Vetélytárs gólzsákját vitte el a Varga Barnabás utódját kereső Fradi

Hétfő este bemutatta második téli érkezőjét a labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros, védő után csatárt igazolt a magyar bajnok. A DVTK mezében az idényben nyolc gólt szerző Elton Acolatse próbálhatja meg betölteni a Varga Barnabás távozásával keletkezett űrt a Fradinál.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 22:50
Elton Acolatse immáron a Ferencváros játékosa
Elton Acolatse immáron a Ferencváros játékosa Forrás: fradi.hu
Nagy változásokat hoz a téli átigazolási időszak a bajnoki címvédő Ferencváros keretében. A csapat legjobb góllövője, Varga Barnabás már az AEK Athén játékosaként igyekszik bizonyítani a rátermettségét, és már csak idő kérdése, hogy Tóth Alexet bemutassa a Bournemouth. Az ő pótlásukra eddig hiába vártak a Fradi-szurkolók, a zöld-fehérek hétfőig csak a védelembe igazoltak, Mariano Gómez csatlakozott az együtteshez. Hétfő este viszont már a támadósort is megerősítette a Ferencváros, a DVTK holland futballistája, Elton Acolatse a második januári érkező.

Elton Acolatse a DVTK után a Fradi színeiben is termelheti a gólokat
Elton Acolatse a DVTK után a Fradi színeiben is termelheti a gólokat Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Komoly céljai vannak a Fradi új igazolásának 

A klubhonlap szerint a 30 éves játékos Ajax-nevelés, majd Belgiumot, Izraelt és Törökországot megjárva érkezett meg 2023-ban a Diósgyőrhöz. Az NB I-ben 70-szer lépett pályára, és 16-szor volt eredményes, és a mostani idényben eddig nyolc gólt szerzett.

Acolatse nagy lépésnek tartja, hogy a Fradinál folytathatja a pályafutását, mivel elmondása szerint egy történelmi klubról van szó. Bajnoki címekre és trófeákra vágyik új csapatával, miközben fontosnak tartja a jó európai kupaszereplést is.

 

