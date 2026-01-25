A belgrádi pokol második felvonásán olyanra készülnek Vogelék, amire a szerbek voltak képesek

A magyar férfi-vízilabdaválogatott története 14. Európa-bajnoki címére hajt, ehhez történelmet kellene írnia Belgrádban. Ott, ahol az eddigi két kontinensviadalt a házigazda Szerbia nyerte meg. Az összességében nyolcszoros aranyérmes délszlávok legutóbb 2018-ban Barcelonában győztek, akkor sorozatban negyedszer. Emlékezetes sikert arattak 2014-ben, amikor Budapesten, a Margitszigeten Magyarországot győzték le a döntőben.
A Gocics, Filipovics, Prlainovics, Braniszlav és Sztefan Mitrovics fémjelezte Szerbia bántóan simán, 12-7-re verte meg Nagy Viktorékat a 12 évvel ezelőtti, nyár esti fináléban. Pedig a csoportkörben Benedek Tibor csapata diadalmaskodott 8-6-ra. Abban bízhatunk, hogy ezúttal fordított lesz a forgatókönyv: a középdöntőben 15-14-re nyerő házigazda, Szerbia kikap nagy riválisától a döntőben. Nem légbőlkapott, rózsaszín álom mindez. A 2025-ös szingapúri világbajnokság elődöntőjében sikerült legyőzniük Mandicsékat (19-18) Vigvári Vendeléknek, akik most nem elégednének meg az ezüstéremmel.
