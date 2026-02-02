A Liverpool fontos átigazolást ütött nyélbe, a klubnál mégsem teljes az öröm

Szombaton a Liverpool 4-1-re legyőzte a Newcastle United csapatát a Premier League 14. fordulójában, ezzel Arne Slot együttese címvédőként először nyert 2026-ban a bajnokságban. Vasárnap viszont már sokkal inkább az volt a téma a klub körül, hogy a hétfőn este 20 órakor záródó átigazolási ablakban fog-e játékost igazolni a Liverpool. A Vörösök jobbhátvéd poszton ismét elfogytak, miután Conor Bradley még az Arsenal ellen szenvedett súlyos sérülést (a mostani idényben már nem fog játszani), majd a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-meccsen Jeremie Frimpong is kidőlt pár hétre. Szoboszlai Dominik volt a jobb-bekk szombaton, ezt viszont a klub nem szeretné hosszabb távon.

A Liverpool fontos meccset nyert meg szombaton, a szurkolók azonban az átigazolások miatt is izgatottak Fotó: AFP/Paul Ellis

A Liverpool hoppon maradt, Szoboszlai lesz a jobbhátvéd?

Vasárnap a holland Lutsharel Geertruidáról, az RB Leipzig játékosáról, a mostani idényben az angol Sunderlandnél játszó védőről lehetett olvasni, aki még az Arne Slot vezette Feyenoorddal holland bajnok volt még 2023-ban. Geertruida jobbhátvédként, középső védőként és védekező középpályásként is bevethető. A legfrissebb hírek szerint az átigazolás nem olyan egyszerű, mint azt Liverpoolban hitték, ugyanis a Sunderland addig nem engedi el Geertruidát, ameddig alternatívát nem talál neki.

Vasárnap késő este David Ornstein és Fabrizio Romano is azt írta, hogy a Sunderland nem hajlandó elengedni a játékost, ugyanis nem talált alternatívát egy nappal az ablak zárása előtt. Az angol klub lezártnak tekinti az ügyet.

A The Athletic hasábjaiban Ornstein azt írta, a Liverpool jobbhátvéd poszton nem tervez így erősíteni az ablak végén, azaz Szoboszlai maradhat azon a helyen.

Jérémy Jacquet a Liverpoolt választotta hatalmas összegért

A klub szurkolói vasárnap éjjel, hétfő reggel mégis örömmel olvashatták, hogy a Chelsea-t megelőzve sikerült megszerezni a Rennes húszéves védőjét, Jérémy Jacquet-et.

A francia játékos nyáron csatlakozhat Arne Slot együtteséhez, s az érte kifizetett összeg jól mutatja, hogy mekkora tehetségnek tartják Jacquet-et. A Liverpool 60 millió euró fizet a Rennes-nek, ami bónuszokkal együtt 70 millióig is felkúszhat Fabrizio Romano értesülései szerint.