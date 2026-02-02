Félpályás gól az NB II-ben, balhé és piros lap a Vasas bajnokiján + videó

A téli szünetet követően vasárnap a labdarúgó NB II is folytatódott. A tavaszi rajt előtt az éllovas Honvéd előnye három pont volt a Vasas és öt a Kecskemét előtt. Feczkó Tamás csapata csak ma, azaz hétfő este lép pályára a Videoton ellen a Bozsik Arénában (20 óra, tv: M4 Sport), meglepetésből azonban már az első játéknapon sem volt hiány.

A Vasas a Csákvár otthonában 2-2-es döntetlent játszott az NB II első 2026-os fordulójában Fotó: Vasasfc.hu

NB II: Őrült mérkőzés Szentlőrincen, megvan az év gólja?

Kezdve mondjuk azzal, hogy az augusztus óta nyeretlen Szentlőrinc – az ősszel a kispadról Waltner Róbert is távozott, helyére Visinkai Ede ült le, aki az elmúlt két évben a Topolya akadémiáján dolgozott – egy őrült mérkőzésen 5-3-ra legyőzte a vendég Budafokot. A 21. percben Kocsis Bence góljával már 2-0-ra vezetett a hazai együttes.

A 24 éves, 77-es mezszámban játszó Kocsis hatalmas gólt rúgott, a lentebbi videón jól látszik, hogy a félpályától kapásból lőtte el a labdát, amely Hársfalvi András kapujában landolt.

A szentlőrinci játékos elképesztő pár perce

A második félidőben aztán a másik hazai játékos, Dinnyés Olivér került középpontba.

A hátvéd a 72. percben megszerezte a harmadik Szentlőrinc-gólt, 3-1.

Két perccel később a saját kapuja előtt kaszálta el Vasvári Zoltánt, a büntetőt a csapatkapitány Kovács Dávid értékesítette, 3-2.

A 76. percben Dinnyés újra főszerepben, öngólt rúgott a 24 éves játékos, 3-3.

A Szentlőrinc játékosa mindössze három minutummal később újra gólt lőtt, ismét a Budafok kapujába, 4-3.

Kiemelnénk, a négy gól hét perc alatt esett. A találkozót végül a hazaiak 5-3-ra nyerték meg, a hajrában még kisebb tömegverekedés is volt, a szentlőrinci Szolgai Máté piros lapot is kapott az ellenfél ellökése miatt. A hazaiak győzelmükkel elmozdultak a kiesőzónából, míg a Budafok ismét az utolsó előtti, 15. helyen áll, amely már kiesést jelent. Nikházi Márk, a vendégek trénere hangot is adott a bosszúságának: – A semleges nézőknek meg a hazai drukkereknek nagyon érdekes lehetett a mérkőzés, számunkra többet ígért a találkozó, hiszen hetven percig az ellenfél kevesebb helyzetet alakított ki.