A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

NB II

Félpályás gól az NB II-ben, balhé és piros lap a Vasas bajnokiján + videó

Vasárnap a labdarúgó NB II első 2026-os fordulójában a Vasas hiába vezetett kétszer is a Csákvár otthonában, végül 2-2-es döntetlent játszott. A második hazai gól nagy port vert fel, Erős Gábor vezetőedzőt a játékvezető ki is állította, majd a lefújás után a tréner kritizálta a bíró teljesítményét is. Mindeközben a Szentlőrinc–Budafok meccsen félpályás gól és thriller volt, amelynek végén a hazaiak augusztus után nyertek ismét. A Kecskemét pedig kihasználta a Vasas botlását, és feljött a második helyre az NB II tabelláján.

Perlai Bálint
2026. 02. 02. 8:02
A Vasas már csak a harmadik helyen áll az NB II-ben
A Vasas már csak a harmadik helyen áll az NB II-ben Fotó: Somogyi Daniel
A téli szünetet követően vasárnap a labdarúgó NB II is folytatódott. A tavaszi rajt előtt az éllovas Honvéd előnye három pont volt a Vasas és öt a Kecskemét előtt. Feczkó Tamás csapata csak ma, azaz hétfő este lép pályára a Videoton ellen a Bozsik Arénában (20 óra, tv: M4 Sport), meglepetésből azonban már az első játéknapon sem volt hiány.

A Vasas a Csákvár otthonában 2-2-es döntetlent játszott az NB II első 2026-os fordulójában
A Vasas a Csákvár otthonában 2-2-es döntetlent játszott az NB II első 2026-os fordulójában Fotó: Vasasfc.hu

NB II: Őrült mérkőzés Szentlőrincen, megvan az év gólja?

Kezdve mondjuk azzal, hogy az augusztus óta nyeretlen Szentlőrinc – az ősszel a kispadról Waltner Róbert is távozott, helyére Visinkai Ede ült le, aki az elmúlt két évben a Topolya akadémiáján dolgozott – egy őrült mérkőzésen 5-3-ra legyőzte a vendég Budafokot. A 21. percben Kocsis Bence góljával már 2-0-ra vezetett a hazai együttes. 

A 24 éves, 77-es mezszámban játszó Kocsis hatalmas gólt rúgott, a lentebbi videón jól látszik, hogy a félpályától kapásból lőtte el a labdát, amely Hársfalvi András kapujában landolt. 

A szentlőrinci játékos elképesztő pár perce

A második félidőben aztán a másik hazai játékos, Dinnyés Olivér került középpontba.

  • A hátvéd a 72. percben megszerezte a harmadik Szentlőrinc-gólt, 3-1.
  • Két perccel később a saját kapuja előtt kaszálta el Vasvári Zoltánt, a büntetőt a csapatkapitány Kovács Dávid értékesítette, 3-2.
  • A 76. percben Dinnyés újra főszerepben, öngólt rúgott a 24 éves játékos, 3-3.
  • A Szentlőrinc játékosa mindössze három minutummal később újra gólt lőtt, ismét a Budafok kapujába, 4-3.

Kiemelnénk, a négy gól hét perc alatt esett. A találkozót végül a hazaiak 5-3-ra nyerték meg, a hajrában még kisebb tömegverekedés is volt, a szentlőrinci Szolgai Máté piros lapot is kapott az ellenfél ellökése miatt. A hazaiak győzelmükkel elmozdultak a kiesőzónából, míg a Budafok ismét az utolsó előtti, 15. helyen áll, amely már kiesést jelent. Nikházi Márk, a vendégek trénere hangot is adott a bosszúságának: – A semleges nézőknek meg a hazai drukkereknek nagyon érdekes lehetett a mérkőzés, számunkra többet ígért a találkozó, hiszen hetven percig az ellenfél kevesebb helyzetet alakított ki.

A Vasas az utolsó percekben bukta el a győzelmet Csákváron

Nemcsak a Budafoknak, hanem a másik fővárosi klubnak, a Vasasnak sem volt szerencséje az NB II 16. fordulójában. Az angyalföldi klub kétszer is vezetett Csákváron, de győzni így sem tudott, pedig amikor Pethő Bence eredményes volt a 86. percben, akkor már sokan elkönyvelték a vendéggyőzelmet. A hosszabbításban azonban a hazaiak szögletet rúgtak, a jobb oldalról beívelő labdát pedig a 19 éves Umathum Ádám harmadik próbálkozásra lőtte a kapuba, 2-2. 

Ugyanakkor a Vasas-játékosok reklamáltak a történtek miatt, ugyanis a lentebbi videón jól látszik, Uram János kapusnak sok esélyt nem adtak a hazaiak, hogy elérje a labdát. 

Hibázott a játékvezető a második Csákvár-gólnál?

Erős Gábor, a Vasas edzője a lefújás után ki is tért a második kapott gólnál történtekre. A hajrában egyébként Erőst a játékvezető kiállította reklamálás miatt. – Nem játszottunk jól, és hiába uraltuk többségében a mérkőzést, támadásban közel sem tudtunk annyi helyzetet kialakítani, amivel le lehetett volna zárni a mérkőzést. Az ellenfél egy kontrából egyenlített, utána kockáztattunk, majd amikor a 86. percben megszereztük a vezetést, úgy tűnt, megvan a meccs.

Nagyon fájó, hogy végül mégis Csákváron maradt a két pont – természetesen ennek kapcsán alapvetően magunkban kell keresni a hibát –, de halkan hozzáteszem, nem tűnt szabályosnak, ahogy a második hazai gól előtt akadályozták a kapusunkat…

– zárta Erős Gábor az értékelést. A Vasas így visszacsúszott a harmadik helyre, miután a Kecskemét hazai pályán 4-0-ra kiütötte a Szegedet. 

NB II, 16. forduló

  • Ajka–BVSC-Zugló 0-1 (0-1) gólszerző: Törőcsik (16.)
  • Csákvár–Vasas 2-2 (0-1) g.: Haragos (66.), Umathum (92.), illetve Urblik (3. - tizenegyesből), Pethő (86.)
  • Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 4-0 (1-0) g.: Eördögh (5.), Pálinkás (74., 77. - az elsőt tizenegyesből), Szabó B. (84.)
  • Szentlőrinc –Budafoki MTE 5-3 (2-1) g.: Nyári (14.), Kocsis (21.), Dinnyés (72., 80.), Mascoe (90.), illetve Kovács D. (23., 75. - a másodikat tizenegyesből), Dinnyés (76. - öngól) piros lap: Szolgai (88.)
  • Békéscsaba–Soroksár 2-1 (2-0) g.: Mikló (29.), Nagy R. (39.), illetve Gólik (60.) piros lap: Viczizán (74.)
  • Karcag–Mezőkövesd 0-3 (0-1) g.: Szalai (34.), Vörös (62.), Hornyák (90.) piros lap: Pintér Á. (57., Mezőkövesd)
  • Tiszakécskei–Kozármisleny 0-2 (0-1) g.: Bíró (4.), Babinszky (46.)
  • Hétfőn játsszák: Budapest Honvéd–Videoton 20.00

A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

