A belgrádi pokol második felvonásán olyanra készülnek Vogelék, amire a szerbek voltak képesek

− Van egy fejlődési ívük az Európa-bajnokságon. Ami nagyon látványos, hogy az emberelőnyök kihasználásában nagyon magas százalékot érnek el. Ellenünk is 50% körül teljesítettek ebben a mutatóban, a spanyolok és az olaszok ellen is így volt. Ez abból is fakad, vannak klasszis játékosaik, az egyik oldalon Mandics, a másikon Jaksics, Raszovics, Csuk vagy a fiatalabbak közül Martinovics. Ezt látom a döntő kulcsának is, hogyan tudnánk kevesebb kiállítást kapni, illetve hogy tudjuk hatékonyan kivédekezni − tekintett előre a vasárnapi döntőre (20.30, Belgrád, tv.: M4 Sport) a vlv.hu-nak Varga Zsolt, aki akkor még nem tudta, hogy Nikola Jaksics elődöntőbeli piros lapja ellenére játszhat a fináléban.

− Nekik is, nekünk is a nyolcadik mérkőzés következik.

A szerbek hatalmas nyomás alatt játszanak hazai pályán, ami ad egyfajta háttértámogatást, de mentális plusz terhet is jelent. A közelmúltban sok nehéz meccset játszottunk, de arra nehéz felkészülni, hogy több mint 12 ezer ember lesz.

Mégis bízom benne, ki tudjuk zárni. A hazai pályával, a bírói nyomással nehezebb mit kezdeni. Úgy gondolom, elég erős a csapatom, hogy ezzel is felvegye a harcot − mondta Varga Zsolt szövetségi kapitány az Eb-döntő előtt.

Nem kizárt, hogy provokálják majd a magyarokat a szerbek, akik legutóbb még az időmérést is manipulálták − igazi vízilabda-háborúnak ígérkezik az összecsapás.