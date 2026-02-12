magyar pétervendégmunkásbrüsszelnatotisza

Pikk Ambrózyval és Véseyvel – A magyar nem pacifikálható, hiába ordít a német + videó

Bütyök ismét akcióba lendült. De valami nagyon félrement kollégáink szerint, ugyanis Magyar Péter az állatkertből vendégmunkások által ellopott aranyhalakról és kacsákról vizionált, miközben Gödre akar menni akkumulátorokat nézegetni. A hét eseményeit vették górcső alá politikailag inkorrekt podcastműsorunkban Ambrózy Áron és Vésey Kovács László, a Pestisrácok.hu munkatársai.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 18:39
Kisebb fejtörést okozott kollégáinknak, mivel is kezdjék a Pikket, mert volt téma bőven. Nehéz volt, hogy azzal az állóképpel kezdjenek-e, amelyet az ország kíváncsian figyel és várja, hogy mikor mozdul meg a képen a takaró és ki lesz alatta. A balliberális média kedvenc témája ez, mivel a Tisza alelnökének a nevével jelentkező, „radnaimark.hu” oldalról van szó.

Ambrózy más vizekre evezett, arra, hogy Magyar Péter teljesen kifordult önmagából, arról beszél, hogy a gödi akkumulátorgyárba hozott filippínó vendégmunkásokat Budapesten szállásolták el, és annyira éheztek, hogy az állatkertből loptak el kacsákat és aranyhalakat.

A hihetetlen történet végére Vésey kolléga tett pontos, aki tudja, hogy hol laknak az említett vendégmunkások és gyakran látja őket tömött szatyrokkal kisétálni az egyik élelmiszerboltból. Ambrózy ezt azzal fejelte meg, hogy emlékei szerint évekkel korábban a kuruc.info írt egy hasonló cikket, biztosan akkoriban Magyar Péter olvasta a netes felületet, persze az a sztori is csak hírlapi kacsa volt.

Természetesen most sem maradt ki Brüsszel és a NATO, akiknek a parancsát Magyar Péter végrehajtja. Az adásban elhangzott az is, hogy viszont mi magyarok nem szeretjük, ha parancsolgatnak nekünk, hiába ordibálnak velünk a németek és azt szeretnék, ha mindenki úgy élne, mint ők, de a magyarok ilyen szempontból nem pacifikálhatóak. Ha kíváncsiak arra, milyen is egy úgynevezett „brüsszeli teadélután”, megmondóembereink ezt is elmondják a Pikkben.

 

               
       
       
       

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szili Katalin
idezojeleknemzetpolitika

A Tisza és a nemzet

Szili Katalin avatarja

A Tisza Párt gyakorlatilag elhallgatja a nemzeti kérdést.

