Megint egy magyar kapus teljesítményén ámuldoznak Spanyolországban

A vasárnap véget ért férfivízilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott törte össze a spanyolok álmait, a hétfőn kezdődött női Eb-n pedig szintén a magyar hölgyek keserítették meg a spanyolok életét, az első csoportmeccsen 9-7-re győztek. Az is közös a két találkozóban, hogy a magyar kapusok lenyűgöző teljesítménnyel rukkoltak elő, Vogel Soma után Neszmély Boglárka nevét is megjegyezték a dél-európaiak, erről árulkodtak a spanyol lapok tudósításai is.

2026. 01. 27.
Neszmély Boglárka (piros sapkában) jól végzett munka után ünnepel a társakkal Fotó: MVLSZ/Derencsényi István
Kulcsfontosságú mérkőzésen akadt össze a magyar és a spanyol válogatott a férfivízilabda Európa-bajnokságon. Ahogy az várható volt, kiélezett küzdelmet hozott a találkozó, de egyik csapat sem tudta dűlőre vinni a dolgot, így 11-11 után ötméterespárbaj döntött. Amikor Vogel „büntetőölő” Soma ott van a medencében, nagy baj nem lehet. Nem is volt: a spanyolok két ötméterest is kihagytak, a magyar kapus parádéjának is köszönhetően Varga Zsolt válogatottja jutott a legjobb négy közé, aztán meg sem állt a döntőig, ahol azonban a házigazda szerbek bizonyultak jobbnak.

Nemcsak a gólokat, a magyar kapus védéseit is lehetett ünnepelni
Nemcsak a gólokat, a magyar kapus védéseit is lehetett ünnepelni Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Na de már a hölgyeken a világ (Európa) szeme, hétfőn a portugáliai Funchalban megkezdődött a női kontinenstorna. Éppen az olimpiai bajnok spanyol válogatott volt a mieink ellenfele, és 

bár még csak az első csoportmérkőzésről van szó, ennek a meccsnek nagy jelentősége lehet a folytatásban, hiszen ez volt a csoportrangadó B jelű kvartettben, a győztes várhatóan két pontot visz magával a középdöntőbe.

Kalandos úton dőlt el, hogy melyik csapat lesz az. A mienk két góllal nyitottak, utána viszont akadozott a gépezet, és öt spanyol pottyant Neszmély Boglárka kapujába. A nagyszünetre sikerült kettőre csökkenteni a különbséget, ezután fej fej mellett haladt a két válogatott. Az utolsó negyed előtt nem állt jól a szénánk, megint kettővel mentek a spanyolok, azonban a magyar kapus remeklésének is köszönhetően 4-0-val hoztuk ezt a felvonást, 9-7-tel pedig a mérkőzést is.

A magyar kapus védései lenyűgözték a spanyolokat

Neszmély Boglárka teljesítményére természetesen a spanyol lapok is felfigyeltek. Nem véletlenül, 

a magyar kapus tizenhat lövésnek állt útjába, és közel hetven százalékos hatékonysággal védett. 

  • Az AS lap a tudósítása címében is megemlítette a Ferencváros hálóőrének nevét: Neszmély megnehezítette a Guerreras (a női harcosok) dolgát az európai debütáláskor. A cikkben lenyűgözőnek nevezték Neszmély produkcióját, és hozzátették: „Magyarország kapusa tizenhat védésével és az utolsó negyedben mutatott hatékonyságával arra kényszeríti a női válogatottat, hogy a másodiktól kezdve mindent meccset megnyerjen, mert csak így juthat az elődöntőbe.”
  • A Marca is kiemelte, Neszmély kulcsszerepet játszott a magyar győzelemben.
  • A Sport szerint a mérkőzést már a kezdetektől fogva Neszmély védései, a rengeteg kiállítás és az ezekből adódó emberelőnyök kihasználása határozta meg.

Ezek természetesen a folytatásban is meghatározó jelentőségűek lesznek. Cseh Sándor csapat kedden a románokkal csap össze (14.45), csütörtökön a házigazda portugálok ellen (16.30) zárja a B csoport küzdelmeit.

 

