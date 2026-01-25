Rettegett ellenfél, egyben a legjobb barát: van mit bizonyítanunk a szerbeknek

A magyar–szerb rivalizálás nem csupán érzelmileg túlfűtött, a számok is azt bizonyítják, hogy ez a nemzetközi vízilabda legkiemeltebb párharca. A kezdeteket, az ősi brit triplázást leszámítva csak ez a két válogatott volt képes arra, hogy egymás után három olimpián is diadalmaskodjon: Magyarország 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban, Szerbia pedig 2016-ban, 2021-ben és 2024-ben nyert aranyérmet. E dominancia fényében szinte meglepő, hogy a két nagyhatalom világverseny döntőjében eddig mindössze öt alkalommal találkozott egymással.

A háromszoros olimpiai Dusan Mandics nem csak a szerb vízilabda hőse, a balkezes játékos a Ferencvárost két Bajnokok Ligája-győzelemhez segítette. Magyar–szerb rivalizálás ezúttal a vízilabda Eb döntőjében. Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Bodnár Boglárka

Szerbia Belgrádban verhetetlen?

A magyar–szerb összevetések értelmezésénél fontos egy határvonalat meghúzni. A jelenlegi mérleg nem a teljes jugoszláv örökségből indul ki, hanem abból az időszakból, amikor a szerb válogatott már önállóan, saját identitással vált a sportág egyik meghatározó szereplőjévé. Ez nem puszta statisztikai finomkodás: a korábbi jugoszláv csapatokban jelentős horvát jelenlét volt, a horvát vízilabda önállóan is világszintű erőt képvisel.

Ez a kettősség az összesített statisztikát is árnyalja. Magyarország vitathatatlanul a kontinens legeredményesebb válogatottja 13 aranyéremmel, míg Szerbia önállóan – illetve Montenegróval közösen – hétszeres Európa-bajnok.

Szerbia 2012 és 2018 között zsinórban négyszer győzött a kontinenstornán, ennél is fontosabb, hogy Belgrádban makulátlan, mind a két hazai rendezésű viadalt (2006, 2016) megnyerte. Újabb tíz év elteltével nyilván ismét győzni szeretne Belgrádban.

Öt döntő, három szerb siker

A rivalizálás igazi lenyomata a döntők története. Magyarország és Szerbia eddig öt alkalommal játszott egymással világverseny fináléjában.

A közös döntők:

1997, Európa-bajnokság (Sevilla): Magyarország–Jugoszlávia 3-2

2004, olimpia (Athén): Magyarország–Szerbia és Montenegró 8-7

2005, világbajnokság (Montréal): Szerbia és Montenegró–Magyarország 8-7

2006, Európa-bajnokság (Belgrád): Szerbia–Magyarország 9-8

2014, Európa-bajnokság (Budapest): Szerbia–Magyarország 12-7

A mérleg tehát 3-2 Szerbia javára, vagyis egy újabb magyar sikerrel történelmi távlatban is kiegyenlítődne a párharc.