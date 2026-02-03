Rendkívüli

Bosszút állt a korábbi Real Madrid-aranylabdás, a legnagyobb riválishoz szerződött

Hétfő este, a téli átigazolási ablak zárását megelőzően pont került az egykori Real Madrid-sztár ügyének végére. Karim Benzema Szaúd-Arábián belül váltott klubot, és szerződött az al-Ittihadtól a nagy rivális al-Hilalhoz.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 7:08
A 2022-es aranylabdás a szaúdi ligán belül váltott klubot Fotó: Serhat Cagdas Forrás: Anadolu/AFP
Karim Benzema 2023 nyarán igazolt a Real Madridtól az al-Ittihadhoz, amelynél kulcsfontosságú szerepet töltött be az előző idényben a bajnoki cím megszerzésében, valamint a kupagyőzelemben. A szerződése idény nyáron járt volna le, s bár klubja szerette volna meghosszabbítani a megállapodást, Benzemának egyáltalán nem tetszett az ajánlat, és ennek kifejezésére megtagadta a játékot a legutóbbi két bajnokin.

Cristiano Ronaldónak nem tetszik, hogy a riválisnál folytatja Karim Benzema
Cristiano Ronaldónak nem tetszik, hogy a riválisnál folytatja Karim Benzema Fotó: Wun Suen/AFP

Benzema bosszúból a riválist választotta

A 2022-es aranylabdás elsősorban azt sérelmezte, hogy az al-Ittihad ajánlata elsősorban a marketing- és imázsjogokra épült, stabil alapfizetés nélkül. A mentőövet végül a nagy rivális al-Hilal biztosította a franciának, a bajnokságban éllovas együttes másfél évre szóló szerződést kötött a francia klasszissal, tovább erősítve bajnoki reményeit.

Benzema átigazolása a riválisoknál is nagy visszhangot váltott ki: Cristiano Ronaldo éppen a napokban fejezte ki elégedetlenségét, hogy klubja, az al-Nasszr nem erősít megfelelően a bajnoki cím megszerzéséhez, erre a csapatát egypontos előnnyel megelőző al-Hilal éppen az egykori madridi csapattársa szerződtetésével tehet fontos lépést az aranyéremhez vezető úton.

A 38 éves Benzema anno 25 trófeát nyert a Real Madriddal, amelynél 354 góljával a királyi gárda történetének második legeredményesebb játékosaként távozott az al-Ittihadhoz. Első szaúdi csapatánál 64 mérkőzésen 38 találatot szerzett, gólerős támadójátéka sokat segíthet Simone Inzaghi gárdájának, amely a legutóbbi három fordulóban csupán döntetlent játszott. 

 

