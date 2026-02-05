Cristiano Ronaldoal-Nasszrszaúdi ligaKarim Benzema

Ronaldo a születésnapján is tüntet, az edzője is ráfizet a balhéra

Cristiano Ronaldo február 5-én ünnepli a születésnapját, ma lett 41 éves. A jeles napon azonban nem a portugál sztár méltatásától hangos a világsajtó, hanem Ronaldo pufogásától, aki továbbra sem hajlandó elfogadni, hogy egykori csapattársa, Karim Benzema mostantól klubja, az al-Nasszr legnagyobb riválisát erősíti.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 20:44
Cristiano Ronaldo nem hajlandó elfogadni, ami a szaúdi ligában történik Fotó: FAYEZ NURELDINE Forrás: AFP
Karim Benzema klubváltása megrengette a szaúdi bajnokságot, az aranylabdás futballista úgy döntött, két és fél év után elhagyja az al-Ittihadot, és helyette a rivális al-Hilalnál folytatja . A francia csatár nem volt elégedett előző klubja szerződéshosszabbítási ajánlatával, ezért inkább távozott, és jól is járt, hiszen tavaly az al-Ittihaddal nyert bajnoki címet, most viszont az al-Hilal az éllovas. Cristiano Ronaldo eközben továbbra is hiába vár első trófeájára az al-Nasszrrel.

Jorge Jesus is osztja Cristiano Ronaldo véleményét
Jorge Jesus is osztja Cristiano Ronaldo véleményét Fotó: FAYEZ NURELDINE/AFP

A portugál támadó csapata az előző idényben a harmadik lett az említett duó mögött, a mostani kiírásban a 21. forduló előtt is csak a második volt, és egy pontra felzárkózott az al-Hilal mögé. Kiélezett most a harc, éppen ezért dühítette fel a ma 41. születésnapját ünneplő Ronaldót, hogy a listavezető Benzema személyében klasszissal erősített a télen, miközben az al-Nasszr láthatatlan volt az átigazolási piacon. Ronaldo ezért a Szaúd-arábiai Állami Befektetési Alapot (PIF) hibáztatja, amiért nem támogatta eléggé az al-Nasszrt, amely így hátrányba került a riválisokkal szemben.

Ronaldo továbbra sem akar játszani

A veterán csatár tiltakozásképp nem lépett pályára csapata előző mérkőzésén, és szaúdi hírek szerint a pénteki, al-Ittihad ellen bajnokit (18.30, tv: Spíler1) is kihagyja, inkább hazautazott Portugáliába, miközben eddig részt vett az al-Nasszr edzésein.

Ronaldo távolmaradása nem jön jól a csapatának, különösen annak fényében, hogy az al-Hilal csütörtök este egy 6-0-s gálával hozta a maga mérkőzését az al-Okhdood ellen, így négy pontra meglépett az al-Nasszrtől, amelyet szintén csütörtöki győzelmének köszönhetően az al-Ahli is átugrott. Ronaldóék edzője, Jorge Jesus sincs így könnyű helyzetben. Ő és a stábja is osztja a klasszis játékos véleményét, olyannyira, hogy a portugál edző egymás után második sajtótájékoztatóját is lemondta, emiatt büntetésre számíthat.

