Kiszolgáltatott helyzetben a magyar szurkolók Belgrádban, de tudják a győztes receptet

Dél tájban érkeztünk Belgrádba, rövid séta, estebéd a Skadarlija negyedben – hiába hegyeztük a fülünket, nem hallottunk magyar szót. A fináléra nyilván otthon is hatalmas az érdeklődés, de az ismerősöktől származó tapasztalatok alapján a magyar szurkolóknak nehéz volt jegyet szerezni a Szerbia–Magyarország fináléra a vízilabda Eb-n. Nehéz, de nem lehetetlen.

János (középen), a fia és a barátja Szentesről. A magyar szurkolók Belgrádban igyekeznek támogatni a magyar válogatott Szerbia ellen a vízilabda Eb döntőjében A szerző felvétele

A találkozó előtt sétára indultam az alapesetben 18 ezer néző befogadására alkalmas Belgrád Arénában, amelynek kapacitását – mindenekelőtt a hatalmas kivetítő miatt – a vízilabda Európa-bajnokság meccseire 13 ezerre korlátozták. A negyedik szinten, a „kakasülőn” végre magyarokkal is találkoztam, aki elmondták, hogyan jutottak belépőhöz. Nos, vegyes a kép, több stratégia is működött.

Hivatalosan, üzértől és ajándékba is kaptak jegyet a magyar szurkolók a döntőre

– Csongrádon vízilabdázom – kezdett bele a 15 éves Áron –, délben szóltak, hogy felszabadult két jegy. Apuval egyből autóba ültünk és indultunk Belgrádba.

Tamás Budapestről nem várt az utolsó pillanatig, már pénteken délelőtt megvette a jegyét, igaz meglehetős felárral, 70 eurót perkált ki a 30 eurós jegyért egy német jegyüzér-oldalon. Elkapkodta a döntést, miként az Gábor és két hölgyismerőse beszámolójából kiderült.

– A görögök elleni elődöntő utolsó negyedében mentem fel a hivatalos oldalra. Három góllal vezettünk, tudtam, hogy meglesz a győzelem. A meglepetésemre simán tudtam venni jegyet. Tudom, mások mesélték, amikor lefújták a meccset, már nem lehetett jegyet kapni, több mint ötszázan várakoztak – mesélte Gábor.

János és vízilabdázó fia, valamint a barátja, Menyus előrelátóbb volt.

– Mi már a spanyolok elleni győzelem után megvettük a belépőt a döntőre, bíztunk benne, hogy a görögöket is megverjük. Sikerült – mesélte János, amihez Menyus kissé felháborodva hozzátette:

Lehetetlen helyzetbe hoztak minket a szervezők. Az arénában nem lehet bankkártyával fizetni, s azt mondták, ha elhagyjuk a létesítményt, újra, hiába van jegyünk, nem engednek be. A bronzmeccs után már a mosdóban sem lehetett inni, mert csak meleg víz folyik a csapból. Étlen-szomjan várjuk a találkozót.

Hogyan győzhetjük le a szerbeket Belgrádban a vízilabda Eb döntőjében?

A magyar vízilabda-válogatott győzelme persze gyógyírt jelentene minden bajra.