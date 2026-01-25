magyar férfi vízilabda-válogatottvízilabda Ebszerb vízilabda-válogatottvízilabda Európa-bajnokság

A szerbek óriási hátszelet kapnak a magyar pólósok elleni Eb-döntőben: Tudjuk, kik ők!

A házigazda szerb válogatott vízilabdázója, Petar Jaksics magabiztosan, talán már túlontúl is magabiztosan nyilatkozott a magyar válogatott elleni, vasárnapi Európa-bajnoki döntő előtt. Jaksics szerint a szerbek újra le fogják győzni a magyar pólósokat az Eb-n, a belgrádi fináléban nem érik be az aranynál kevesebbel, főleg, hogy hatalmas hátszelet kapnak. Némileg fenyegetően azt is megjegyezte a magyarokról: tudjuk, kik ők…

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 8:44
Petar Jaksics szerint a szerbek hátszelet kapnak a magyar pólósok elleni Eb-döntőben Fotó: FILIP STEVANOVIC Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap, vagyis ma 20.30-kor rendezik a vízilabda Európa-bajnokság döntőjét , amelyen a házigazda szerb válogatott ellenfele a magyar csapat lesz Belgrádban. Varga Zsolt együttese az Eb korábbi szakaszában, a középdöntőben 15-14-es vereséget szenvedett a szerbektől, akik a jelek szerint a döntőben is meg akarják keseríteni a magyar pólósok életét.

Petar Jaksics (11) szerint a szerb válogatott le fogja győzni a magyar pólósokat a belgrádi Eb-döntőben
Petar Jaksics (11) szerint a szerb válogatott le fogja győzni a magyar pólósokat a belgrádi Eb-döntőben. Fotó: Anadolu/Filip Stevanovic

– Úgy gondolom, még nem is vagyunk tudatában annak, mit értünk el, mert még nincs vége. Eljutottunk az utolsó lépésig, de a legfontosabb még előttünk áll. Magyarországra készülünk, aranyéremben reménykedünk, és nem fogadunk el kevesebbet – jelentette ki Petar Jaksics a magyarok elleni Eb-döntő előtt.

Szerb hátszél a magyarok elleni Eb-döntőben

Petar Jaksics testvére, a Fradi klasszisa, Nikola Jaksics is ott lehet a magyarok elleni rangadón, miután a piros lapja után járó eltiltását visszavonták. Nem csak ez lehet az egyetlen hátszél, ami a szerbeket támogathatja hazai pályán…

– Remélem, tele lesz a belgrádi aréna, ami hatalmas hátszelet ad. Olyan, mintha egy emberrel többen lennénk a vízben. Szeretném megköszönni a közönség eddigi támogatását és segítségét, és bízom benne, hogy most is ilyen nagy számban jönnek majd el – mondta a szerb játékos.

Jaksics a magyar pólósokról: Le fogjuk őket győzni!

Hangsúlyozta, hogy a szerb válogatott nem foglalkozik azzal az íratlan szabállyal, miszerint nagy tornákon nehéz ugyanazt az ellenfelet kétszer legyőzni.  Jaksics így fogalmazott a magyar válogatottról:

Nem gondolkodunk így, tudjuk, kik ők, mik az erősségeik és hogyan játszanak. Ha úgy készülünk fel, ahogy kell, tudjuk, hogy le fogjuk őket győzni.

Elmondta, hogy fizikailag rendkívül megterhelő volt ez a bajnokság.

– Ez volt az egyik legkeményebb Európa-bajnokság, de nemcsak számunkra, hanem számukra is. Mi is mindent beleadunk, ahogy ők is, és szerintem győztesként jövünk ki belőle. Nagyon fizikális mérkőzés lesz: ha agresszívek leszünk, és agresszívabbak náluk – hiszen ők is erre építenek –, és ha a védekezésünk a helyén lesz, nem lesz gond – emelte ki.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbrüsszel

Káoszimádók

Kondor Katalin avatarja

Nem árt néha eltenni régi cikkeket, hangfelvételeket, s rájönni arra, hogy a homályban mifajta befolyásolási törekvésekkel kísérleteztek a káoszkeltők már jó ideje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.