Hatalmas küzdelem, nem a bírókon múlt, Belgrádban verhetetlenek a szerbek

A várakozásoknak megfelelően forró hangulatban zajlott a Szerbia-Magyarország döntő a belgrádi férfivízilabda Európa-bajnokságon. Mindkét oldalon sok volt a hiba, a kihagyott lehetőség. Félidőben 5-5-re állt a találkozó, a folytatásban a szerbek belelendültek, a hajrában önkívületi állapotban pólóztak, s végeredményben sajnos megérdemelten nyertek 10-7-re. A szerbek 2006 és 2016 után újabb tíz év elteltével ismét hazai rendezésű Eb-t nyertek, Belgrádban egyszerűen verhetetlenek.

Novák Miklós
2026. 01. 25. 20:54
Elszánt magyar játékosok a Szerbia elleni vízilabda Eb-elődöntő előtt
Elszánt magyar játékosok a Szerbia elleni vízilabda Eb-elődöntő előtt Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyarország–Szerbia, avagy ezúttal Szerbia–Magyarszág döntő a vízilabda Európa-bajnokságok történetében negyedszer, a világeseményeken hatodszor. A sportág csúcseseménye, ráadásul Belgrádban, tizenhárom ezer feltüzelt hazai és maroknyi magyar szurkoló előtt. 

Hatalmas szerb zászlót görgettel le a hazai drukkerek a szerb himnusz alatt Fotó: Sportal.rs

– Akkor nyerhetünk, ha a védekezés jól működik és a kapuban jobb teljesítmény nyújtunk, mint a szerbek – fogalmazta meg a várakozásait a mérkőzés előtt egy órával Szabó Zoltán, az Újpest egykori kiválóság, az M4 Sport szakértője, aki szerint az nem is kérdéses, hogy a magyar játékosoknak bírniuk kell a nyomást a belgrádi katlanban. Tehát Szabó Zoltán szerint Vogel Somának jobban kell védenie, mint Milan Glusacnak.

Fütty és tisztelet a magyaroknak, hatalmas szerb lobogó

A mérkőzés előtt a játékosok bemutatásánál a hazai közönség mindegyik magyart füttyszóval – talán Vogel Somát a leghangosabban –, a szerbeket pedig persze üdvrivalgással fogadta.

A magyar himnuszt ugyanakkor tiszteletteljes csendben hallgatták a hazai drukkerek, előtte a sajátjuk alatt pedig akkora szerb lobogót görgettek le, ami eltakarta fél Belgrád Arénát...

 

Igazságos bíráskodás, ideges játékosok a vízilabda Eb döntőjében

Fekete Gergő a kapu torkából kihagyta az első helyzetet, után Vigvári Vendel megszerezte a vezetést a mieinknek. A játékvezetők az első két negyedben nem nyúltak bele a meccsbe, bőkezűen szórták a fórokat, amelyek közül itt is, ott is sok kimaradt. Láthatóan mindkét csapat ideges volt. Az első negyed végén a szerbek vezettek 3-2-te, a félidőre a magyarok egyenlítettek 5-5-re. Teljesen nyílt volt a finálé.

A folytatásban a szerbek elhúztak 7-5-re, aztán jött kétszer Fekete: először gól, majd ötméterest kellett volna kapnia, de nem ítélték meg a bírók. 7-6-os szerb előnyről indult az utolsó negyed.

Újabb kihagyott lehetőségek mindkét oldalon, majd egy szerb ötméteres, amire Varga Zsolt ugyan challenge-et kért – hiába. Dusan Mandics bedobta, ezzel 8-6 a szerbeknek. Majd Glusac újabb nagy védése következett, a szerbek kapusa a hajrára nagyon belelendült, aminek tudjuk a jelentőségét.

Lazics góljával lényegében eldőlt a döntő (9-6 oda), a végeredmény 10-7 a hazaiak javára. Szerbia megérdemelten nyerte meg az Eb-t.

 

