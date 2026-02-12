Rendkívüli

Gulyás Gergely a Kormányinfón: új szakaszba léptek az ukrán fenyegetések + videó

tisza pártkarácsony gergelyradnai márk

Budai Gyula: Komoly bűnügyben lehet érintett a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk

Fiktív számlák, felszámolt vállalkozások, hajléktalan strómanok és a Lánchíd-botrány kulcsfigurája: ezek fémjelzik azt a botrányt, amely a Tisza Párt alelnökéhez, Radnai Márkhoz köthető – erről számolt be közösségi oldalán közzétett videójában Budai Gyula. A miniszteri biztos szerint több száz millió forint eltüntetéséről van szó, amely felveti a bűncselekmény gyanúját is.

Munkatársunktól
2026. 02. 12. 10:17
Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyon szoros kapcsolatban állt egymással a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk és a Lánchíd-botrány kulcsfigurája, Vig Mór exügyvéd – ezzel kezdte csütörtök reggel a Facebookra feltöltött videóját Budai Gyula. A miniszteri biztos kifejtette: Vig Mór irodája volt a székhelye azoknak a cégeknek, amelyek Radnai Márk érdekeltségébe tartoztak. Ebben az ügyvédi irodában találkozott Radnai és azok a hajléktalan strómanok, akiknek a nevére a Radnai Márk érdekeltségébe tartozó cégek átkerültek – mondta a fideszes politikus, hozzátéve: azért kellett a vállalkozásokat a hajléktalanok nevére átírni, mert a társaságoknak több száz milliós tartozásai voltak és ezeket el kellett tüntetni. Ehhez pedig hajléktalan strómanokra volt szükség, akiken nem lehetett már behajtani az összegeket – tett hozzá a miniszteri biztos. Budai a videót kísérő írásában úgy vélte, Radnai Márk fiktív üzletrészátadási szerződést kötött, amely felveti a közokirat-hamisítás bűntettét.

Közös vállalkozás az ismert színésszel

Budai Gyula annak a céges botrányra utalt, amelynek részleteit a napokban elsőként a Magyar Nemzet tárta a nyilvánosság elé. Akkor megírtuk: úgy tudjuk, az ügyben hatósági vizsgálódás is folyik, az ügy szálai pedig egy bizonyos Story Chef Kft.-ig vezetnek vissza. A vállalkozást 2019 októberében Radnai és a Família Kft.-ben gyerekként ismertté váló Spáh Dávid alapította. A cégadatokból kiderül, hogy a ténylegesen mindössze egy évig működő vállalkozásból Radnai fél év után, 2020 tavaszán hivatalosan távozott, pár hónappal később Spáh is átadta tulajdonrészét másoknak.

Súlyos milliók készpénzben

A társaságnál azonban gyanús pénzmozgásokra akadt a hatóság. Az adatok szerint 2020-ban a vállalkozásnak csaknem 310 millió forint árbevétele keletkezett, de elszámoltak 312 millió ráfordítást is, így végül a cég veszteséggel zárt. Papíron. Úgy tudjuk ugyanis, hogy 2020-ban a Story Chef Kft. százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján a Punto Seguro Kft. részére, amelynek ügyvezetője készpénzben fölvehette az összegeket és amiket a gyanú szerint visszajuttathatott Radnaiékhoz. Az azóta már felszámolt Punto Segurót feltehetően kizárólag erre a célra hozták létre.

Radnai fizethette ki a hajléktalan strómant

Itt jön újra a képbe Radnai Márk és a miniszteri biztos által emlegetett hajléktalanok. Egy forrásunk szerint ugyanis annak ellenére, hogy Radnai papíron 2020 áprilisában kiszállt a Story Chefből, a Tisza Párt mai alelnöke valamiért aktívan részt vett a vállalkozás elfektetésében. Úgy tudjuk, hogy például még 2021 szeptemberében ő fizette ki azt a hajléktalan férfit, aki a vállalkozás új stróman-ügyvezetője lett.

Cégtemetőben végezte a Story Chef

De ne szaladjunk ennyire előre. A Story Chefet 2020 decemberében átnevezték Valmiera Plus Kft.-re, és ezzel egy időben el is adták egy Szlovákiában bejegyzett vállalatnak. A szlovák cég kézbesítési megbízottja a Keleti Károly utcában bejegyzett Büro Cégkezelő Kft. lett, a Büro pedig nem máshoz köthető, mint – miként arra Budai Gyula is rámutatott – a Lánchíd-botrány kulcsfigurájához, Vig Mór exügyvédhez.

Röviden a Lánchíd-botrányról

A Lánchíd-botrányról azt kell tudni, hogy Karácsony Gergely főpolgármesterré választása után a híd felújítás ötmilliárddal megdrágult, majd később kiderült, hogy a kivitelező A-Híd Zrt. több részletben 1,4 milliárd forintot utalt Vig Mór cégének. Később egy anonim informátor azt állította, hogy Vig a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból így kiszivattyúzott összegekkel, és a hídpénzből pedig kerülhetett a fővárosi baloldalhoz is.

Ha ennél többre is kíváncsi a Lánchíd-botrányból, nézze meg a Magyar Nemzet Karácsony Gergely hat évéről szóló dokumentumfilmjét, amely – sok más korrupciós ügy és elvtelen politikai machináció mellett – ezt is részletesen bemutatja.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Aranyhalak 2.0

Bayer Zsolt avatarja

Na, akkor az idióta barom rájött – vagy szóltak neki? –, hogy ez az állatkerti sztori erősen sánta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.