette Elton Acolatse játékjogát az FTC-nek.

A vételár a Transfermarkt szerint elérte az 1,5 millió eurót (527 millió forintot), miközben a szakoldal 600 ezerre becsüli az értékét. Csakhogy Acolatse remekelt az ősszel, s a Fradinak nagy szüksége van rá.

– Úgy érzem, most eljött a váltás ideje, mert már nem vagyok fiatal, és címeket akarok nyerni a bajnokságban, a kupában, valamint játszani a nemzetközi kupában. Köszönöm a DVTK-nak, hogy elengedtek, és tavasszal ismét meg tudom mutatni magam Európában! – búcsúzott Elton Acolatse.

Elton Acolatse (jobbra) itt még Varga Barnabással küzdött, most őt kellene pótolnia a Fradiban Fotó: Vajda János / MTI

Elton Acolatse sansza

Ahogy a játékos is utalt rá, már nem fiatal. Harmincévesen talán karrierje utolsó és legnagyobb esélyét ragadhatja meg. Legutóbb négy és fél éve játszott a nemzetközi porondon, ám elbukott izraeli csapatával, a Hapoel Beer Shevával a Konferencialiga selejtezőjében. A 2021/2022-es szezonban az Európa-liga csoportkörében három meccsen négy gólt szerzett: a Bayer Leverkusen és a Slavia Praha ellen is duplázott. Ennek ellenére nem sikerült magasabb szintre igazolnia, s 2023 nyarán Magyarországon, a DVTK-ban kötött ki. A piros-fehéreknél 77 mérkőzésen 17 gólt szerzett, 19 gólpasszt adott. A Ferencvárosban hazai és európai porondon is bizonyíthat, az Groupama Arénában szerzett, alább látható góljának is köszönhetően.