Elképesztő gólínség a magyar válogatott Eb-meccsén

A magyar női vízilabda-válogatott a Spanyolország elleni győzelemmel (9-7) nyitott, majd két sima meccsel folytatta szereplését a portugáliai Európa-bajnokságon: Románia és Portugália ellen is több mint húsz gól volt a különbség a magyarok javára. Hollandia még ennél is simább úton jutott a középdöntőbe: Nagy-Britannia, Svájc és Izrael sem úszta meg egy számjegyű különbséggel.

Szilágyi Dorottya szerezte a magyar válogatott első gólját Hollandia ellen a portugáliai női vízilabda Eb középdöntős meccsén Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A középdöntőbe tehát Magyarország és Hollandia is három pontot vitt magával, szombaton egymás ellen igyekeztek ehhez hozzátenni.

Gól nélküli negyeddel kezdett a magyar válogatott

Az első játékrészben a hollandok jutottak ehhez közelebb, 2-0-s előnybe kerültek.

A második negyedben végre megtört a jég: Szilágyi Dorottya, majd Dömsödi Dalma is betalált, 3-2-re zárkózott fel a magyar válogatott, a nagyszünetben 4-2 volt az állás.

Neszmély Boglárka ezúttal is kiválóan védett, két ötméterest is hárított, s a harmadik negyedben egyáltalán nem kapott gólt. Csakhogy nem esett találat a holland kapuba sem.

A negyedik játékrész elején Vályi Vanda szépített, majd Varró Eszter a saját kipattanóját gólra váltva ki is egyenlített. A vezetést viszont újra a hollandok szerezték meg, majd az utolsó percben, a meccs során negyedszer is ötméterest dobhattak.

Neszmély pedig a négyből a harmadikat is kivédte.

Az Eb-elődöntő kapujában a magyar válogatott

A középdöntőt vasárnap 17.00-kor Izrael ellen zárja a magyar csapat. A győzelem kötelező, s ha ezt hozzák a mieink, akkor a későbbi Hollandia–Spanyolország meccs eredményétől függetlenül bejutnak az elődöntőbe, ugyanis a spanyolok elleni kétgólos győzelem után egy esetleges körbeverés esetén sem végezhet a másodiknál rosszabb helyen.