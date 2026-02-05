Élőben a női pólósok Európa-bajnoki döntője, Cristiano Ronaldo hazatért

Rendkívüli

Donald Trump: Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének

A magyar női vízilabda-válogatott Hollandiával játssza a döntőt a portugáliai Európa-bajnokságon. Cseh Sándor az elődöntőben a világbajnok görögöket legyőző csapata a középdöntős csoportmérkőzésen 5-4-re alulmaradt a 2024-es kontinensbajnokkal szemben, igaz, az a szoros vereség továbbjutást ért. Keszthelyi Rita és Garda Krisztina egy évtized elteltével, immár az új generáció tagjaival lehet ismét Európa-bajnok. Kezdés 20.15-kor, cikkünk folyamatosan frissül.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 05. 19:48
A magyar női vízilabda-válogatott felkészült az utolsó nagy mérkőzésre az Eb-n
A magyar női vízilabda-válogatott felkészült az utolsó nagy mérkőzésre az Eb-n Fotó: Istvan Derencsenyi/MVLSZ
A magyar női vízilabda-válogatott története negyedik Európa-bajnoki címe megszerzésére tör. Legutóbb kereken tíz éve úgy lett aranyérmes Bíró Attila együttese, hogy a csoportkörben kikapott (10-14), majd a belgrádi döntőben 9-7-re diadalmaskodott Hollandia ellen. Az immár Cseh Sándor irányította csapat ezúttal a középdöntőben maradt alul  Laura Aartsékkal szemben (4-5), ami jó előjelnek is tűnhetett. Ugyanakkor a 2024-es Eb-győztes, olimpiai bronzérmes hollandok ellen csupán a statisztikára építeni hiba lenne.

A magyar és a holland női vízilabda-válogatott középdöntős meccsén is forrott a víz
A magyar és a holland női vízilabda-válogatott középdöntős meccsén is forrott a víz Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Jókedélyű magyar női vízilabda-válogatott

Görcsösen nem érdemes medencébe ugrani. Még egy döntőben sem. Vagy talán ott egyáltalán nem szabad. A magyar csapat játékosai a szövetség által készített, alább látható videós összeállítás tanulsága alapján jókedvűen, önbizalommal hangolódtak az aranycsatára, amelyre a 15 tagú keretből ezúttal is Hajdú Kata maradt ki:

Kapitányi várakozások

Sorozatban a harmadik világversenyén jutott el a döntőig Magyarország, ám 2025-ben a görögök elleni Világkupa és világbajnoki fináléban is alulmaradt. Legutóbb erre 2001-2002-ben volt példa, Faragó Tamás szövetségi kapitányi korszakának a kezdetén. A 2024-es olimpiai után egyedüli szakvezetőként irányító Cseh Sándor közvetlenül a döntő előtt 

 Nagyon szeretnénk nyerni, az a sava-borsa mindennek. Pár évvel ezelőtt az volt a cél, hogy egy fiatal csapattal feljussunk az élbolyba. Rendkívül erős az ellenfél fizikálisan, de fifikás játékkal igyekszünk előrukkolni

– mondta a közvetítő M4 Sportnak a szövetségi kapitány.

Ronaldo a városban

A Madeira szigetén található Funchalban bántóan kevesen voltak kíváncsiak a mérkőzésre, amelynek napján – nem a pólómeccs miatt – sajtóhírek szerint hazatért a város szülötte , a 41. születésnapját ünneplő labdarúgó világsztár, Cristiano Ronaldo. A hollandok Keszthelyi Ritától, a mi világklasszisunktól tartottak leginkább. A túloldalon a Dunaújvárosban éveket töltött kapus Laura Aarts a harmadik, míg a jelenleg is Magyarországon szereplő Noa de Vries (Ferencváros) és Pien Gorter (BVSC) az első Eb-aranyérme megszerzéséért küzdhetett.

női vízilabda-válogatott
Nem véletlenül tartottak a hollandok női vízilabda-válogatottunk sztárjától, Keszthelyi Ritától Fotó: Aniko Kovacs/MVLSZ

Remekül kezdtek Keszthelyiék

Egyből egy kontraszabálytalanságot fújtak a magyarok ellen. Ismerősnek tűnt az elődöntőből ez a játékvezetői felfogás... 

Varró Eszter másodjára fedhetetlennek és tarthatatlannak bizonyult, centerünk akciógólt szerzett Keszthelyi Rita remek passzából (1-0). Csapatkapitányunk labdát csent a félpályánál emberhátránynál, torpedóként úszva lerázta védőjét, s biztosan helyezett Aarts kapujába (2-0). 

A 21 éves Lola Moolhuijzen a rövid saroknál meglepte az egyébként jól kezdő Neszmély Boglárkát (2-1). Garda Krisztina fórból nem talált be korábbi klubtársa kapujába, a 2007-es születésű Tiba Panna viszont remek elhajlásos gólt lőtt (3-1). 

női vízilabda-válogatott
Tiba Panna az elődöntő után a döntőben is eredményes volt Fotó: Istvan Derencsenyi/MVLSZ

Hatalmas, fájdalmas fordulat

A második negyed Simone van de Kraats szépségdíjas ejtésgóljával kezdődött, a játékrész derekán a balszélső Fleurien Bosveld egyenlítő találatával folytatódott (4-4). 

Kimaradt néhány magyar helyzet, sokszor – támadószabálytalanság miatt – lövésig sem jutottunk el. Van de Kraats ejtése a kapufáról bezzeg becsorgott, átvette a vezetést Hollandia (4-5), Cseh Sándor időt kért, s nyugtatta a lányokat. 

A kapus, Neszmély Boglárka viszont pörölt a csapattársakkal, mert hagyták lőni a hollandok legjobbját. Amit lehetett védett, elöl azonban a szerencse is elpártolt a mieinktől, Keszthelyi labdája a kapufán csattant. Büntetőhöz jutott Hollandia, s felsejlett, hogy Neszmély a középdöntőben 4-ből 3-at hatástalanított, ezúttal Simone van de Kraats belőtte, zsinórban négyet kaptunk (3-5). Mielőtt pánik lett volna úrrá a magyar lányokon, az Amerikában tanuló Varró Eszter bepofozott egy közelit létszámfölényes akcióból (4-5). Mivel a hollandok lövés nélkül zárták az utolsó támadásukat fórban, a félidőre kialakult az az állás, ami néhány napja a végeredmény volt...

Tiba csodás feladását a falba(!) beúszó szélső, Vályi Vanda tette be a hollandok kapujába (5-5). A 13. gólját szerezte az olimpia után szünetet tartott kiválóság, aki ezzel az Eb legjobb magyar gólszerzőjévé vált a maga 13 találatával. 

Végre a hollandok ellen is ítélt kontrát a francia-német bírópáros. És éltünk az eséllyel: Vályi bejátszását Keszthelyi Rita a kapunak háttal csavarta a hálóba, visszavette a vezetést Magyarország (6-5). 

 

