A szerbek óriási hátszelet kapnak a magyar pólósok elleni Eb-döntőben: Tudjuk, kik ők!

Vasárnap, vagyis ma 20.30-kor rendezik a vízilabda Európa-bajnokság döntőjét , amelyen a házigazda szerb válogatott ellenfele a magyar csapat lesz Belgrádban. Varga Zsolt együttese az Eb korábbi szakaszában, a középdöntőben 15-14-es vereséget szenvedett a szerbektől, akik a jelek szerint a döntőben is meg akarják keseríteni a magyar pólósok életét.

Petar Jaksics (11) szerint a szerb válogatott le fogja győzni a magyar pólósokat a belgrádi Eb-döntőben. Fotó: Anadolu/Filip Stevanovic

– Úgy gondolom, még nem is vagyunk tudatában annak, mit értünk el, mert még nincs vége. Eljutottunk az utolsó lépésig, de a legfontosabb még előttünk áll. Magyarországra készülünk, aranyéremben reménykedünk, és nem fogadunk el kevesebbet – jelentette ki Petar Jaksics a magyarok elleni Eb-döntő előtt.

Szerb hátszél a magyarok elleni Eb-döntőben

Petar Jaksics testvére, a Fradi klasszisa, Nikola Jaksics is ott lehet a magyarok elleni rangadón, miután a piros lapja után járó eltiltását visszavonták. Nem csak ez lehet az egyetlen hátszél, ami a szerbeket támogathatja hazai pályán…

– Remélem, tele lesz a belgrádi aréna, ami hatalmas hátszelet ad. Olyan, mintha egy emberrel többen lennénk a vízben. Szeretném megköszönni a közönség eddigi támogatását és segítségét, és bízom benne, hogy most is ilyen nagy számban jönnek majd el – mondta a szerb játékos.

Jaksics a magyar pólósokról: Le fogjuk őket győzni!

Hangsúlyozta, hogy a szerb válogatott nem foglalkozik azzal az íratlan szabállyal, miszerint nagy tornákon nehéz ugyanazt az ellenfelet kétszer legyőzni. Jaksics így fogalmazott a magyar válogatottról:

Nem gondolkodunk így, tudjuk, kik ők, mik az erősségeik és hogyan játszanak. Ha úgy készülünk fel, ahogy kell, tudjuk, hogy le fogjuk őket győzni.

Elmondta, hogy fizikailag rendkívül megterhelő volt ez a bajnokság.

– Ez volt az egyik legkeményebb Európa-bajnokság, de nemcsak számunkra, hanem számukra is. Mi is mindent beleadunk, ahogy ők is, és szerintem győztesként jövünk ki belőle. Nagyon fizikális mérkőzés lesz: ha agresszívek leszünk, és agresszívabbak náluk – hiszen ők is erre építenek –, és ha a védekezésünk a helyén lesz, nem lesz gond – emelte ki.