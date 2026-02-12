Budai Gyula: Komoly bűnügyben lehet érintett a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk

Nagyon szoros kapcsolatban állt egymással a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk és a Lánchíd-botrány kulcsfigurája, Vig Mór exügyvéd – ezzel kezdte csütörtök reggel a Facebookra feltöltött videóját Budai Gyula. A miniszteri biztos kifejtette: Vig Mór irodája volt a székhelye azoknak a cégeknek, amelyek Radnai Márk érdekeltségébe tartoztak. Ebben az ügyvédi irodában találkozott Radnai és azok a hajléktalan strómanok, akiknek a nevére a Radnai Márk érdekeltségébe tartozó cégek átkerültek – mondta a fideszes politikus, hozzátéve: azért kellett a vállalkozásokat a hajléktalanok nevére átírni, mert a társaságoknak több száz milliós tartozásai voltak és ezeket el kellett tüntetni. Ehhez pedig hajléktalan strómanokra volt szükség, akiken nem lehetett már behajtani az összegeket – tett hozzá a miniszteri biztos. Budai a videót kísérő írásában úgy vélte, Radnai Márk fiktív üzletrészátadási szerződést kötött, amely felveti a közokirat-hamisítás bűntettét.

Közös vállalkozás az ismert színésszel

Budai Gyula annak a céges botrányra utalt, amelynek részleteit a napokban elsőként a Magyar Nemzet tárta a nyilvánosság elé. Akkor megírtuk: úgy tudjuk, az ügyben hatósági vizsgálódás is folyik, az ügy szálai pedig egy bizonyos Story Chef Kft.-ig vezetnek vissza. A vállalkozást 2019 októberében Radnai és a Família Kft.-ben gyerekként ismertté váló Spáh Dávid alapította. A cégadatokból kiderül, hogy a ténylegesen mindössze egy évig működő vállalkozásból Radnai fél év után, 2020 tavaszán hivatalosan távozott, pár hónappal később Spáh is átadta tulajdonrészét másoknak.

Súlyos milliók készpénzben

A társaságnál azonban gyanús pénzmozgásokra akadt a hatóság. Az adatok szerint 2020-ban a vállalkozásnak csaknem 310 millió forint árbevétele keletkezett, de elszámoltak 312 millió ráfordítást is, így végül a cég veszteséggel zárt. Papíron. Úgy tudjuk ugyanis, hogy 2020-ban a Story Chef Kft. százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján a Punto Seguro Kft. részére, amelynek ügyvezetője készpénzben fölvehette az összegeket és amiket a gyanú szerint visszajuttathatott Radnaiékhoz. Az azóta már felszámolt Punto Segurót feltehetően kizárólag erre a célra hozták létre.