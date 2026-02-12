Pikk Ambrózyval és Véseyvel – A magyar nem pacifikálható, hiába ordít a német + videó

Kisebb fejtörést okozott kollégáinknak, mivel is kezdjék a Pikket, mert volt téma bőven. Nehéz volt, hogy azzal az állóképpel kezdjenek-e, amelyet az ország kíváncsian figyel és várja, hogy mikor mozdul meg a képen a takaró és ki lesz alatta. A balliberális média kedvenc témája ez, mivel a Tisza alelnökének a nevével jelentkező, „radnaimark.hu” oldalról van szó.

Ambrózy más vizekre evezett, arra, hogy Magyar Péter teljesen kifordult önmagából, arról beszél, hogy a gödi akkumulátorgyárba hozott filippínó vendégmunkásokat Budapesten szállásolták el, és annyira éheztek, hogy az állatkertből loptak el kacsákat és aranyhalakat.

A hihetetlen történet végére Vésey kolléga tett pontos, aki tudja, hogy hol laknak az említett vendégmunkások és gyakran látja őket tömött szatyrokkal kisétálni az egyik élelmiszerboltból. Ambrózy ezt azzal fejelte meg, hogy emlékei szerint évekkel korábban a kuruc.info írt egy hasonló cikket, biztosan akkoriban Magyar Péter olvasta a netes felületet, persze az a sztori is csak hírlapi kacsa volt.

Természetesen most sem maradt ki Brüsszel és a NATO, akiknek a parancsát Magyar Péter végrehajtja. Az adásban elhangzott az is, hogy viszont mi magyarok nem szeretjük, ha parancsolgatnak nekünk, hiába ordibálnak velünk a németek és azt szeretnék, ha mindenki úgy élne, mint ők, de a magyarok ilyen szempontból nem pacifikálhatóak. Ha kíváncsiak arra, milyen is egy úgynevezett „brüsszeli teadélután”, megmondóembereink ezt is elmondják a Pikkben.