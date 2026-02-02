A Liverpool fontos átigazolást ütött nyélbe, a klubnál mégsem teljes az öröm

Rendkívüli

A Liverpool labdarúgócsapata aktív a téli átigazolási ablak utolsó napjaiban, amely hétfőn magyar idő szerint 20 órakor zár be. Az angol csapat egy jobbhátvédet szeretne elsősorban igazolni, ezzel felmentve Szoboszlai Dominikot, ez viszont úgy néz ki, nem fog sikerülni. A Liverpool azonban a francia futball egyik legtehetségesebb védőjét már megszerezte a Chelsea elől, a 20 éves Jérémy Jacquet nyáron érkezik Angliába.

2026. 02. 02.
A Liverpool szombaton nyert a bajnokságban, vasárnap pedig egy átigazolást ütött nyélbe Fotó: NurPhoto/MI News
Szombaton a Liverpool 4-1-re legyőzte a Newcastle United csapatát a Premier League 14. fordulójában, ezzel Arne Slot együttese címvédőként először nyert 2026-ban a bajnokságban. Vasárnap viszont már sokkal inkább az volt a téma a klub körül, hogy a hétfőn este 20 órakor záródó átigazolási ablakban fog-e játékost igazolni a Liverpool. A Vörösök jobbhátvéd poszton ismét elfogytak, miután Conor Bradley még az Arsenal ellen szenvedett súlyos sérülést (a mostani idényben már nem fog játszani), majd a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-meccsen Jeremie Frimpong is kidőlt pár hétre. Szoboszlai Dominik volt a jobb-bekk szombaton, ezt viszont a klub nem szeretné hosszabb távon.

A Liverpool fontos meccset nyert meg szombaton, a szurkolók azonban az átigazolások miatt izgatottak
A Liverpool fontos meccset nyert meg szombaton, a szurkolók azonban az átigazolások miatt is izgatottak Fotó: AFP/Paul Ellis

A Liverpool hoppon maradt, Szoboszlai lesz a jobbhátvéd?

Vasárnap a holland Lutsharel Geertruidáról, az RB Leipzig játékosáról, a mostani idényben az angol Sunderlandnél játszó védőről lehetett olvasni, aki még az Arne Slot vezette Feyenoorddal holland bajnok volt még 2023-ban. Geertruida jobbhátvédként, középső védőként és védekező középpályásként is bevethető. A legfrissebb hírek szerint az átigazolás nem olyan egyszerű, mint azt Liverpoolban hitték, ugyanis a Sunderland addig nem engedi el Geertruidát, ameddig alternatívát nem talál neki. 

Vasárnap késő este David Ornstein és Fabrizio Romano is azt írta, hogy a Sunderland nem hajlandó elengedni a játékost, ugyanis nem talált alternatívát egy nappal az ablak zárása előtt. Az angol klub lezártnak tekinti az ügyet.

A The Athletic hasábjaiban Ornstein azt írta, a Liverpool jobbhátvéd poszton nem tervez így erősíteni az ablak végén, azaz Szoboszlai maradhat azon a helyen.

Jérémy Jacquet a Liverpoolt választotta hatalmas összegért

A klub szurkolói vasárnap éjjel, hétfő reggel mégis örömmel olvashatták, hogy a Chelsea-t megelőzve sikerült megszerezni a Rennes húszéves védőjét, Jérémy Jacquet-et. 

A francia játékos nyáron csatlakozhat Arne Slot együtteséhez, s az érte kifizetett összeg jól mutatja, hogy mekkora tehetségnek tartják Jacquet-et. A Liverpool 60 millió euró fizet a Rennes-nek, ami bónuszokkal együtt 70 millióig is felkúszhat Fabrizio Romano értesülései szerint.

A 198 centiméter magas védőről az Origo írta meg, hogy az U21-es francia válogatottban már szerepelt, a Ligue 1 idei szezonjában eddig 18 mérkőzésen játszott, vagyis csupán két bajnokit hagyott ki. A The Athletic korábban azt írta róla, hogy a fejjátékban erős, mellette pedig a labdakihozatalokban és a labda előrejuttatásában is kiemelkedően teljesít, utóbbi erényei miatt az egyik legnagyobb ígéretnek tartják számon futballberkekben.

Jacquet mellett nyáron egy másik tehetséges védő is csatlakozik a csapathoz. Igaz, az osztrák Ifeanyi Ndukwe sokkal inkább az akadémián fog első körben játszani, ugyanis még az Austria Wien felnőttcsapatában sem mutatkozott be.

