Az Ajaxon át az Európa-bajnoki címig – Elton Acolatse rögös útja a Fradiig

Eddig nem övezték nagy sikerek a pályafutását, a Ferencvárossal trófeákat nyerhet Elton Acolatse. A 30 esztendős ghánai–-holland támadót kivásárolta élő szerződéséből, a Diósgyőrtől a bajnoki címvédő, az Európa-ligában veretlen fővárosi klub. A szélsőként és csatárként is bevethető labdarúgó ősszel 18 mérkőzésen 8 gólt szerzett az NB I-ben, a Fradi ellen is betalált. Bemutatjuk az Ajax Amszterdam világhírű akadémiáján nevelkedett Elton Acolatse érdekes életútját.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 20. 9:27
Elton Acolatse Westerlo's Elton Acolatse celebrates after winning the Jupiler Pro League match between RSC Anderlecht and KVC Westerlo, in Anderlecht, Brussels, Sunday 25 September 2016, on the day 8 of the Belgian soccer championship. BELGA PHOTO LAURIE
Évtizedes emlék: Elton Acolatse az Anderlecht legyőzését ünnepli a Westerlo játékosaként Fotó: LAURIE DIEFFEMBACQ Forrás: BELGA MAG
Elton Acolatse nem tudta valóra váltani az álmát, hogy az Ajax Amszterdam színeiben híres labdarúgóvá váljon. A holland városban született, ghánai származású tehetség hiába nevelkedett a világhírű klub ugyancsak elismert akadémiáján, s ért el nagyszerű sikereket a korosztályos versenyeken, nem került a kiválasztottak közé. Miután egyetlen mérkőzésen sem kapta meg az esélyt az Ajaxnál, próbált a saját lábára állni, légiósnak állt előbb Belgiumban, majd Törökországban, Izraelben is megfordult, hogy aztán Magyarországon kössön ki.  

Elton Acolatse
Elton Acolatse immáron a Ferencváros játékosa Fotó: Fradi.hu

Mint beszámoltunk róla, a Ferencváros kivásárolta élő szerződéséből Elton Acolatsét, akinek részben az AEK Athénhoz igazolt gólerős csatárt, Varga Barnabást kell majd pótolnia. A szélsőként és ékként is bevethető játékosért a Diósgyőr klubrekordnak számító pénzt kap, a miskolci klub közölte: hét számjegyű összegért értékesítette Elton Acolatse játékjogát az FTC-nek. 

A vételár a Transfermarkt szerint elérte az 1,5 millió eurót (527 millió forintot), miközben a szakoldal 600 ezerre becsüli az értékét. Csakhogy Acolatse remekelt az ősszel, s a Fradinak nagy szüksége van rá. 

– Úgy érzem, most eljött a váltás ideje, mert már nem vagyok fiatal, és címeket akarok nyerni a bajnokságban, a kupában, valamint játszani a nemzetközi kupában. Köszönöm a DVTK-nak, hogy elengedtek, és tavasszal ismét meg tudom mutatni magam Európában! – búcsúzott Elton Acolatse.

Elton Acolatse
Elton Acolatse (jobbra) itt még Varga Barnabással küzdött, most őt kellene pótolnia a Fradiban Fotó: Vajda János / MTI 

Elton Acolatse sansza

Ahogy a játékos is utalt rá, már nem fiatal. Harmincévesen talán karrierje utolsó és legnagyobb esélyét ragadhatja meg. Legutóbb négy és fél éve játszott a nemzetközi porondon, ám elbukott izraeli csapatával, a Hapoel Beer Shevával a Konferencialiga selejtezőjében. A 2021/2022-es szezonban az Európa-liga csoportkörében három meccsen négy gólt szerzett: a Bayer Leverkusen és a Slavia Praha ellen is duplázott. Ennek ellenére nem sikerült magasabb szintre igazolnia, s 2023 nyarán Magyarországon, a DVTK-ban kötött ki. A piros-fehéreknél 77 mérkőzésen 17 gólt szerzett, 19 gólpasszt adott. A Ferencvárosban hazai és európai porondon is bizonyíthat, az Groupama Arénában szerzett, alább látható góljának is köszönhetően. 

Kereste a helyét

A nagy tehetségnek indult Elton Acolatséről kevesen tudják, hogy az Ajax Amszterdam akadémiáján nevelkedett, de a felnőttcsapatban nem lépett pályára hivatalos mérkőzésen. 

Holott korosztályos szinten holland válogatott volt, 2012-ben például tagja volt az U17-es Európa-bajnok nemzeti együttesnek. Ő egyenlített a 91. percben a németek ellen végül tizenegyespárbajban megnyert döntőben, s csapattársa volt a Manchester City védője, Nathan Aké. 

Mindössze 21 évesen légiósnak állt, csapata kiesése ellenére olyan jól sikerült a Westerlónál az első éve, hogy leigazolta a Club Brugge. Csakhogy a belga sztárcsapatban nem kapott játéklehetőséget, sérülésekkel is bajlódott, a Sint-Truiden kölcsön-, majd megvette a játékjogát. Onnan került Izraelbe a Beer Shevához, amellyel kupagyőztes lett, de kölcsönadták a török Bursaspornak. Ingyen került az Ahdodhoz, s onnan Diósgyőrbe is.

Az érte most komoly összeget fizető Ferencváros és Acolatse is abban bízik, hogy eljött a nagy áttörés ideje.

– Egy katari ifjúsági tornán az Ajax színeiben játszottam a Paris Saint-Germain ellen, és Adrien Rabiot ellen is játszottam. Már akkor látszott rajta, hogy nagy tehetség, és nagyszerű játékossá fejlődött. A Manchester Uniteddel szemben Jesse Lingarddal is szerepeltem – mondta irigykedve egy 2018-as interjújában Elton Acolatse.

Az Origo műsorában Acolatse és a Ferencváros helyzete is terítékre került:

 

