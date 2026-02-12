Rendkívüli

Itt vannak a Lakatos Márk-botrány legújabb fejleményei

Bayer Zsolt blogja

A transznemű elkövető…

Vagyis pszichésen nem normális, aberrált. Ez a lényeg. És ebbe megint belehalt nyolc ártatlan ember, 25 pedig kórházban.

Bayer Zsolt
transznemű index transznemű elkövető terrorizmus 2026. 02. 12. 15:05
Eredetileg még szerepelt a transznemű az Index cikkében, de hamar eltüntették. Nyilván odaszólt valami érzékenyítésen átesett idióta korunk hőse…

De mindegy is. Transznemű. Vagyis pszichésen nem normális, aberrált.  Ez a lényeg. És ebbe megint belehalt nyolc ártatlan ember, 25 pedig kórházban.

Transznemű. Milyen jó, hogy ez is ki lett találva, és a népszerűsítése is szép …eredményeket” ért el.

Milyen jó, hogy az abnormálisoké, idiótáké, aberráltaké lesz szép lassan a világ.

Ha hagyjuk…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

