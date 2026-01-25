szurkolókvízilabdamagyarországbelgrád

Kiszolgáltatott helyzetben a magyar szurkolók Belgrádban, de tudják a győztes receptet

Ha nem is nagy számban, de magyar szurkolók is vannak a Belgrád Arénában, ahol 20.30-kor kezdődik a Szerbia–Magyarország döntő a férfivízilabda Európa-bajnokságon. A magyar drukkerek különféle stratégiával jutottak jegyhez, aki ezzel a feladattal megbirkózott, a helyszínen az is szembesült váratlan nehézséggel.

Novák Miklós
2026. 01. 25. 19:50
A magyar vízilabda-válogatott Belgrádban is számíthat a magyar szurkolókra Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Dél tájban érkeztünk Belgrádba, rövid séta, estebéd a Skadarlija negyedben – hiába hegyeztük a fülünket, nem hallottunk magyar szót. A fináléra nyilván otthon is hatalmas az érdeklődés, de az ismerősöktől származó tapasztalatok alapján a magyar szurkolóknak nehéz volt jegyet szerezni a Szerbia–Magyarország fináléra a vízilabda Eb-n. Nehéz, de nem lehetetlen.

János (középen), a fia és a barátja Szentesről. A magyar szurkolók Belgrádban igyekeznek támogatni a magyar válogatott Szerbia ellen a vízilabda Eb döntőjében
János (középen), a fia és a barátja Szentesről. A magyar szurkolók Belgrádban igyekeznek támogatni a magyar válogatott Szerbia ellen a vízilabda Eb döntőjében A szerző felvétele

A találkozó előtt sétára indultam az alapesetben 18 ezer néző befogadására alkalmas Belgrád Arénában, amelynek kapacitását – mindenekelőtt a hatalmas kivetítő miatt – a vízilabda Európa-bajnokság meccseire 13 ezerre korlátozták. A negyedik szinten, a „kakasülőn” végre magyarokkal is találkoztam, aki elmondták, hogyan jutottak belépőhöz. Nos, vegyes a kép, több stratégia is működött.

Hivatalosan, üzértől és ajándékba is kaptak jegyet a magyar szurkolók a döntőre

– Csongrádon vízilabdázom – kezdett bele a 15 éves Áron –, délben szóltak, hogy felszabadult két jegy. Apuval egyből autóba ültünk és indultunk Belgrádba.

Tamás Budapestről nem várt az utolsó pillanatig, már pénteken délelőtt megvette a jegyét, igaz meglehetős felárral, 70 eurót perkált ki a 30 eurós jegyért egy német jegyüzér-oldalon. Elkapkodta a döntést, miként az Gábor és két hölgyismerőse beszámolójából kiderült.

– A görögök elleni elődöntő utolsó negyedében mentem fel a hivatalos oldalra. Három góllal vezettünk, tudtam, hogy meglesz a győzelem. A meglepetésemre simán tudtam venni jegyet. Tudom, mások mesélték, amikor lefújták a meccset, már nem lehetett jegyet kapni, több mint ötszázan várakoztak – mesélte Gábor.

János és vízilabdázó fia, valamint a barátja, Menyus előrelátóbb volt. 

– Mi már a spanyolok elleni győzelem után megvettük a belépőt a döntőre, bíztunk benne, hogy a görögöket is megverjük. Sikerült – mesélte János, amihez Menyus kissé felháborodva hozzátette:

Lehetetlen helyzetbe hoztak minket a szervezők. Az arénában nem lehet bankkártyával fizetni, s azt mondták, ha elhagyjuk a létesítményt, újra, hiába van jegyünk, nem engednek be. A bronzmeccs után már a mosdóban sem lehetett inni, mert csak meleg víz folyik a csapból. Étlen-szomjan várjuk a találkozót.

Hogyan győzhetjük le a szerbeket Belgrádban a vízilabda Eb döntőjében?

A magyar vízilabda-válogatott győzelme persze gyógyírt jelentene minden bajra.

– Hogy miben bízunk? Természetesen magyar győzelemben. A hazai pályát nyilván megkapják a szerbek a játékvezetőktól, de a hajrát jobban bírjuk majd erőnléttel – bizakodott János.

– A döntetlennek legrosszabb esetben is meg kell lennie és az ötméteres párbajban majd jön Vogel Soma – ez pedig Tamás előzetes elképzelése a szerbek elleni döntőről.

A hazai pályán felül a múlt is a szerbek mellett szól, de győzelemre akár egy harmadik változatot is elfogadnánk.

A szerb–magyar meccs a középdöntőben:

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

