vízilabda EbBelgrádmagyar vízilabda-válogatott

Rettegett ellenfél, egyben a legjobb barát: van mit bizonyítanunk a szerbeknek

Ha vízilabda és a legfőbb rivális, akkor csakis Szerbia – az évtizedek során így égett bele a magyar szurkolók szívébe. Vasárnap este ismét találkozik egymással a két válogatott, ezúttal Belgrádban, az Európa-bajnokság döntőjében. A tét túlmutat az aranyérmen: világverseny döntőjében hatodszor csap össze Magyarország és Szerbia, a mérleg jelenleg 3-2 a szerbek javára – magyar sikerrel kiegyenlítődne a párharc.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 10:27
Jansik Szilárd blokkolni igyekszik Milos Csuk lövését még a középdöntőben. Újabb magyar-szerb összecsapás, ezúttal a vízilabda Eb döntőjében Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar–szerb rivalizálás nem csupán érzelmileg túlfűtött, a számok is azt bizonyítják, hogy ez a nemzetközi vízilabda legkiemeltebb párharca. A kezdeteket, az ősi brit triplázást leszámítva csak ez a két válogatott volt képes arra, hogy egymás után három olimpián is diadalmaskodjon: Magyarország 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban, Szerbia pedig 2016-ban, 2021-ben és 2024-ben nyert aranyérmet. E dominancia fényében szinte meglepő, hogy a két nagyhatalom világverseny döntőjében eddig mindössze öt alkalommal találkozott egymással.

A háromszoros olimpiai Dusan Mandics nem csak a szerb vízilabda hőse, a balkezeses játékos a Ferencvárost két Bajnokok Ligája-győzelemhez segítette. Magyar-szerb rivalizálás ezúttal a vízilabda Eb döntőjében
A háromszoros olimpiai Dusan Mandics nem csak a szerb vízilabda hőse, a balkezes játékos a Ferencvárost két Bajnokok Ligája-győzelemhez segítette. Magyar–szerb rivalizálás ezúttal a vízilabda Eb döntőjében. Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Bodnár Boglárka

Szerbia Belgrádban verhetetlen?

A magyar–szerb összevetések értelmezésénél fontos egy határvonalat meghúzni. A jelenlegi mérleg nem a teljes jugoszláv örökségből indul ki, hanem abból az időszakból, amikor a szerb válogatott már önállóan, saját identitással vált a sportág egyik meghatározó szereplőjévé. Ez nem puszta statisztikai finomkodás: a korábbi jugoszláv csapatokban jelentős horvát jelenlét volt, a horvát vízilabda önállóan is világszintű erőt képvisel.

Ez a kettősség az összesített statisztikát is árnyalja. Magyarország vitathatatlanul a kontinens legeredményesebb válogatottja 13 aranyéremmel, míg Szerbia önállóan – illetve Montenegróval közösen – hétszeres Európa-bajnok.

Szerbia 2012 és 2018 között zsinórban négyszer győzött a kontinenstornán, ennél is fontosabb, hogy Belgrádban makulátlan, mind a két hazai rendezésű viadalt (2006, 2016) megnyerte. Újabb tíz év elteltével nyilván ismét győzni szeretne Belgrádban.

 

Öt döntő, három szerb siker

A rivalizálás igazi lenyomata a döntők története. Magyarország és Szerbia eddig öt alkalommal játszott egymással világverseny fináléjában.

A közös döntők:

  • 1997, Európa-bajnokság (Sevilla): Magyarország–Jugoszlávia 3-2
  • 2004, olimpia (Athén): Magyarország–Szerbia és Montenegró 8-7
  • 2005, világbajnokság (Montréal): Szerbia és Montenegró–Magyarország 8-7
  • 2006, Európa-bajnokság (Belgrád): Szerbia–Magyarország 9-8
  • 2014, Európa-bajnokság (Budapest): Szerbia–Magyarország 12-7

A mérleg tehát 3-2 Szerbia javára, vagyis egy újabb magyar sikerrel történelmi távlatban is kiegyenlítődne a párharc.

 

Riválisok a medencében, szövetségesek a magyar bajnokságban

A történet különlegessége, hogy miközben válogatott szinten Szerbia a legnagyobb ellenfél, klubszinten a magyar bajnokság évtizedek óta kiemelt terep a szerb játékosoknak. Történeti távlatban ők adják az ob I legtöbb légiósát.

A jelenlegi szerb keretből Dusan Mandics az egyetlen, aki most is Magyarországon játszik, a Ferencvárosban, mi több, kétszeres BL-győztes a zöld-fehérekkel. Ugyanakkor korábban több kulcsember is meghatározó szerepet töltött be magyar klubokban: a döntőre a fellebbezés után benevezhető Nikola Jaksics a Fradival 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert, Milos Csuk Egerben és Szolnokon volt alapember, Sztrahinja és Viktor Rasovics, Szava Randjelovics, Djordje Lazics vagy Nikola Dedovics pedig szintén megfordult az ob I-ben.

Ez a kettősség adja a magyar–szerb párharc sajátos ízét: a legkeményebb riválisok közül sokan hosszú éveken át a magyar klubvízilabda arcai voltak.

Magyar tét a vízilabda Eb döntőjében

A vasárnapi döntő tehát jóval többről szól egy Európa-bajnoki címnél. A magyar válogatott parázs hangulatban nemcsak trófeáért ugrik vízbe a Belgrád Aréna húszezer nézője előtt, hanem azért is, hogy kiegyenlítse a világversenydöntők történelmi mérlegét. 

A szerb–magyar meccs a középdöntőben:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkötelező olvasmány

Kötelező olvasmány!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu