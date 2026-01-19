Vetélytárs gólzsákját vitte el a Varga Barnabás utódját kereső Fradi

Nagy változásokat hoz a téli átigazolási időszak a bajnoki címvédő Ferencváros keretében. A csapat legjobb góllövője, Varga Barnabás már az AEK Athén játékosaként igyekszik bizonyítani a rátermettségét, és már csak idő kérdése, hogy Tóth Alexet bemutassa a Bournemouth. Az ő pótlásukra eddig hiába vártak a Fradi-szurkolók, a zöld-fehérek hétfőig csak a védelembe igazoltak, Mariano Gómez csatlakozott az együtteshez. Hétfő este viszont már a támadósort is megerősítette a Ferencváros, a DVTK holland futballistája, Elton Acolatse a második januári érkező.

Elton Acolatse a DVTK után a Fradi színeiben is termelheti a gólokat Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Komoly céljai vannak a Fradi új igazolásának

A klubhonlap szerint a 30 éves játékos Ajax-nevelés, majd Belgiumot, Izraelt és Törökországot megjárva érkezett meg 2023-ban a Diósgyőrhöz. Az NB I-ben 70-szer lépett pályára, és 16-szor volt eredményes, és a mostani idényben eddig nyolc gólt szerzett.

Acolatse nagy lépésnek tartja, hogy a Fradinál folytathatja a pályafutását, mivel elmondása szerint egy történelmi klubról van szó. Bajnoki címekre és trófeákra vágyik új csapatával, miközben fontosnak tartja a jó európai kupaszereplést is.