Élőben a női pólósok Európa-bajnoki döntője, Cristiano Ronaldo hazatért

A magyar női vízilabda-válogatott története negyedik Európa-bajnoki címe megszerzésére tör. Legutóbb kereken tíz éve úgy lett aranyérmes Bíró Attila együttese, hogy a csoportkörben kikapott (10-14), majd a belgrádi döntőben 9-7-re diadalmaskodott Hollandia ellen. Az immár Cseh Sándor irányította csapat ezúttal a középdöntőben maradt alul Laura Aartsékkal szemben (4-5), ami jó előjelnek is tűnhetett. Ugyanakkor a 2024-es Eb-győztes, olimpiai bronzérmes hollandok ellen csupán a statisztikára építeni hiba lenne.

A magyar és a holland női vízilabda-válogatott középdöntős meccsén is forrott a víz Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Jókedélyű magyar női vízilabda-válogatott

Görcsösen nem érdemes medencébe ugrani. Még egy döntőben sem. Vagy talán ott egyáltalán nem szabad. A magyar csapat játékosai a szövetség által készített, alább látható videós összeállítás tanulsága alapján jókedvűen, önbizalommal hangolódtak az aranycsatára, amelyre a 15 tagú keretből ezúttal is Hajdú Kata maradt ki:

Kapitányi várakozások

Sorozatban a harmadik világversenyén jutott el a döntőig Magyarország, ám 2025-ben a görögök elleni Világkupa és világbajnoki fináléban is alulmaradt. Legutóbb erre 2001-2002-ben volt példa, Faragó Tamás szövetségi kapitányi korszakának a kezdetén. A 2024-es olimpiai után egyedüli szakvezetőként irányító Cseh Sándor közvetlenül a döntő előtt

Nagyon szeretnénk nyerni, az a sava-borsa mindennek. Pár évvel ezelőtt az volt a cél, hogy egy fiatal csapattal feljussunk az élbolyba. Rendkívül erős az ellenfél fizikálisan, de fifikás játékkal igyekszünk előrukkolni

– mondta a közvetítő M4 Sportnak a szövetségi kapitány.

Ronaldo a városban

A Madeira szigetén található Funchalban bántóan kevesen voltak kíváncsiak a mérkőzésre, amelynek napján – nem a pólómeccs miatt – sajtóhírek szerint hazatért a város szülötte , a 41. születésnapját ünneplő labdarúgó világsztár, Cristiano Ronaldo. A hollandok Keszthelyi Ritától, a mi világklasszisunktól tartottak leginkább. A túloldalon a Dunaújvárosban éveket töltött kapus Laura Aarts a harmadik, míg a jelenleg is Magyarországon szereplő Noa de Vries (Ferencváros) és Pien Gorter (BVSC) az első Eb-aranyérme megszerzéséért küzdhetett.