A belgrádi pokol második felvonásán olyanra készülnek Vogelék, amire a szerbek voltak képesek

A magyar férfi-vízilabdaválogatott a házigazda Szerbiával vívja meg a belgrádi Európa-bajnokság vasárnapi döntőjét. A két pólónagyhatalom a középdöntőben már összecsapott egymással, akkor a szerbek győztek 15-14-re. Az a meccs az egyoldalú játékvezetés és az utána kirobbant üzengetés miatt is emlékezetessé vált. A magyar férfi-vízilabdaválogatott azóta a spanyolokon és a görögökön is túljutott, s szeretné azt véghezvinni, amit a szerbek 2014-ben Budapesten: a házigazdát legyőzni a döntőben.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 25. 6:10
A magyar férfi-vízilabdaválogatott Belgrád, 2026. január 18. A magyar kispad a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország - Szerbia mérkőzés végén a Belgrade Arenában 2026. január 18-án. A szerb válogat
A középdöntőben elbántak a magyar férfi-vízilabdaválogatottal Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A magyar férfi-vízilabdaválogatott története 14. Európa-bajnoki címére hajt, ehhez történelmet kellene írnia Belgrádban. Ott, ahol az eddigi két kontinensviadalt a házigazda Szerbia nyerte meg. Az összességében nyolcszoros aranyérmes délszlávok legutóbb 2018-ban Barcelonában győztek, akkor sorozatban negyedszer. Emlékezetes sikert arattak 2014-ben, amikor Budapesten, a Margitszigeten Magyarországot győzték le a döntőben.

magyar férfi-vízilabdaválogatott
Egységben az erő a magyar férfi-vízilabdaválogatottnál Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A Gocics, Filipovics, Prlainovics, Braniszlav és Sztefan Mitrovics fémjelezte Szerbia bántóan simán, 12-7-re verte meg Nagy Viktorékat a 12 évvel ezelőtti, nyár esti fináléban. Pedig a csoportkörben Benedek Tibor csapata diadalmaskodott 8-6-ra. Abban bízhatunk, hogy ezúttal fordított lesz a forgatókönyv: a középdöntőben 15-14-re nyerő házigazda, Szerbia kikap nagy riválisától a döntőben. Nem légbőlkapott, rózsaszín álom mindez. A 2025-ös szingapúri világbajnokság elődöntőjében sikerült legyőzniük Mandicsékat (19-18) Vigvári Vendeléknek, akik most nem elégednének meg az ezüstéremmel.

− Van egy utunk, az látható. Azt gondolom, nagyon jó irányba haladunk az egész új ciklus óta. Viszont ez most egy új mérföldkő. Tavaly eljutottunk egy döntőig, ahol alulmaradtunk. Most szeretnénk tovább jutni, egy szebb éremmel hazajutni. 

Önbizalom terén nagyon jól állunk, de ami fontosabb, hogy nagyon szeretjük egymást. Látszik a vízben és a parton. Ez a fajta szeretet az, ami felénk tudja, s remélem, ezentúl is fogja billenteni a mérleg nyelvét

 − nyilatkozta a görögök ellen 15-12-re megnyert elődöntőben triplázó Vigvári Vendel a Magyar Vízilabda-szövetségnek.

Belgrád, 2026. január 23. Vigvári Vendel a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében játszott Magyarország - Görögország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 23-án. A mérkőzést a magyar válogatott nyerte 15-12-re. MTI/Czeglédi Zsolt
Vigvári Vendel mutatja az irányt a magyar férfi-vízilabdaválogatottnak Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Harcedzett magyar férfi-vízilabdaválogatott

Szerbia − a Benedek-Kásás-Szécsi féle magyar csapathoz hasonlóan − sorozatban három olimpiát nyert meg 2016 és 2024 között, ugyanakkor az elmúlt 8 évben más világversenyen nem tudott az élen végezni. Ezért is különösen fontos számára, hogy az újabb generációváltás közepette Belgrádban győzzön. A nyitányon a hollandokat csak ötméteresekkel legyőző, azóta a spanyolokat, a mieinket és az olaszokat felülmúló riválisunkat elemezte szövetségi kapitányunk.

− Van egy fejlődési ívük az Európa-bajnokságon. Ami nagyon látványos, hogy az emberelőnyök kihasználásában nagyon magas százalékot érnek el. Ellenünk is 50% körül teljesítettek ebben a mutatóban, a spanyolok és az olaszok ellen is így volt. Ez abból is fakad, vannak klasszis játékosaik, az egyik oldalon Mandics, a másikon Jaksics, Raszovics, Csuk vagy a fiatalabbak közül Martinovics. Ezt látom a döntő kulcsának is, hogyan tudnánk kevesebb kiállítást kapni, illetve hogy tudjuk hatékonyan kivédekezni − tekintett előre a vasárnapi döntőre (20.30, Belgrád, tv.: M4 Sport) a vlv.hu-nak Varga Zsolt, aki akkor még nem tudta, hogy Nikola Jaksics elődöntőbeli piros lapja ellenére játszhat a fináléban.

− Nekik is, nekünk is a nyolcadik mérkőzés következik. 

A szerbek hatalmas nyomás alatt játszanak hazai pályán, ami ad egyfajta háttértámogatást, de mentális plusz terhet is jelent. A közelmúltban sok nehéz meccset játszottunk, de arra nehéz felkészülni, hogy több mint 12 ezer ember lesz.

Mégis bízom benne, ki tudjuk zárni. A hazai pályával, a bírói nyomással nehezebb mit kezdeni. Úgy gondolom, elég erős a csapatom, hogy ezzel is felvegye a harcot − mondta Varga Zsolt szövetségi kapitány az Eb-döntő előtt.

Nem kizárt, hogy provokálják majd a magyarokat a szerbek, akik legutóbb még az időmérést is manipulálták − igazi vízilabda-háborúnak ígérkezik az összecsapás.

 

