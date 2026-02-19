Pikk Bayerrel és Ambrózyval – A modern világ őrültségei + videó

Politikailag inkorrekt műsorunkból most sem maradt ki a humor mellett a durva történesek elemzése. Bayert aggasztja az ukrán neonácik hazánkat fenyegető üzenete, de Ambrózy szerint ez csak vízgőz és pára, mert szerinte egy NATO-tagországot nem mernek megtámadni, mert nincs hozzá felhatalmazásuk. Ha már háború, most sem maradt ki az adásból Németország. Fel is merült a nagy kérdés, hogy a németek nem tanultak a saját hibájukból, ismét meg akarnak fagyni csapataikkal az orosz sztyeppén? Feldobták azt is, vajon azért utálnak minket a németek, mert a rendszerváltással rájuk szabadítottuk az egykori NDK lakosait, akik szintén németek, de másként gondolkodnak, mint a nyugatiak?

Az elmúlt hét híreiből szemezgetve a transzneműek által elkövetett merényletek is szóba kerültek. Ambrózy ezt azzal fejelte meg, hiába szóltak előre, hogy ebből a nagy elfogadásból baj lesz, és menjen inkább mindenki orvoshoz, annyi lett a következménye, hogy letiltottak mindenkit a közösségi oldalakról, de azt, hogy baj lesz, arról senki sem mert beszélni.

Bayer nem bírta kihagyni, hogy ismét felemlegesse Ionescut, mert szerinte még ő sem tudott volna olyat leírni, ami napjainkban történik. Ukrajna elzárja a Barátság kőolajvezetéket, miközben Magyarországtól kapja a hazánkban finomított orosz olajat. Itt még nincs vége két megmondóemberünk frappáns gondolatainak, figyeljenek, belpolitikai események is jönnek vastagon a Pikkben.